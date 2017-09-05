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 "Здесь я не могу конкретизировать", - Песков про угрозы Путина направлять удары "ЛДНР" в другие "зоны конфликта"

путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может конкретизировать угрозы Путина про возможность применения оружия террористическими организациями "ЛДНР" на Донбассе в "других зонах конфликта" поскольку в современном мире "слишком большой конфликтный потенциал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Также читайте: Для Украины принципиальным вопросом является вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск с ОРДЛО, а они там одни - российские, - Ельченко

Пресс-секретарю президента России был задан вопрос о том, что имел в виду Путин, когда говорил о том, что террористические организации "ЛНР" и "ДНР" могут направлять "удары в другие зоны конфликта" на Донбассе в случае поставки в Украину американского оружия.

Российский президент ранее заявил, что в том случае, если американское оружие будет поступать в зону конфликта, "трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные республики" и "может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В законе о реинтеграции Донбасса АТО заменят термином "операция по обороне Украины", - Грымчак

"Мы живем в мире, где слишком большой конфликтный потенциал, и, к сожалению, количество региональных конфликтов не уменьшается и имеет тенденцию к разрастанию… Здесь я не могу конкретизировать. Все знают, что на территории Украины гражданская война происходит на юго-востоке этой страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, идет ли речь о зонах конфликта "вне территории Украины".

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Что-то писькова бомбануло сегодня. Целый день растлумачивает высказывания куйла
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Пусть письков ответит как хуйло отреагировал на заявления кадырки.
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Слова Рамзана Кадырова «исковеркали и переврали», заявил сам глава Чечни. По его мнению, это было сделано «целенаправленно». Ранее Кадыров заявлял, что он «против позиции России», если страна будет поддерживать «шайтанов» в Мьянме

http://www.rbc.ru/politics/05/09/2017/59aee5279a7947cf527553f1?from=main
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Они обое обоссались Иначе бы хотя бы один рафик незаконно митингующих вывезли бы в сизо, как они делают это с христианами.
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"- Вы меня не так поняли Ваше благородие!
- Да как тебя понять-то, еслине говоришьничего?
- Извините, Ваше благородие, языками не владею!" - "Іван Васильович змінює професію"
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"Здесь я не могу конкретизировать" - значит не справляешься со своими обязанностями. Пресс-секретарь не может объяснить что имел ввиду царь?
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а чО, )(уйло уже - тсарь??? неееээээ... это у них пока батенька)))
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На хрен этот песок, болеем за Украину, Исландия-Украина.
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работать туалетным ершиком у писькина лучше получается чем толмачем идиота
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да кого там интересует мнение писькова / путена, шо там хан кадырка думает?
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офф топ

Послушайте и ужаснитесь. Мы создали в россии и спонсируем налогами экстремистский исламистский режим, грозящий миру армией смертников.

На акции в поддержку мусульман Мьянмы в Грозном по официальным данным собрались один миллион сто тысяч человек. Объявивших эти числа не смущает, что все население Чечни составляет 1 394 833 человека.

Понятно, что по традиции все завысили, отрапортовали. Но людей действительно было много.
Вопрос в другом, львиная доля участников митинга госслужащие, которые в свой рабочий день "по собственному желанию", у нас же все добровольно, прогуляли работу.
При этом Чечня является дотационном регионом, который выкачивает из бюджета миллиарды рублей.

Всю эту массовку оплачивали мы с вами, налогоплательщики россии.
Андрей Пивоваров"Здесь я не могу конкретизировать", - Песков про угрозы Путина направлять удары "ЛДНР" в другие "зоны конфликта" - Цензор.НЕТ 9944
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Ничего не слышу .
Ничего не вижу.
Молчу не гавкаю. А то если гавкну- язык отрежут
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Видимо Джавелины на подходе, раз так прорвало - то шантажируют эскалацией и террактами, то с предложениями миротворцев
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УКРАЇНА І КОРЕЯ ПРОВЕЛИ ЗАСІДАННЯ СПІЛЬНОЇ КОМІСІЇ З СПІВРОБІТНИЦТВА У ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТА КОСМІЧНІЙ СФЕРАХ

