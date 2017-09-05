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 Политика Украины
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Все про:Ельченко (147) миротворцы (391) ООН (2183) Донбасс (15966)

 Для Украины принципиальным вопросом является вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск с ОРДЛО, а они там одни - российские, - Ельченко

ельченко

Миротворческая миссия ООН в случае введения на Донбасс должна располагаться на российско-украинской границе, а участие в ней представителей России исключено.

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Ельченко, украинская сторона в конечном проекте резолюции об отправке миротворцев на Донбасс рассчитывает, что миротворцы ООН будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая границу, а принципиальным моментом является вывод российских войск из ОРДЛО до развертывания миссии.

"Финансирование миссии будет происходить из миротворческого бюджета ООН. Есть бюджет регулярный, а есть миротворческих операций. Я слышал оценки, что это будет не менее 1 млрд долл. в год, но я не специалист. Обязательно в этой миссии должно будет обозначено, что она будет находиться на всей территории Донбасса, в первую очередь на российско-украинской государственной границе. Еще один вопрос, принципиальный для нас, это вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск, а они там одни - РФ", - рассказал дипломат.

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Кроме того, Украина рассчитывает, что на миротворцев будет возложено больше функций, нежели охрана наблюдателей ОБСЕ. Украинский постпред также акцентировал внимание на том, что среди "голубых касок" не должно присутствовать российских миротворцев

"Не может страна, которая является стороной конфликта, Россия, одновременно быть миротворцем. Это не может быть только охрана наблюдателей ОБСЕ. Для этого проще их вооружить, а не заводить туда еще какие-то военные силы ООН, которые будут их охранять. Мы не согласны, что имеем согласовывать это с представителями ОРДЛО, поскольку стороной конфликта является Россия", - заявил Ельченко.

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Он также не исключил подачу Украиной собственного альтернативного варианта резолюции по миротворческой миссии.

"У нас все это есть, наработанное. Оно есть на руках наших партнеров. Мы посмотрим в течение нескольких дней, в случае необходимости, мы представим и распространим свой альтернативный. Другой вариант - работать на базе российского проекта. Это не значит, что там есть все остаться так, как они написали", - резюмировал украинский постпред.

Дипломат отметил, что Россия неоднократно на полях Совбеза ООН препятствовала внесению резолюции о миротворческой миссии на Донбассе, угрожая правом вето.

"Постоянно РФ подавала нам и другим сигналы, она заблокирует любую попытку это все перевести на официальную бумагу и принять резолюцию Совета безопасности ООН, то есть угрожала своим правом вето. Именно поэтому мы не могли никуда двигаться в этом вопросе", - напомнил Ельченко.

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Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Если исключить козла с капусты, можно будет в 50 странах мир установить при помощи ООН. А также провести демократические выборы и улучшить жизнь угнетаемого диктатором мирного населения.
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Олег Пономарь
9 ч ·

По поводу заявления Путина о согласии на миротворцев.

Девятый пакет санкций приближает 1 февраля 2018 года, когда в США будет готов отчет о всех деньгах всего окружения Путина.

Волкер потихоньку скручивает Суркова в бараний рог.
Маттис и Маккейн не успокоятся, пока Трамп не примет решение о передаче Украине летального оружия.

Что в таком случае делает тот, кто знает, что проиграл? Он выдает то, к чему его склонили, за свою идею. Сильный и умный лидер в глазах своих подданных-опять всех переиграл.
Очевидно ребенку, что не в положении Путина рассказывать об условиях размещения миротоворцев. Конечно, они будут размещены на условиях Запада (потому что в Совбезе ООН - США, Британия, Франция и они никогда не поддержат российский вариант Резолюции) и Украины либо не будут размещены совсем.

И так - "хорватский" вариант и так.

Читаем "Начало Пути", написанную два с половиной года назад.

Ждем "хорватский" закон в Раде.
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Никакого "хорватского варианта" в Украине быть не может по двум причинам. Во-первых, украинские генералы так похожи на хорватских, как Порошенко на Франьо Туджмана (читай биографию). Во-вторых, Српска краина не имела границы с Сербией.
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1.все генералы похожи друг на друга...
2.карта взаимного расположения хорватии,сербии,боснии и герцеговины на 1991 г

