 Трагедия в Княжичах: меру пресечения сотруднику КОРДа Курте суд изберет в частично закрытом заседании. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Прокуратура обосновывает подозрение двумя документами с грифом "для служебного пользования". Это инструкции о методах оперативной работы полиции. Представители ГПУ настаивали на полностью закрытом заседании, так как в материалах ходатайства есть протоколы допроса сотрудников полиции, детали которых они не хотят разглашать.
Адвокат Курты настаивала, чтобы заседание было открытым.
Суд решил, что заседание будет закрытым только на стадии исследования документов с грифом "для служебного пользования", а также в момент, когда стороны будут высказывать свои позиции по ним.
Прокуратура требует меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы в виде залога.
По версии следствия, Курта сделал не менее трех выстрелов по автомобилю, в котором находились сотрудники ГСО и полицейские разведчики. Пули из оружия Курты не стали смертельными и не нанесли вреда здоровью людей. Ему вменяют покушение на умышленное убийство и превышение служебных полномочий.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 1 сентября суд назначил домашний арест Леониду Куряте, также подозреваемому в организации убийства в Княжичах.
Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
Как утверждает народный депутат Антон Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
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