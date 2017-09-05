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Все про:ПАСЕ (1059) Россия (72147) Ягланд (35)

 Россию могут исключить из ПАСЕ, - генсек Совета Европы Ягланд

ягланд jagland

Если Россия не примет участия в выборах руководителей институтов Совета Европы, эту страну могут исключить из организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сказал газете Politico.

Выход РФ из Совета он считает вероятным, предостерегая, что таким образом 140 млн граждан России лишатся возможности защищать свои права в европейском суде.

Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года - сразу после оккупациии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля.

В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.

Также читайте: Россия отказалась платить 11 млн евро взноса в ПАСЕ
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цензор. сказал А, говори Б
там есть еще лукавая оговорка

But Europe still needs to think hard about the cost of letting Russia go, he said.
"We have to think of the following: Will Europe be better off, safer, with Russia on its own, without being part of the judicial system of Europe?" he said. "For me this is a very urgent question."
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Пока они будут размышлять, многое может исчезнуть,например,сама Европа.
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дикаярашка на все судебніе системі ложит с прибором..на европейскую первоочередно..покупая всех политиков-коррупционеров старого света оптом и пачками
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не примет участия в выборах руководителей институтов...(С) дятлі беззубіе !

рашка сжалиться и примет,захочет поставить всюду своих мясников..как в ООН поставили руководить деятельностью по борьбе с терроризмомРоссию могут исключить из ПАСЕ, - генсек Совета Европы Ягланд - Цензор.НЕТ 8145
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С козлами-россиянами надо говорить только на немецком, держа палец на спусковом крючке.
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- могут не могут ПАСЕ не ПАСЕ - не могу критиковать. Мне безвиз дали - я и молчу.
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После испытания КНДР водородной бомбы президент Южной Кореи опять выступил за мир во все мире - "У некоторых аналитиков США стало складываться нехорошее подозрение, что господин Мун Чжэ Ин ведет какую-то двойную или даже тройную игру. Сразу всеми как-то замечательно вспомнилось, что родители господина Мун Чжэ Ина не коренные южнокорейцы, а оба северокорейские беженцы. Вспомнилась и предвыборная риторика Мун Чжэ Ин, который пламенно намекал на желание покончить с американским военным присутствием на полуострове." - Самое свежее из зарубежной аналитики. Пер. с англ. -
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Им от этого ни холодно ни жарко,на все резолюции ложат болт и еще насмехаются
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Последние 3,5 года это нескончаемая серия позора и унижения для российского МИДа и венец идиотизма Лавров "унылая лошадь".. звучит как "Гарик "Бульдог"Харламов" но по сути, ничем не отличается... Хотя Гарик по веселее будет.
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надо шире пояснять еврогеям и американцам российский термин "полезный идиот".
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При пенсии в 3 тыс. грн: Мать Олега Ляшко с размахом успешного бизнесмена скупает дорогую недвижимость
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/mat-olega-lyashko-razmahom-uspeshnogo-biznesmena-1504636262.html
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ну, так исключайте!!! (голосом Ю. Яковлева, в образе Ивана Грозного)
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та ну на ...невже хочуть позбавити Парашу можливості годувати євггго3,14здоболов ?
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Какие права каких граждан , если хуйло давно объявил приоритет россииских врдиктов над международным судом.
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раша - не европа
непонятно почему она вообще в пасе
они бы еще сев.корею приняли
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А из Европы???Ведь По ихнему "поведению", уже даже молчу про мерзопакостные РОЖИ,уже Всем понятно,что Вурдалаки Точно-не из Европы!!!???Азия???Да Хрен их поймёшь!!!Наверняка "наследство" монголо-татарских "нашествий"???!!!...особенно касается ума...
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Сколько можно играться с кремлевскими дистрофиками исключайте с ПАСЕ ООН отрубить СВИФТ и досвидос немытая Рассея...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссию могут исключить из ПАСЕ, - генсек Совета Европы Ягланд
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