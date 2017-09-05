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Все про:Грызлов (104) миротворцы (391) Донбасс (15966) минские соглашения (2296)

 Присутствие миротворцев на Донбассе не снимает с повестки дня вопросов политического урегулирования конфликта, - Грызлов

грызлов

Полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов положительно оценил идею ввода миротворцев ООН на линию разграничения на Донбасс.

Об этом сообщила "Газете.Ru" его пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Порошенко 20 сентября в ООН поднимет вопрос миротворцев на Донбассе, - Ельченко

По его словам, для ввода контингента ООН уже создан ряд условий. Грызлов отметил, что на территориях проведены работы по разминированию, а на отдельных участках соблюдается режим отвода тяжелого вооружения.

"Размещение миротворцев вдоль линии соприкосновения вполне возможно при доброй воле Киева, и оно может способствовать полному прекращению вооруженной фазы конфликта", - подчеркнул представитель России.

Однако он пояснил, что само по себе присутствие миссии ООН "не снимает с повестки дня вопросов политического урегулирования конфликта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва направила генсеку ООН проект резолюции о миротворцах на Донбассе, - постпред РФ в ООН

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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а расейке какое дело до этого?свои конфликты урегулируйте...
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этот вопрос никого не волнует,кроме самой кацапни .все остальные фкурседела.
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шо,не вмещается в бестолковку?

Статья 2
Применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава является prima facie свидетельством акта агрессии, хотя Совет Безопасности может в соответствии с Уставом сделать вывод, что определение о том, что акт агрессии был совершен, не будет оправданным в свете других соответствующих обстоятельств, включая тот факт, что соответствующие акты или их последствия не носят достаточно серьезного характера.

Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.

Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года
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и шо? с удовольствием читаю сейчас на ФБ как соевая ботва радуется голубым каскам. год прошёл, методички обновились
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Нихрена там не будеь. Переигровочник пытается опередить Порошенко и впихнуть в лугандон ихтамнетов в голбых касках, на что естественно никто не пойдет.
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кто знает юридическое толкование миротворческой миссии в каких конфликтах ее вводят??
в гражданских или межгосударственных???
здесь возникает много противоречий на первый взгляд и кайапня может подтвердить свою не причастность ,что повлечет за собой много юридических казусов и требования русни к западу о снятии санкций ,насаждение нам анклава,отказ в будущем выплат штрафов репарации,и т.д.
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миротворческая миссия толкуется как операция по поддержанию мира. Первоначально операции по поддержанию мира представляли собой в основном операции по обеспечению соблюдения соглашений о прекращении огня и разъединении враждующих сторон после межгосударственных войн, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D. До сих пор миротворческая деятельность осуществляется между Пакистаном и Индией, http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/early.shtml. Внутригосударственные конфликты, миротворческая деятельность охватила с 1989г.
Вощем, миротворческая миссия охватывает любые виды конфликтов, руководствуясь такими принципами: 1. согласие сторон; 2. беспристрастность; 3. неприменение силы за исключением случаев самообороны и защиты мандата. Но тут первый принцип уже со старта ставится под вопрос, ведь ихтамнет.
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не,ну я понимаю,что хочется нарушать и не быть пойманым...но как то это напоминает психологию вора
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у тя слуха нет...медведь на ухо наступил .расейка,фуле...
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Кроме как клепать приднестровья мозги кацапов ничего не могут родить?
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а,ведь пидоры с европы после завопят что раша выполнила минские условия и потребуют отмены санкции
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уже немчура наводит тень на плетень..рашкаденЬОх - зер гут!
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Виктор Шендерович. Чечня: история вопроса и пара прогнозов

А помните, дорогие россияне, был такой - Джохар Дудаев?

Он хотел независимости Чечни. Всего лишь. Он был фанатиком свободной Ичкерии (всего лишь). Не личной власти хотел, не бабла из российской казны, не зверинцев в столице своего тейпа, не казней своих противников - независимости для родины! Чтобы она вышла, наконец, на свободу из-под генерала Ермолова и дивизий НКВД…
Мы его убили.

Помните, был такой - Аслан Масхадов? Он хотел независимости Чечни. Ее постепенного, легитимного выхода на свободу; цивилизованного развода. Он не был бандитом. Он выиграл выборы в Чечне именно на взвешенности своей политической позиции, вдесятеро опередив Шамиля Басаева…
Мы убили и Масхадова (Басаев подорвался сам).

Ради этого последнего политического достижения - чтобы не дать полковнику вернуться в легитимное поле (из которого Россия вышвырнула разом и себя, и его, разорвав Хасавюртские соглашения), нам пришлось убивать собственных детей в Беслане. Иначе там, не дай бог, появился бы в качестве посредника Масхадов, и с ним пришлось бы снова вести переговоры… С годовщиной вас, кстати.

В общем, мы их всех убили, и посадили на чеченский трон клан управляемых чеченцев. Путин тогда опять всех переиграл, помните? Помните, как после гибели главы тейпа он позвал в Кремль наследника, юношу-сына в трениках?
Мальчик вырос, вы заметили?

Миллиарды, выкачанные из российской казны (большей частью непосредственно в Центорой), абсолютное средневековье внутри республики, границу которой без отмашки главы халифата не могут теперь пересечь и офицеры Следственного комитета РФ), пепел Эстемировой и Политковской, отнюдь не стучащий в наши сердца, чеченские убийцы в звании Героев России в российском парламенте, физическое уничтожение личных врагов, в том числе на улицах Москвы…

И вот прекрасная виньетка на торте российской победы над Чечней - крик «аллаху акбар» на парализованной Большой Никитской, на несогласованном тысячном митинге, и обоссавшаяся московская ментура судорожно звонит наверх с вопросом, что с этим делать, но там, наверху, при слове «Кадыров» тоже (и уже давно) не остается ни одного человека в сухих штанах.
Это вам не очкариков винтить, рэмбы вы наши дефективные…

Буддисты - и страдания о гибели мусульман в далекой Мьянме - для Кадырова, разумеется, только очередной повод показать, кто в доме хозяин; под командованием Путина, в многочисленных самашках и ачхой-мартанах, мусульман было убито столько, что никаким буддистам не снилось, и никаких претензий по этому поводу от Кадырова пока не слышно. Впрочем, когда Путин сгинет, и финансирование прикроется, этот счет будет выставлен нам всем в процессе стремительного развода, можете даже не сомневаться.

Без Путина Кадырову все равно не жить (в Российской Федерации); на этот исторический поворот у Рамзана припасено зеленое знамя ислама и одна из самых боеспособных армий в регионе. Братья по вере не дадут в обиду, да и России, после всех путинских побед, будет в ту пору уже совсем не до Чечни…

Но это - прогнозы, а по факту - всесильный Рамзан еще раз, и вполне демонстративно, нагнул Россию, и в каком-то смысле - правильно сделал, что нагнул. Если до кого-то еще не дошло, может, хоть сейчас дойдет, и то хлеб.

С победой вас в чеченской войне, дорогие россияне. Ну, и главнокомандующему вашему привет передавайте, который опять всех переиграл.
Виктор Шендерович.
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Лапти , ваши чеченцы убивали наших киборгов в Донецком аэропорту. Не ждите прощения.
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По моему вопрос решен. Миротворцы будут. Это означает одно, пэтя тварь!
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та лишь бы твое хуйло белым и пушистым было...а если и замажется-ты же ведь вылижешь?
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Миротворцы это охрана территории. А выборы это выполнение Минска
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Ни одного кацапа в миссии быть не должно, зря надрывается.
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Вот и все панове. После миротворцев, будут нагибать барыгу на изменения в Конституцию и выборы. Угадайте с трех кого выберут ?
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http://uainfo.org/blognews/1504610094-nova-storinka-istoriyi-ukrayini-ostatochna-vtrata-krimu-y.html

Нова сторінка історії України: остаточна втрата Криму й російський анклав всередині
05.09.2017, 20:30

