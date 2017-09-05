 Патрульную полицию Тернополя возглавил бывший руководитель полиции Одессы Билецкий

Нового главу патрульной полиции Тернополя представили коллективу во вторник.
М.Билецкий отметил, что основным приоритетом в его работе будет снижение уровня преступности и повышение уровня безопасности граждан.
С конца 2015 года М.Билецкий возглавлял патрульную полицию Одессы. До этого был бойцом роты особого назначения "Свитязь".
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Там люди не надто церемонні.
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А так ... )))))
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1 год ·
Є в Одесі такий собі готель "Контінєнталь" з чотирма зірками. Знаходиться він на вул. Дерибасівській, 5. Прямо навпроти прокуратури області.
Хтось надто розумний із тих, хто в цьому готелі працює або є його власником, вирішили проявити своє зневажливе ставлення до України та почепити в холі на стіну годинник з символікою країни-агресора РФ та надписом "министерство внутренних дел российской федерации".
Про це дізнались небайдужі громадяни, навідались туди. Годинник конфіскували, провели роз'яснювальну бесіду, бо з'ясувалось що персонал живе в іншій реальності та не знає про те, що РФ напала на Україну та веде неоголошену війну.Відео та деталі згодом. А поки трошки фоток.
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Возродилось было доверие к мусорам, на каком-то пост революционном периоде, но быстро рухнуло вниз!
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