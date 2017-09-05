 Присутствие миротворцев на Донбассе не снимает с повестки дня вопросов политического урегулирования конфликта, - Грызлов

Об этом сообщила "Газете.Ru" его пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, для ввода контингента ООН уже создан ряд условий. Грызлов отметил, что на территориях проведены работы по разминированию, а на отдельных участках соблюдается режим отвода тяжелого вооружения.
"Размещение миротворцев вдоль линии соприкосновения вполне возможно при доброй воле Киева, и оно может способствовать полному прекращению вооруженной фазы конфликта", - подчеркнул представитель России.
Однако он пояснил, что само по себе присутствие миссии ООН "не снимает с повестки дня вопросов политического урегулирования конфликта".
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Статья 2
Применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава является prima facie свидетельством акта агрессии, хотя Совет Безопасности может в соответствии с Уставом сделать вывод, что определение о том, что акт агрессии был совершен, не будет оправданным в свете других соответствующих обстоятельств, включая тот факт, что соответствующие акты или их последствия не носят достаточно серьезного характера.
Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года
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в гражданских или межгосударственных???
здесь возникает много противоречий на первый взгляд и кайапня может подтвердить свою не причастность ,что повлечет за собой много юридических казусов и требования русни к западу о снятии санкций ,насаждение нам анклава,отказ в будущем выплат штрафов репарации,и т.д.
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Вощем, миротворческая миссия охватывает любые виды конфликтов, руководствуясь такими принципами: 1. согласие сторон; 2. беспристрастность; 3. неприменение силы за исключением случаев самообороны и защиты мандата. Но тут первый принцип уже со старта ставится под вопрос, ведь ихтамнет.
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А помните, дорогие россияне, был такой - Джохар Дудаев?
Он хотел независимости Чечни. Всего лишь. Он был фанатиком свободной Ичкерии (всего лишь). Не личной власти хотел, не бабла из российской казны, не зверинцев в столице своего тейпа, не казней своих противников - независимости для родины! Чтобы она вышла, наконец, на свободу из-под генерала Ермолова и дивизий НКВД…
Мы его убили.
Помните, был такой - Аслан Масхадов? Он хотел независимости Чечни. Ее постепенного, легитимного выхода на свободу; цивилизованного развода. Он не был бандитом. Он выиграл выборы в Чечне именно на взвешенности своей политической позиции, вдесятеро опередив Шамиля Басаева…
Мы убили и Масхадова (Басаев подорвался сам).
Ради этого последнего политического достижения - чтобы не дать полковнику вернуться в легитимное поле (из которого Россия вышвырнула разом и себя, и его, разорвав Хасавюртские соглашения), нам пришлось убивать собственных детей в Беслане. Иначе там, не дай бог, появился бы в качестве посредника Масхадов, и с ним пришлось бы снова вести переговоры… С годовщиной вас, кстати.
В общем, мы их всех убили, и посадили на чеченский трон клан управляемых чеченцев. Путин тогда опять всех переиграл, помните? Помните, как после гибели главы тейпа он позвал в Кремль наследника, юношу-сына в трениках?
Мальчик вырос, вы заметили?
Миллиарды, выкачанные из российской казны (большей частью непосредственно в Центорой), абсолютное средневековье внутри республики, границу которой без отмашки главы халифата не могут теперь пересечь и офицеры Следственного комитета РФ), пепел Эстемировой и Политковской, отнюдь не стучащий в наши сердца, чеченские убийцы в звании Героев России в российском парламенте, физическое уничтожение личных врагов, в том числе на улицах Москвы…
И вот прекрасная виньетка на торте российской победы над Чечней - крик «аллаху акбар» на парализованной Большой Никитской, на несогласованном тысячном митинге, и обоссавшаяся московская ментура судорожно звонит наверх с вопросом, что с этим делать, но там, наверху, при слове «Кадыров» тоже (и уже давно) не остается ни одного человека в сухих штанах.
Это вам не очкариков винтить, рэмбы вы наши дефективные…
Буддисты - и страдания о гибели мусульман в далекой Мьянме - для Кадырова, разумеется, только очередной повод показать, кто в доме хозяин; под командованием Путина, в многочисленных самашках и ачхой-мартанах, мусульман было убито столько, что никаким буддистам не снилось, и никаких претензий по этому поводу от Кадырова пока не слышно. Впрочем, когда Путин сгинет, и финансирование прикроется, этот счет будет выставлен нам всем в процессе стремительного развода, можете даже не сомневаться.
Без Путина Кадырову все равно не жить (в Российской Федерации); на этот исторический поворот у Рамзана припасено зеленое знамя ислама и одна из самых боеспособных армий в регионе. Братья по вере не дадут в обиду, да и России, после всех путинских побед, будет в ту пору уже совсем не до Чечни…
Но это - прогнозы, а по факту - всесильный Рамзан еще раз, и вполне демонстративно, нагнул Россию, и в каком-то смысле - правильно сделал, что нагнул. Если до кого-то еще не дошло, может, хоть сейчас дойдет, и то хлеб.
