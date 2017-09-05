EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  445  9
Материалы по теме:
Все про:Крым (20607) Нидерланды (751) посол (1175) Керченский мост (61)

 Нидерланды проверяют участие компаний в строительстве Керченского моста, - посол Украины

мост керченский

Правительство Нидерландов начало проверку возможного участия двух компаний страны в строительстве Керченского моста.

Об этом 5 сентября Крым.Реалии сообщил посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Установленные Россией ограничения для судов из-за Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

"Правительство и Министерство иностранных дел Нидерландов полностью понимают серьезность ситуации, особенно из-за скандала с Siemens, и как только эта информация появилась в СМИ, правительство Голландии начало проверку. Такую проверку осуществляет налоговая и таможенная службы Нидерландов, и по результатам проверки готовится экспертный вывод. Если будут найдены признаки нарушения законодательства, санкционного режима, тогда это направляется в прокуратуру и проводится расследование", - пояснил Ченцов.

Посол Украины также добавил, что официальные органы Нидерландов до завершения проверки не дают комментариев и не могут квалифицировать, имеет ли этот случай признаки нарушения, или нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инженерно-экологическая экспертиза сделает вывод о безопасности строительства оккупантами Керченского моста, - прокуратура АРК

При этом Ченцов отметил, что посольство Украины держат этот вопрос на контроле.

По информации газеты De Gelderlander, нидерландская компания Dematec Equipment построила одну из машин для строительства моста. Другая компания - Bijlard Hydrauliek - поставила "самую важную часть" для этой техники, утверждает издание.

Директор Dematec Equipment Ван ден Хевел заявил, что компания не нарушает введенные Евросоюзом санкции, поскольку строительство происходило на территории России. Директор другой компании Марсел Бейлард сообщил тележурналистам, что не знал, что части будут поставлены для моста в аннексированный Крым.

Ранее скандал с поставкой оборудования немецкой компании Siemens в аннексированный Крым привел к введению Евросоюзом новых санкций в отношении России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вынуждены направлять бюджет только на "прорывные проекты" - Крымский мост, Олимпиаду, - Минтранс РФ предложил заморозить строительство омского метро

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после аннексии Крыма Россией.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Уже на метр просел, после зимы завалится точно )) Слава Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Справа на метр, а слева на четыре. Весной будет аттракцион "Американские горки". Понятно, что никакого моста им построить не суждено.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ща многие, кто на тот мост работал прячутся, т.к. он рухнет однозначно, а пятно ляжет на фирмы конкретное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блин, ладно наши барыги с кацапами торговлю ведут... но голандцы, после Боинга?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапів розвели на 4 мільярди доларів. А могли б бурятів нагодувати)
 показать весь комментарий
Ответить
 
да он для этого и строиться
шоб лечь
и пида навигации
мариуполь в сраке
и ляжет он с нашими судами на азове
и никто и не перданет
катастрофа, епть
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНидерланды проверяют участие компаний в строительстве Керченского моста, - посол Украины
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти