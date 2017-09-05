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 Путин никогда не возражал против размещения миротворцев на Донбассе, - Песков

путин

Президент России Владимир Путин никогда не возражал против размещения миротворцев в Донбассе при согласии на это всех сторон конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

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Песков отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли представление о том, каким будет состав сил миротворцев на Донбассе и могут ли россияне войти в их число.

"Дело в том, что эта тема так эвентуально ставится на повестку дня давно, но никакой ясности ни у кого нет. Путин никогда не возражал против направления миротворцев", - сказал Песков.

По его словам, вместе с тем российский лидер всегда подчеркивает, что это возможно только после разведения сторон и только с обоюдного согласия сторон этого конфликта. "Одной из сторон этого конфликта как раз являются самопровозглашенные ЛНР и ДНР", - отметил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва направила генсеку ООН проект резолюции о миротворцах на Донбассе, - постпред РФ в ООН

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Авжеж, зробити в нас Придністров`я 2 це - найжаданіша мрія кремлівського курдуплика
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"Организация за поребриком, срочно купит для своих сотрудников 50 утепленных собачьих будок в округе Сан-Франциско. Желательно украшенных стразами и кокошниками.
Обращаться в МИД РФ, спросить Марию-трипер или Дядю-лошадь"
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Від гаварящіх усів, чекаю одну єдину новину: сьогодні чомусь скоропастіжно ізидохло х#йло.
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"Я никогда не вру!" - сказал Письков и посмотрел на свои часы.
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Охрана мира после захвата территории страны, да еще и по границе захвата
- это охрана захватчика,
- это еще один шаг к увековечиванию потери территории,
к международному признанию де-факто этого захвата.

Так было уже в Корее, в Молдове, в Грузии.
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С согласия ДНР и ЛНР? А у ИГИЛ спросить еще не надо?
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Через пол года- Путин никогда не возражал против возврвта Крыма
Через год- Путин не возражал никогда против возвращения абхазии
Через 2 года - столица региона Россия переносится в Гонконг .
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"Евразия никогда не воевала с Остазией" (с) 1984
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писькин, может и в крым тогда миротворцев оон? вова он ведь никогда против не был!!! заврались вы лицемеры паганые!!! писькин а когда твоего царька уйдут ты что делать будешь? еще не думал? а зря.... пора уже....
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А ще пуйло ніколи не їздив на коні, не діставав амфору з дна Чорного моря, не літав на бойовому літаку і ще багато чого не робив - це робили двійники-каскадери. В цей час справжній пуйло цілував у пупок маленьких хлопчиків, які від цього плакали, чим його сильно дивували.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин никогда не возражал против размещения миротворцев на Донбассе, - Песков
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