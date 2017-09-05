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 Патрульную полицию Тернополя возглавил бывший руководитель полиции Одессы Билецкий

полиция патрульная

Новым руководителем патрульной полиции Тернополя стал Михаил Билецкий, который ранее был на такой же должности в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Национальной полиции Украины.
Нового главу патрульной полиции Тернополя представили коллективу во вторник.

М.Билецкий отметил, что основным приоритетом в его работе будет снижение уровня преступности и повышение уровня безопасности граждан.

С конца 2015 года М.Билецкий возглавлял патрульную полицию Одессы. До этого был бойцом роты особого назначения "Свитязь".

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Чёй-то вора пошёл на понижение ,Одесса и Тернополь это,как Земля и Небо !!!
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Ага..Спробуй попрацюй в Тернополі..
Там люди не надто церемонні.
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Угадывать это не мой метод логика,трезвый анализ ,и свободный полёт мысли вот моё оружие.
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Якби анг.мову знав, то здогадався б...
А так ... )))))
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Тебе надо меньше смотреть,Поле Чудес и Угадай Мелодию,смотри ,что-то более интеллектуальное ...
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От і прислухайся до своїх порад,бо я таке Г. ніколи не дивилась.
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Врёшь, если не смотришь,то откуда знаешь,что Г., :D неувязочка...
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Sergiy Sternenko
1 год ·
Є в Одесі такий собі готель "Контінєнталь" з чотирма зірками. Знаходиться він на вул. Дерибасівській, 5. Прямо навпроти прокуратури області.
Хтось надто розумний із тих, хто в цьому готелі працює або є його власником, вирішили проявити своє зневажливе ставлення до України та почепити в холі на стіну годинник з символікою країни-агресора РФ та надписом "министерство внутренних дел российской федерации".
Про це дізнались небайдужі громадяни, навідались туди. Годинник конфіскували, провели роз'яснювальну бесіду, бо з'ясувалось що персонал живе в іншій реальності та не знає про те, що РФ напала на Україну та веде неоголошену війну.Відео та деталі згодом. А поки трошки фоток.Патрульную полицию Тернополя возглавил бывший руководитель полиции Одессы Билецкий - Цензор.НЕТ 9396
Патрульную полицию Тернополя возглавил бывший руководитель полиции Одессы Билецкий - Цензор.НЕТ 8327
Патрульную полицию Тернополя возглавил бывший руководитель полиции Одессы Билецкий - Цензор.НЕТ 753
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Если это такая ротация полицейских генералов, шобы не обрастали вредными связями на одном месте - это правильно. А если это понижение/ссылка (не будем равнять Одессу и Тернополь!), то это всё секретно , туманно, договорёно и по мусорски.
Возродилось было доверие к мусорам, на каком-то пост революционном периоде, но быстро рухнуло вниз!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПатрульную полицию Тернополя возглавил бывший руководитель полиции Одессы Билецкий
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