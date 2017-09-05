 Россию могут исключить из ПАСЕ, - генсек Совета Европы Ягланд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сказал газете Politico.
Выход РФ из Совета он считает вероятным, предостерегая, что таким образом 140 млн граждан России лишатся возможности защищать свои права в европейском суде.
Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года - сразу после оккупациии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля.
В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.
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там есть еще лукавая оговорка
But Europe still needs to think hard about the cost of letting Russia go, he said.
"We have to think of the following: Will Europe be better off, safer, with Russia on its own, without being part of the judicial system of Europe?" he said. "For me this is a very urgent question."
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рашка сжалиться и примет,захочет поставить всюду своих мясников..как в ООН поставили руководить деятельностью по борьбе с терроризмом
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http://uainfo.org/blognews/1503502177-rosiya-nezakonniy-chlen-oon.html
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Аваков, Пашинський і Насіров подали позови проти Саакашвілі
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Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/mat-olega-lyashko-razmahom-uspeshnogo-biznesmena-1504636262.html
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Так уж они, мазохисты, устроены!
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непонятно почему она вообще в пасе
они бы еще сев.корею приняли
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