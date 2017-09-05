 Швейцарская прокуратура подтвердила обнаружение в банке "золота Януковича"

"Как ответственный орган власти Швейцарии Генеральная прокуратура знакома с этим вопросом, но сейчас не может предоставить больше деталей", - сообщили в швейцарской прокуратуре изданию Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.
Швейцарская прокуратура отказалась сообщать подробности дела, сославшись на тайну следствия и служебную тайну.
"В Швейцарии уголовные производства, как правило, конфиденциальны. В целом мы связаны тайной следствия и служебной тайной", - пояснили в прокуратуре.
Напомним, 4 сентября заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил об аресте в одной из европейских стран более 500 кг золота, похищенного и вывезенного из Украины сообщниками беглого экс-президента Виктора Януковича.
Генпрокурор Юрий Луценко уточнил, что золото было обнаружено в ячейках одного из швейцарских банков. По словам руководителя ГПУ, местонахождение золота удалось установить благодаря тому, что ряд подозреваемых заключили сделки с украинскими следственными органами.
По данным следствия, преступная группа Януковича нанесла стране около 40 миллиардов долларов ущерба.
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Кстати Швейцарцы народ порядочный. Вернут нам золотишко.
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