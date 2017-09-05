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 США поможет Украине создать систему реинтеграции военнослужащих, вернувшихся из плена, - Нацгвардия

нацгвардия

Специалисты Объединенного агентства по восстановлению персонала вооруженных сил США помогут создать в Украине целостную межведомственную систему психологического сопровождения военнослужащих, находившихся в заложниках, в плену, пережили пытки, а также членов их семей.

Об этом во вторник, 5 сентября, во время визита в 27-ю отдельную бригаду Национальной гвардии Украины, где стартовал двухдневный обучающий тренинг для военных психологов структур сектора безопасности и обороны Украины по организации работы с военнослужащими, а также с членами их семей, сообщила заместитель директора Объединенного агентства по восстановлению персонала ВС США Барбара Трэнкэр, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Национальной гвардии.

"Восстановление и спасение людей - это очень важная миссия. Я рада, что в течение нескольких ближайших дней, мы будем работать в Украине над вопросами реинтеграции таких лиц, которые были в плену, прошли принудительную изоляцию или подверглись пыткам. И мы рады, что у нас есть перспектива партнерского сотрудничества в будущем с украинской стороной... Мы очень надеемся, что сможем помочь Украине построить систему реинтеграции персонала, как военного, так и служащих, работающих в этой сфере", - сказала она.

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По словам Барбары Трэнкэр, реинтеграция и возвращение к исполнению обязанностей военнослужащих, которые находились в плену, является крайне важным процессом, требующим особого внимания со стороны руководства государства. Она отметила, что в США эта задача является одной из первоочередных.

В свою очередь заместитель командующего НГУ по работе с личным составом генерал-майор Ярослав Сподар отметил, что командование Нацгвардии Украины убеждено, что реабилитация военнослужащих должна осуществляться на государственном уровне. Он также выразил надежду, что специалисты из США во время тренинга поделятся своим опытом с украинскими военными психологами, в частности, работы с членами семей погибших военнослужащих или с теми, кто вернулся из плена. Ведь, чтобы оказывать помощь такой категории лиц нужен совершенно особый уровень квалификации и знаний. "Начиная с 2014 года мы вернули из плена 280 человек. Сегодня в Национальной гвардии Украины остаются еще 16 человек пропавшими без вести и шесть незаконно удерживаются на той стороне. Соответственно в процессе общения с членами семей участвует психолог", - отметил Ярослав Сподар.

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Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции, которые получили ранения, контузию, увечье или иное заболевание во время участия в АТО Вадим Свириденко сообщил, что всего в плену сейчас находится 132 украинцы и более тысячи, кто вернулись из плена. По его словам, в Украине с этой категорией военнослужащих работают как специалисты-психологи, так и волонтеры. Но американский опыт в этой сфере очень важен потому, что США участвовали во многих военных конфликтах.

"У них большой опыт, поэтому мы договорились с их специалистами-психологами, чтобы они приехали, провели тренинг у нас и поделились своим опытом с нашими специалистами. Вообще, планируется открыть сеть психологических центров по реабилитации, где уже наши специалисты будут работать не только с военными, побывавшими в плену, а вообще с теми, кто прошел боевые действия. Так что это уже будет более расширенная программа", - подчеркнул он.

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Специалисты Объединенного агентства по восстановлению персонала ВС США в течение 5-6 сентября проведут тренинг для более 40 психологов НГУ, ВСУ, ГСЧС, ГПСУ. Цель тренинга - обмен опытом, повышение профессиональной компетенции и формирование необходимых профессиональных навыков у военных психологов, создание целостной межведомственной системы психологического сопровождения военнослужащих и членов их семей. Перед началом тренинга его участники почтили минутой молчания память погибших военнослужащих в зоне АТО и возложили цветы к мемориалу памяти на территории 27-ой отдельной бригады Национальной гвардии Украины.
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Вот сначала это азерское ГАВНО нужно послать на САМУЮ передовую,пусть это ГАВНО "захватят" в плен,а уж потом на этом ГАВНЕ ,после возврата из плена,надо "проводить тренинги"!!!...
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Как же они ссутся... до леденящего ужаса...

Українська влада не має жодних законних підстав, щоб не впустити лідера РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі на територію України.
Про це заявили на прес-конференції в Києві адвокати лідера РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі та представники координаційного штабу повернення Михайла Саакашвілі в Україну.
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Грузія звернулася до України щодо взяття під варту та екстрадиції колишнього грузинського президента, екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, українське громадянство якого було припинене у липні цього року. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. За його словами, отримані від грузинської прокуратури запит і матеріали про чотири кримінальні справи проти Саакашвілі міністерство передає до Генпрокуратури України - для екстрадиційної перевірки
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСША поможет Украине создать систему реинтеграции военнослужащих, вернувшихся из плена, - Нацгвардия
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