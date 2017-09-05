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Все про:золото (157) Швейцария (288) Янукович (32604)

 Швейцарская прокуратура подтвердила обнаружение в банке "золота Януковича"

золото

Генеральной прокуратуре Швейцарии известна озвученная руководителем ГПУ Юрием Луценко информация о выявленной банковской ячейке с вывезенным из Украины золотом.

"Как ответственный орган власти Швейцарии Генеральная прокуратура знакома с этим вопросом, но сейчас не может предоставить больше деталей", - сообщили в швейцарской прокуратуре изданию Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

Швейцарская прокуратура отказалась сообщать подробности дела, сославшись на тайну следствия и служебную тайну.

"В Швейцарии уголовные производства, как правило, конфиденциальны. В целом мы связаны тайной следствия и служебной тайной", - пояснили в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня решение суда о конфискации денег Януковича имеет гриф "секретно", - Енин

Напомним, 4 сентября заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил об аресте в одной из европейских стран более 500 кг золота, похищенного и вывезенного из Украины сообщниками беглого экс-президента Виктора Януковича.

Генпрокурор Юрий Луценко уточнил, что золото было обнаружено в ячейках одного из швейцарских банков. По словам руководителя ГПУ, местонахождение золота удалось установить благодаря тому, что ряд подозреваемых заключили сделки с украинскими следственными органами.

По данным следствия, преступная группа Януковича нанесла стране около 40 миллиардов долларов ущерба.
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ну ти дурило соєве - де ти зраду побачило?..
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ви,шо не поняли,тайна слєдствія і нікому ніхто нічього не скаже)))можна вважати ,шо воно вже і загубилось,але не для всіх)
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Нашли и идентифицировали - все слитки в виде батона. Не удивительно. ))
Кстати Швейцарцы народ порядочный. Вернут нам золотишко.
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Зассыт пэтя трогать то золото шапкотыра, т.к. может конкретную оплеуху получит. Я забыл, какая страна уже нашла деньги, просила забрать, но кучерявое дерьмо не забрал. По моему кто то из прибалтов был
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