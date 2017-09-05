 "Здесь я не могу конкретизировать", - Песков про угрозы Путина направлять удары "ЛДНР" в другие "зоны конфликта"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
Пресс-секретарю президента России был задан вопрос о том, что имел в виду Путин, когда говорил о том, что террористические организации "ЛНР" и "ДНР" могут направлять "удары в другие зоны конфликта" на Донбассе в случае поставки в Украину американского оружия.
Российский президент ранее заявил, что в том случае, если американское оружие будет поступать в зону конфликта, "трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные республики" и "может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них".
"Мы живем в мире, где слишком большой конфликтный потенциал, и, к сожалению, количество региональных конфликтов не уменьшается и имеет тенденцию к разрастанию… Здесь я не могу конкретизировать. Все знают, что на территории Украины гражданская война происходит на юго-востоке этой страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, идет ли речь о зонах конфликта "вне территории Украины".
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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http://www.rbc.ru/politics/05/09/2017/59aee5279a7947cf527553f1?from=main
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- Да как тебя понять-то, еслине говоришьничего?
- Извините, Ваше благородие, языками не владею!" - "Іван Васильович змінює професію"
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Послушайте и ужаснитесь. Мы создали в россии и спонсируем налогами экстремистский исламистский режим, грозящий миру армией смертников.
На акции в поддержку мусульман Мьянмы в Грозном по официальным данным собрались один миллион сто тысяч человек. Объявивших эти числа не смущает, что все население Чечни составляет 1 394 833 человека.
Понятно, что по традиции все завысили, отрапортовали. Но людей действительно было много.
Вопрос в другом, львиная доля участников митинга госслужащие, которые в свой рабочий день "по собственному желанию", у нас же все добровольно, прогуляли работу.
При этом Чечня является дотационном регионом, который выкачивает из бюджета миллиарды рублей.
Всю эту массовку оплачивали мы с вами, налогоплательщики россии.
Андрей Пивоваров
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Ничего не слышу .
Ничего не вижу.
Молчу не гавкаю. А то если гавкну- язык отрежут
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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов і посол Кореї в Україні Янг-Гу Лі на зустрічі в Києві обговорили питання поглиблення двостороннього співробітництва у військово-технічній та космічній сферах.
Як повідомляє в середу прес-служба РНБО, сторони також обговорили питання проведення засідання спільної комісії з військово-технічного співробітництва, що, за словами О.Турчинова, може значно прискорити реалізацію спільних проектів.
"Є великий спектр напрямків, в яких ми могли б підняти нашу кооперацію на принципово новий рівень", - зазначив секретар РНБО.
За його словами, Україна і Корея мають багато спільного - "в умовах воєнного протистояння змушені були забезпечити соціально-економічний і демократичний розвиток своїх країн".
У свою чергу, посол вказав на зацікавленість уряду Республіки Корея в поглибленні співпраці з Україною. Він також зазначив, що Корея підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.
"Ми вас розуміємо як нікого. Адже Південна Корея пережила нищівні війни, зовнішній тиск і потужні економічні кризи, але без цього наша країна ніколи не стала б такою сильною та розвинутою, якою вона є зараз. Будь-яка криза дає можливість для подальшого розвитку", - цитує дипломата прес-служба РНБО.
Янг-Гу Лі висловив переконання, що двостороннє співробітництво може принести "надзвичайно масштабні і позитивні результати". http://uprom.info/news/vpk/ukrayina-i-koreya-proveli-zasidannya-spilnoyi-komisiyi-z-spivrobitnitstva-u-viyskovo-tehnichniy-ta-kosmichniy-sferah
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Дело нашего Верхкома ВСУ обеспечить круговую оборону по всему периметру границ Украины - эти абизяны повылазят в самых интересных местах от Крыма до Гомеля-Бреста и из Венгрии-Словакии и Приднестровья, а также внутри Украины в Житомире-Запорожье-Харькове-Одессе-Херсоне-Николаеве ... Ау - СБУ !
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коробки в копаниры
а живую силу?
как масть ляжет
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т.е. украинско-русская граница останется без контроля
вумный, как вутка
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Не могу конкретизировать...
Не могу аргументировать...
Не могу комментировать...
Ты пресс-секретарь или ...блин! Даже слово не могу подобрать этому убогому существу!
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