Для Украины принципиальным вопросом является вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск с ОРДЛО, а они там одни - российские, - Ельченко - Цензор.НЕТ 3447
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Между прочим, из этого есть целый ряд интересных наблюдений. Первое и самое важное состоит в том, что у путина уже точно знают, когда и что будет поставляться в Украину. Будь это что-то незначительное, такой истерики просто не последовало бы. Видимо поставки либо уже начались, либо начнутся в ближайшее время и будут исключительно вкусными. Оно и понятно, как только возникнет ситуация с гарантированной возможностью уничтожения всей бронетехники и существенного противодействия авиации и ракетам противника, весь смысл этой возни теряется полностью. Похоже, что именно такая схема поставок оружия и отработана.
Второй важный момент. путин начинает допускать масштабные и публичные ошибки, которые дискредитируют силы на Западе, поддерживающие его за деньги или по другим, более серьезным причинам. То есть, сам путин, и стоящие за ним люди, теряют контроль над ситуацией. Иначе, таких тупых саморазоблачающих речей, как вчера и сегодня, просто не было бы
"Путін заговорив про можливе надання Україні американської летальної зброї. Це, по суті, прямий діалог: обмін ударами між Москвою і Вашингтоном. Думаю, усе це закінчиться на користь США. Погрози Путіна піти на ескалацію конфлікту не лякають нікого, навіть владу України. Насправді, Росія ці нещасні навчання "Запад-2017" з останніх сил уже проводить. Підрозділи зі Смоленська, які все життя виконували функцію прикриття Москви, зняли з місць постійної дислокації. Це свідчить про те, що військ більше немає. Живих, принаймні. Усі сили було кинуто на комплектацію Росгвардії, основним завданням якої є придушення протестів усередині країни і захист еліт. А армію РФ розірвано на шматки. Як виявилося, вона не гумова", - зазначив Жданов.
читай ерекцию конякы на вариант Украины когда в Украину посетили люди которые Делали
«Отечественной войной»-Самым популярным термином в Хорватии Операцию «Буря»
зачистку взятой под контроль территории

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Идея с миротворцами ето в любом случае не выгодна для Украины. Таким образом Украина на многие годы лишается возможности контролировать то что творится в ОРДЛО.
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Чё за чушь?
"Идея" с миротворцами не нова и апробирована на многих спорных/горячих регионах. Пока стоят миротворцы - соблюдается какой-никакой порядок и безопасность. Как токо уходят миротворцы - начинается шабаш!
!?
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Миротворці на Донбасі це - фактичне визнання громадянської війни, з усіма наслідками: зняття санкцій з підерації, кінець перспективи НАТО
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не заперечую. Але вважаю, що миротворці НАТО на кордоні з Росією - це поразка Путіна.
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якби просто все повернулось в Україну - то вже він програв. АЛЕ! Якщо НАТО буде у Донецьку та Луганську - йому хана.
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Та куй на Пукіна. А фактичне визнання громадянської війни в Україні і неминуче зняття санкцій з рф, кінець перспективи НАТО на довгі роки це перемога України?
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ну, миротворці НАТО - кінець конфлікту, тобто ніякої війни вже нема. З цим все ясно, лишається проблема з Кримом.
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НЕ,НЕ и ещё раз НЕ!
Миротворцы присутствуют не для какого-то утверждения статуса конфликта, а для погашения самого конфликта.
...будь он гражданским(сепаратистским), религиозным, межэтническим... Ребята, не путайте член с кадылом.
Нам здесь нечего бояться.
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Так, миротворча місія можлива для врегулювання як міждержавних, так і внутрішніх конфліктів. Не про це мова. Я маю на увазі не це. По факту, в нас що? Правильно, якесь гібридне АТО. От і прийдуть миротворці ООН для врегулювання громадянської війни. На Підерацію Барига відповідальність за війну не переклав. Факт? А якби це було зроблено, то "Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV
Женевської конвенції 1949 р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду
до захопившого територію супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних
від нього заходів до того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити
громадський порядок і громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)"

Весь світ буде казати, що в нас громадянська війна з усіма наслдіками..
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по какому факту?ты уже знаешь формулировку оон для миссии миротворцев?
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нетерпиться втюхати Україні Донбасс разом з даунами ...
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Думаю, шо Европа нам ДОЛЖНА много платить, за то, шо МЫ сдерживаем кацапскую агрессию и отдаём жизни наших граждан, шобы сдержать эту зараженную бешенством орду.
Нормальные и адекватные люди, это давно понимают и принимают.
Плохо то, шо Европа, поощряя нас в войне с кацапами, попускает коррупцию наших владных урюков.
РАЗРЕШАЕТ им воровать и отмазываться! Зная все их выебоны и хитрожопости!
Как это понимать?
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Ты серьёзно думаешь, что Хуйло такой дебил, что будет бомбить свои имения, банки и предприятия в Европе? Не будь смешным, Украина защищает только себя.
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По ходу, они очень скоро могут стать "не его".
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Вот тогда Европе и нужно будет боятся

Хотя пойдёт ли она на такое?
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Для Украины принципиальным вопросом является вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск с ОРДЛО, а они там одни - российские, - Ельченко - Цензор.НЕТ 6184 vivv555777