С победой вас в чеченской войне, дорогие россияне. Ну, и главнокомандующему вашему привет передавайте, который опять всех переиграл.
Виктор Шендерович.
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Нова сторінка історії України: остаточна втрата Криму й російський анклав всередині
05.09.2017, 20:30
Отже, досі всі дії української влади були синхронізовані з Кремлем і підпорядковані волі агресора.
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Акурат учора представниця президента в парламенті озвучила таку саму "ініціативу " Порошенка. Вони досі вели сепаратні переговори за нашими спинами й цинічно брехали. Це ще гірше, ніж Мінські домовленості. "Увійде в підручники з міжнародного права" (ПОП) те, як торгівельні партнери сформулювали політичне відторгнення тириторії від України (з її наступним утриманням з бюджету України): для забезпечення безпеки працівників ОБСЄ !!! У Москві вчергове реготатимуть і питимуть шампанське, а санкції, звичайно ж, почнуть знімати. Чергова перемога.
Власне, якщо так відбудеться (а, швидше за все, відбудеться), Україна впевнено перегортає нову сторінку власної історії: остаточна втрата Криму й російський анклав всередині, який контроюватиме політичне життя в Україні аж до створення умов, за яких РФ знову спробує поновити контроль за всією або більшою частиною України. Українці врятували агресора, який не лише "збереже обличчя", але й успішно піде далі.
Читайте також: Путін, в кращих традиціях гібридної війни, намагається спотворити ідею щодо миротворців на Донбасі
Василь ЛАПТІЙЧУК
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Женевської конвенції 1949 р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду
до захопившого територію супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних
від нього заходів до того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити
громадський порядок і громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони).
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Если уж и "миротворцев", то только(!!!) на границе Украина-кацапия и ни одного(!) кацапа/москалика в этой миссии
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Этих моральных уродов нужно при любом удачном случае тупо гнобить
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А кацапи знатні "миротворці".. Там де вони "миротворять", там завжди кров, біль та війна.
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...С тех пор, как перед самым носом у Мцыри невежливо захлопнули хвіртку в мальвах, оскорбленный реформатор не перестает держать в веселом изнеможении половину планеты, умело нагнетая градус истерической прип.здонии.
В социальных сетях с наглостью пубертатных прыщей вспухают группы под названием «Встретим Саакшвили гопаком и салом», «Миша наш президент» и «Смерть барыгам». Посты из этих групп, оплаченные в качестве рекламы, назойливо торчат и улыбаются в ленте, как мамзели облегченного поведения на Пляс Пигаль.
На телефонные номера украинцев обрушился смс-шторм. Мцыри, как настоящий партизан, выкладывает видео из леса, в котором утверждает, что скоро он вернется, барыги будут повержены, Украина спасена, и все сразу станет за.бись. Беснуются некоторые одиозные телеканалы.
Вся эта вакханалия призвана внушить оглушенным и растерянным хомякам одну простую мысль: для того, чтобы спасти Украину и мир во всем мире, нужно на самом деле не так уж и много - достаточно просто взять палатку, каремат, справку о контузии и родовых травмах, бутерброды, тараканов в голове и прибыть со всем этим хозяйством в Краковец на три дня. Почему на три дня? А хрен его знает, возможно, чтобы провести репетицию, потом генеральную репетицию, а потом уже скомандовать «Мотор!»
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Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол!
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян!
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно!
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!!!!
***
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поясню - миротворцы вводятся только при наличии гражданского конфликта (гражданская война) , но у нас ее НЕТ , а идет полноценная ВОЙНА с Педирацией и какие тут могут быть миротворцы?!
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"Путін досі наполягає на вигадках, що "сепаратисти" в Україні незалежні, і це при тому, що більшість з них залежать і контролюються Росією", - колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.
"Яку б зброю не було захоплено на початку війни та у великих битвах 2014 та 2015-го років, якщо її ще цілком не знищено, то вона є лише малою часткою арсеналу, більшість з якого надана саме Росією", - пише Крістофер Міллер, журналіст низки провідних західних видань, який тривалий час висвітлює події в Україні.
"Просто дивовижно, що війна почалась в єдиному місці на планеті, де наявні просто невичерпні запаси зброї, боєприпасів, танків і т.п." - Мішель Берді, автор англомовного видання The Moscow Times.
"Путін, як завжди, міняє місцями причину (агресія з боку Росії) та наслідки (Україна захищає себе)", - відзначає Марсель Ван Герпен, директор аналітичного центру Cicero Foundation.
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І не вам, раша-швайне, вирішувати як саме ми владнаємо політичний "конфлікт", який ви штучно роздмухали та щедро проплатили.
Здохни рашка.
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Біснуватий народ. Біснуваті кріпаки. Кріпацтво в кацапів, напевно, в тій самій хромосомі зайвій, тобто - НАЗАВЖДИ.
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