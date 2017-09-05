 Путин никогда не возражал против размещения миротворцев на Донбассе, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
Песков отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли представление о том, каким будет состав сил миротворцев на Донбассе и могут ли россияне войти в их число.
"Дело в том, что эта тема так эвентуально ставится на повестку дня давно, но никакой ясности ни у кого нет. Путин никогда не возражал против направления миротворцев", - сказал Песков.
По его словам, вместе с тем российский лидер всегда подчеркивает, что это возможно только после разведения сторон и только с обоюдного согласия сторон этого конфликта. "Одной из сторон этого конфликта как раз являются самопровозглашенные ЛНР и ДНР", - отметил Песков.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Обращаться в МИД РФ, спросить Марию-трипер или Дядю-лошадь"
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- это охрана захватчика,
- это еще один шаг к увековечиванию потери территории,
к международному признанию де-факто этого захвата.
Так было уже в Корее, в Молдове, в Грузии.
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Через год- Путин не возражал никогда против возвращения абхазии
Через 2 года - столица региона Россия переносится в Гонконг .
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