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов і посол Кореї в Україні Янг-Гу Лі на зустрічі в Києві обговорили питання поглиблення двостороннього співробітництва у військово-технічній та космічній сферах.
Як повідомляє в середу прес-служба РНБО, сторони також обговорили питання проведення засідання спільної комісії з військово-технічного співробітництва, що, за словами О.Турчинова, може значно прискорити реалізацію спільних проектів.
"Є великий спектр напрямків, в яких ми могли б підняти нашу кооперацію на принципово новий рівень", - зазначив секретар РНБО.
За його словами, Україна і Корея мають багато спільного - "в умовах воєнного протистояння змушені були забезпечити соціально-економічний і демократичний розвиток своїх країн".
У свою чергу, посол вказав на зацікавленість уряду Республіки Корея в поглибленні співпраці з Україною. Він також зазначив, що Корея підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.
"Ми вас розуміємо як нікого. Адже Південна Корея пережила нищівні війни, зовнішній тиск і потужні економічні кризи, але без цього наша країна ніколи не стала б такою сильною та розвинутою, якою вона є зараз. Будь-яка криза дає можливість для подальшого розвитку", - цитує дипломата прес-служба РНБО.
Янг-Гу Лі висловив переконання, що двостороннє співробітництво може принести "надзвичайно масштабні і позитивні результати". http://uprom.info/news/vpk/ukrayina-i-koreya-proveli-zasidannya-spilnoyi-komisiyi-z-spivrobitnitstva-u-viyskovo-tehnichniy-ta-kosmichniy-sferah
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"..трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные республики" и "может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них"(с) - это послание законченного террориста. Утихомирьте уже этого урода!
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да уж. рашистский мачо. альфа-самец, мЯчта всех рассеянских матрёх.

"Здесь я не могу конкретизировать", - Песков про угрозы Путина направлять удары "ЛДНР" в другие "зоны конфликта" - Цензор.НЕТ 8369
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йоршик может и не тлумачить. Нормальные люди понимают, кому грозит окурок хуйловский
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Российский президент ранее заявил, что в том случае, если американское оружие будет поступать в зону конфликта, "трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные республики" и "может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них". Впрочем так мы делали всегда в пику Западу , ссср так же на зло Америке , спонсировал маньяков - людоедов ,росея не хуже ссср .Источник: https://censor.net.ua/n454163
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Интересно как могут реагировать кремлевские марионетки -если ихний кремлевский хазяин скажет фас -значит будет фас если не скажет значит не будет но я знаю что скоро хохяину кремлевскому будет не до своих марионеток но на цепи их все таки путину придется придержать чтобы знали свое место и чтобы еще больше не осугубить и так шаткое положение раши.
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А чё тут конкретизировать - полезут абизяны на Азовское побережье да из Крыма, то есть там где не будет Американо Джавелино !
Дело нашего Верхкома ВСУ обеспечить круговую оборону по всему периметру границ Украины - эти абизяны повылазят в самых интересных местах от Крыма до Гомеля-Бреста и из Венгрии-Словакии и Приднестровья, а также внутри Украины в Житомире-Запорожье-Харькове-Одессе-Херсоне-Николаеве ... Ау - СБУ !
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начнут точками клепать...
коробки в копаниры
а живую силу?
как масть ляжет
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Ты смотри как урод завилял хвостом -ведь путин очень четко дал понять что он правит этой бандой в лугандоне и сказал что куда хочет туда и направит свою банду и писькову пора бы знать манеры своего хозяина что он пахан а пахан сказал и пахан сделал то напрасно урод пытается запугать украинцев -видать мудак не понимает что воюет только маленькая часть украинцев а если все украинцы будут воевать то рашистам мало не покажется.
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Так то рубли не чем не покрытые -станок денежный печатный есть,бумага для печатывания денег есть а золота им всеравно не кто не даст а без золота это бумажки -если захотят то их еще больше дадут -так что раша здесь абсолютно нечего не теряет и долларов не дает вместо этих бумажек-так что кремлевским рашистам о не чем беспокоится -ведь Чечня это почти самостоятельное государство но если не чем покрыть эти деньги то они бумажки и торговать можно будет только с рашей -раша дала деньги и раша их забрала.
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На пять дней не хватит, но вы там держитесь и хорошего вам настроения.
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они обязаны Ичкерии и нам обязаны платить за все потери и все жертвы, за разрушенный Донбасс. а за Крым им придется платить еще сто лет.
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А куда тут конкретнее? ДНР, обладая огромнейшим ВПК и запасами военной техники в шахтах, начнет поставлять ее в Афганистан и Сирию при помощи своей авиации, флота. А также по суше на основании международных договоров.
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ЕС введет санкции против компании «Крымские морские порты» и ее филиалов.


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на день сегоднящний. Там где русский, там война.
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Путька чувствует конец и решил грюкнуть дверью перед этим.
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С кремлевским карликовым казлом пора заканчивать и причем немедленно...
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говорит по линии разграничения

т.е. украинско-русская граница останется без контроля

вумный, как вутка
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Мьянма разрешила Турции поставить гуманитарную помощь народу рохинья. О гуманитарной помощи со стороны России и Чечни ничего не слышно.
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Чувствую, что у писькова наступает недержание
Не могу конкретизировать...
Не могу аргументировать...
Не могу комментировать...
Ты пресс-секретарь или ...блин! Даже слово не могу подобрать этому убогому существу!
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Фотка пуйла фейковая или сам пуйло фейковый. От ботокса лоб не морщицца.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Здесь я не могу конкретизировать", - Песков про угрозы Путина направлять удары "ЛДНР" в другие "зоны конфликта"
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