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 Политика Украины
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 Трагедия в Княжичах: меру пресечения сотруднику КОРДа Курте суд изберет в частично закрытом заседании. ФОТО

княжичи курта

Суд приступил к избранию меры пресечения инспектору КОРДа Андрею Курте, которому объявлено подозрение по делу о перестрелке в Княжичах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Прокуратура обосновывает подозрение двумя документами с грифом "для служебного пользования". Это инструкции о методах оперативной работы полиции. Представители ГПУ настаивали на полностью закрытом заседании, так как в материалах ходатайства есть протоколы допроса сотрудников полиции, детали которых они не хотят разглашать.

Адвокат Курты настаивала, чтобы заседание было открытым.

Трагедия в Княжичах: меру пресечения сотруднику КОРДа Курте суд изберет в частично закрытом заседании 01


Суд решил, что заседание будет закрытым только на стадии исследования документов с грифом "для служебного пользования", а также в момент, когда стороны будут высказывать свои позиции по ним.

Прокуратура требует меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы в виде залога.

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По версии следствия, Курта сделал не менее трех выстрелов по автомобилю, в котором находились сотрудники ГСО и полицейские разведчики. Пули из оружия Курты не стали смертельными и не нанесли вреда здоровью людей. Ему вменяют покушение на умышленное убийство и превышение служебных полномочий.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 1 сентября суд назначил домашний арест Леониду Куряте, также подозреваемому в организации убийства в Княжичах.

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

Как утверждает народный депутат Антон Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрагедия в Княжичах: меру пресечения сотруднику КОРДа Курте суд изберет в частично закрытом заседании. ФОТО
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