По ходу, они очень скоро могут стать "не его".
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он так же не сильно хочет бомбить свои банки и предприятия в Украине..если быть до конца откровенными..
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Ну выведут они 4 тыс рашен войск, а "мгб", "народная милиция", и прочее это куды"ополчение"??
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Та, никто и никуда, никого выводить не будет. Официально ихтамнет то, всё местные шахтёры и трактористы.
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Для начала надо восстановить территорию Украины. Только потом можно размышлять о каких-то там статусам.
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Одно дело хотелки и фантазии, а другое дело жестокие политические реальности с эрефией в совбезе ООН и её правом вето. Ради снятия санкций Франция скорее поддержит эрефию, чем Украину. А отказатся от кремлядской версии миротворства Украине будет весьма проблематично и опасно. По-любе, миротворческая миссия ведёт к снятию санкций и не несёт никаких плюсов Украине.
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С тобой тоже не соглашусь, бро.
Никто кацапам не позволит участвовать в миротворческой миссии в Украине, ибо они де-факто являются стороной конфликта!
Пускай с их даже снимут завтра санкции - им это сильно не поможет, ибо они признаны Мировым сообществом - как страна - пособник терроризму.
При люБЕЙШЕМ раскладе - кацапам ничего хорошего не светит, с санкциями или без...
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Миротворці на Донбасі це - визнання громадянської війни, якої насправді немає, це - хрест на НАТО. Чим блдь "думали" рошенівські ідеологи?
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Дурна думка і лише на користь московитам. А куди 40 тися бандюків подінуться? Чому ОН про це ні чи-чирк?? Мабуть краще витісняти москалів за межі України метр за метром. А при смуті в Московщині, яка почнеться після відходу Путлєра, можна буде і повернути собі заґарбані москалями землі - від Кубані до Брянська.
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***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви !!!

***Ліна Костенко***
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А ЧТО ,мы, Украина внесли на рассмотрение Совбеза ООН? Дулю? Ну, да у нас же Президент " замечательный " дипломат!
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Шило...читай инфу 2015 года...там всё о проекте Украины в ООН !!!
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Скорей всего Германии не выгодно было дальше продолжать сан кции после того как СшА их усилили, вот и продавили минский процесс. Ведь бабло от северного потока 2 и Шрюдер ну и Габриэль. А миротворцы вводятся для выборов в лугандоне, которые откладывались пару лет.
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если вывести все иностранные войска с Донбасса, то в течении недели над всеми оккупированными территориями возвратится контроль, без всяких минсков, хуинсков и прочего бреда
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давайка без фантазий. Они всем выдадут лугандонские паспорта и скажут, что так и надо. Это как в ПМР уже четверть века.
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Ему сложно отбиваться - нет стороны конфликта, террористы... Что будет если Украина согласится? Замороженый конфликт без шансов вернуть эти земли в ближайшем будущем, лет пять точно. Обложенный "русофобами" Трамп получит то ,что ему нужно -веский аргумент не подписывать предоставление летального оружия Украине, он им воспользуется, не сомневайтесь. С этим предложением о ммротворцах, Путин сам выступает в роли миротворца и вполне возможно к пику избирательной компании получит подарок от ЕС - смягчение санкций. Это первый шаг, дальше, наступит зыбкий мир и переговоры с уже признанной Украиной стороной конфликта - ополченцами, конфликт приобретает юридическую форму бывшего но гражданского противостояния, гражданской войны, со всеми вытекающими для Украины последствиями как в междурадных судах так и внутри, все иски будут возмещаться исключительно Украиной. Так победа это или капитуляция и как не согласиться на предложение путина не признав стороной конфликта РФ? Наверное никак, а это значит, что на Украину надавят и порошенко уступит, в СМИ звучать это будет так - лучше хоть какие то миротворцы чем никаких... Важно,что бы общество не дало этому свершиться, только контроль границы и полная деокупация, вывод тяжелой техники, расформирование военных образований в обмен на... На что - должно стать предметом переговоров, амнистия, статус территорий и прочее, но до того как путин получит все бонусы от навязанного им перемирия.
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достаточно странное, на мой взгляд, дипломатическое заявление..при полном информационном молчании Украины, кацапы через свои сми и агентов влияния, вложили в уши западного пипла чёткий образ этого конфликта - "нас там нет, это гражданская война, хвашисты"..
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идея с миротворцами исходит с нашей стороны. Если будут войска НАТО, с мандатом на контроль границы - это наша бескровная победа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля Украины принципиальным вопросом является вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск с ОРДЛО, а они там одни - российские, - Ельченко
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