 Нидерланды проверяют участие компаний в строительстве Керченского моста, - посол Украины

Об этом 5 сентября Крым.Реалии сообщил посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство и Министерство иностранных дел Нидерландов полностью понимают серьезность ситуации, особенно из-за скандала с Siemens, и как только эта информация появилась в СМИ, правительство Голландии начало проверку. Такую проверку осуществляет налоговая и таможенная службы Нидерландов, и по результатам проверки готовится экспертный вывод. Если будут найдены признаки нарушения законодательства, санкционного режима, тогда это направляется в прокуратуру и проводится расследование", - пояснил Ченцов.
Посол Украины также добавил, что официальные органы Нидерландов до завершения проверки не дают комментариев и не могут квалифицировать, имеет ли этот случай признаки нарушения, или нет.
При этом Ченцов отметил, что посольство Украины держат этот вопрос на контроле.
По информации газеты De Gelderlander, нидерландская компания Dematec Equipment построила одну из машин для строительства моста. Другая компания - Bijlard Hydrauliek - поставила "самую важную часть" для этой техники, утверждает издание.
Директор Dematec Equipment Ван ден Хевел заявил, что компания не нарушает введенные Евросоюзом санкции, поскольку строительство происходило на территории России. Директор другой компании Марсел Бейлард сообщил тележурналистам, что не знал, что части будут поставлены для моста в аннексированный Крым.
Ранее скандал с поставкой оборудования немецкой компании Siemens в аннексированный Крым привел к введению Евросоюзом новых санкций в отношении России.
О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.
Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после аннексии Крыма Россией.
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шоб лечь
и пида навигации
мариуполь в сраке
и ляжет он с нашими судами на азове
и никто и не перданет
катастрофа, епть
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