 Для Украины принципиальным вопросом является вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск с ОРДЛО, а они там одни - российские, - Ельченко

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Ельченко, украинская сторона в конечном проекте резолюции об отправке миротворцев на Донбасс рассчитывает, что миротворцы ООН будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая границу, а принципиальным моментом является вывод российских войск из ОРДЛО до развертывания миссии.
"Финансирование миссии будет происходить из миротворческого бюджета ООН. Есть бюджет регулярный, а есть миротворческих операций. Я слышал оценки, что это будет не менее 1 млрд долл. в год, но я не специалист. Обязательно в этой миссии должно будет обозначено, что она будет находиться на всей территории Донбасса, в первую очередь на российско-украинской государственной границе. Еще один вопрос, принципиальный для нас, это вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск, а они там одни - РФ", - рассказал дипломат.
Кроме того, Украина рассчитывает, что на миротворцев будет возложено больше функций, нежели охрана наблюдателей ОБСЕ. Украинский постпред также акцентировал внимание на том, что среди "голубых касок" не должно присутствовать российских миротворцев
"Не может страна, которая является стороной конфликта, Россия, одновременно быть миротворцем. Это не может быть только охрана наблюдателей ОБСЕ. Для этого проще их вооружить, а не заводить туда еще какие-то военные силы ООН, которые будут их охранять. Мы не согласны, что имеем согласовывать это с представителями ОРДЛО, поскольку стороной конфликта является Россия", - заявил Ельченко.
Он также не исключил подачу Украиной собственного альтернативного варианта резолюции по миротворческой миссии.
"У нас все это есть, наработанное. Оно есть на руках наших партнеров. Мы посмотрим в течение нескольких дней, в случае необходимости, мы представим и распространим свой альтернативный. Другой вариант - работать на базе российского проекта. Это не значит, что там есть все остаться так, как они написали", - резюмировал украинский постпред.
Дипломат отметил, что Россия неоднократно на полях Совбеза ООН препятствовала внесению резолюции о миротворческой миссии на Донбассе, угрожая правом вето.
"Постоянно РФ подавала нам и другим сигналы, она заблокирует любую попытку это все перевести на официальную бумагу и принять резолюцию Совета безопасности ООН, то есть угрожала своим правом вето. Именно поэтому мы не могли никуда двигаться в этом вопросе", - напомнил Ельченко.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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9 ч ·
По поводу заявления Путина о согласии на миротворцев.
Девятый пакет санкций приближает 1 февраля 2018 года, когда в США будет готов отчет о всех деньгах всего окружения Путина.
Волкер потихоньку скручивает Суркова в бараний рог.
Маттис и Маккейн не успокоятся, пока Трамп не примет решение о передаче Украине летального оружия.
Что в таком случае делает тот, кто знает, что проиграл? Он выдает то, к чему его склонили, за свою идею. Сильный и умный лидер в глазах своих подданных-опять всех переиграл.
Очевидно ребенку, что не в положении Путина рассказывать об условиях размещения миротоворцев. Конечно, они будут размещены на условиях Запада (потому что в Совбезе ООН - США, Британия, Франция и они никогда не поддержат российский вариант Резолюции) и Украины либо не будут размещены совсем.
И так - "хорватский" вариант и так.
Читаем "Начало Пути", написанную два с половиной года назад.
Ждем "хорватский" закон в Раде.
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2.карта взаимного расположения хорватии,сербии,боснии и герцеговины на 1991 г
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Второй важный момент. путин начинает допускать масштабные и публичные ошибки, которые дискредитируют силы на Западе, поддерживающие его за деньги или по другим, более серьезным причинам. То есть, сам путин, и стоящие за ним люди, теряют контроль над ситуацией. Иначе, таких тупых саморазоблачающих речей, как вчера и сегодня, просто не было бы
"Путін заговорив про можливе надання Україні американської летальної зброї. Це, по суті, прямий діалог: обмін ударами між Москвою і Вашингтоном. Думаю, усе це закінчиться на користь США. Погрози Путіна піти на ескалацію конфлікту не лякають нікого, навіть владу України. Насправді, Росія ці нещасні навчання "Запад-2017" з останніх сил уже проводить. Підрозділи зі Смоленська, які все життя виконували функцію прикриття Москви, зняли з місць постійної дислокації. Це свідчить про те, що військ більше немає. Живих, принаймні. Усі сили було кинуто на комплектацію Росгвардії, основним завданням якої є придушення протестів усередині країни і захист еліт. А армію РФ розірвано на шматки. Як виявилося, вона не гумова", - зазначив Жданов.
читай ерекцию конякы на вариант Украины когда в Украину посетили люди которые Делали
«Отечественной войной»-Самым популярным термином в Хорватии Операцию «Буря»
зачистку взятой под контроль территории
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"Идея" с миротворцами не нова и апробирована на многих спорных/горячих регионах. Пока стоят миротворцы - соблюдается какой-никакой порядок и безопасность. Как токо уходят миротворцы - начинается шабаш!
!?
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Миротворцы присутствуют не для какого-то утверждения статуса конфликта, а для погашения самого конфликта.
...будь он гражданским(сепаратистским), религиозным, межэтническим... Ребята, не путайте член с кадылом.
Нам здесь нечего бояться.
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Женевської конвенції 1949 р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду
до захопившого територію супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних
від нього заходів до того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити
громадський порядок і громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)"
Весь світ буде казати, що в нас громадянська війна з усіма наслдіками..
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Нормальные и адекватные люди, это давно понимают и принимают.
Плохо то, шо Европа, поощряя нас в войне с кацапами, попускает коррупцию наших владных урюков.
РАЗРЕШАЕТ им воровать и отмазываться! Зная все их выебоны и хитрожопости!
Как это понимать?
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Хотя пойдёт ли она на такое?
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По ходу, они очень скоро могут стать "не его".
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Никто кацапам не позволит участвовать в миротворческой миссии в Украине, ибо они де-факто являются стороной конфликта!
Пускай с их даже снимут завтра санкции - им это сильно не поможет, ибо они признаны Мировым сообществом - как страна - пособник терроризму.
При люБЕЙШЕМ раскладе - кацапам ничего хорошего не светит, с санкциями или без...
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І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви !!!
***Ліна Костенко***
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