Отже, досі всі дії української влади були синхронізовані з Кремлем і підпорядковані волі агресора.
Читайте також: У Путина согласны на уход с Донбасса, но только при одном условии - российский политолог
Акурат учора представниця президента в парламенті озвучила таку саму "ініціативу " Порошенка. Вони досі вели сепаратні переговори за нашими спинами й цинічно брехали. Це ще гірше, ніж Мінські домовленості. "Увійде в підручники з міжнародного права" (ПОП) те, як торгівельні партнери сформулювали політичне відторгнення тириторії від України (з її наступним утриманням з бюджету України): для забезпечення безпеки працівників ОБСЄ !!! У Москві вчергове реготатимуть і питимуть шампанське, а санкції, звичайно ж, почнуть знімати. Чергова перемога.
Власне, якщо так відбудеться (а, швидше за все, відбудеться), Україна впевнено перегортає нову сторінку власної історії: остаточна втрата Криму й російський анклав всередині, який контроюватиме політичне життя в Україні аж до створення умов, за яких РФ знову спробує поновити контроль за всією або більшою частиною України. Українці врятували агресора, який не лише "збереже обличчя", але й успішно піде далі.
Читайте також: Путін, в кращих традиціях гібридної війни, намагається спотворити ідею щодо миротворців на Донбасі
Василь ЛАПТІЙЧУК
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Это я уже читал. Барыге как воздух нужен ЛЮБОЙ мир, не понимая, что позорный мир будет для него страшным сном.
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Той, хто між ганьбою і війною вибирає ганьбу, отримує і війну, і ганьбу .Парашенко обрав ганьбу!А якби зробив як вимагає закон про Оборону України (У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про...введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, то це дало б можливість офіційно перекласти всю відповідальність за війну на кремль:Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV
Женевської конвенції 1949 р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду
до захопившого територію супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних
від нього заходів до того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити
громадський порядок і громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони).
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- кто такой грызлов? - так, чмо подзаборное и не смысла о этом говорить.
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Политическое урегулирование конфликта состоится тогда, когда недоцарь склеит ласты.
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...я теж кажу що всі ці миЛотворці повна лажа...ХУЙЛОрилих з даУнами нах...й за "поребрік" а ми тут вже далі якось самі ...
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Это примое презнание что на украине канфликт ражданский.
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Да никуя это не значит. Это все еще писями по воде виляно.
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Это цивилизационный конфликт . Между европейской цивилизацией и кацапскими подордынцами .
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миротворцы вводятся где идет гражданский конфликт или война,выходит мы уже это признаем ,что хуйлу и требовалось доказать,а 20 числа пэтро на весь мир это подтвердит
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В составе этих миротворцев НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГРАЖДАН СТРАНЫ АГРЕССОРА.
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Видимо этот вопрос обсуждался между Волкером и Сурковым, и уже решен по сути. А Рашка уже начала выход с Бомбаса, но торгуется в мелочах и хочет "сохранить лицо". Ожидаем вой и скулеж руцких имперцев про то, как Пукин сдал руцких донбасяунов.
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Одна з Головних причин війни лежить якраз у гуманітарній площині, у проблемі самоідентифікації росіян. Фіно-угри, середньоазійці, далекосхідці, кавказці та ін. корінні народи Росії вирішили, що вони всі "вийшли" десь з Київщини, і тепер пов"язують свою "велич" і національну гордість саме з цим фактом. Тому РФ й надалі змішуватиме каракалпаків, мордовців і адигейців з українцями. І саме те, що ми "один народ", і даватиме їм "підстави" втручатися в наше життя.
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Вся эта шумиха вокруг "миротворцев" настораживает, т.к. кацапы уж слишком хорошо "стелят" (уже и соглашаются и даже "проект" готовят).......
Если уж и "миротворцев", то только(!!!) на границе Украина-кацапия и ни одного(!) кацапа/москалика в этой миссии
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Помнится в Косово тоже договаривались с рашистами о миротворцах. А они взяли и военной колоной захватили понравившийся им аеродром и выгодную стратегическую территорию. И Европа ничего не смогла сделать просто позасовывали языки в жопы на том и все.
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Украинцы тоже "обожглась" в "договоре" с кацапами.........
Этих моральных уродов нужно при любом удачном случае тупо гнобить
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ага, тільки у якості "миротворців" вони бачать лише себе..
А кацапи знатні "миротворці".. Там де вони "миротворять", там завжди кров, біль та війна.
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Если будет прямой контакт с террористами ОРДЛО то контактер быстро пошурует на Ростов
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цитата: "Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приветствует заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о размещении миротворцев ООН на Донбассе вдоль линии разграничения и считает реализацию этой инициативы первым шагом для снятия наложенных на Россию санкций."
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CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!) Передайте вашему министру иностранных дел Зигмар Габриэль, скоро в Украине появится второй Батько Махно!
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Напиши ему письмо. Этот министр такой же персонаж как и Шредер. A до Батьки Махно доводят Путин с Порошенко и это не есть хорошо.
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"Линия разграничения" має проходити по кордону з Росією!
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а куда еще пятую колонну девать?если они в расейку не хотят?значит будут резервации,как в сша
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Слишком много этой "пятой колонны" . Проще на Банковой соорудить резервацию .
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А тим часом на Заході України, на кордоні з ЄС підготовка до АТО проти головного "терориста" Міхеіла Саакашвілі іде повним ходом. Робота кипить!

Присутствие миротворцев на Донбассе не снимает с повестки дня вопросов политического урегулирования конфликта, - Грызлов - Цензор.НЕТ 3150
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Реплики со шкафа

...С тех пор, как перед самым носом у Мцыри невежливо захлопнули хвіртку в мальвах, оскорбленный реформатор не перестает держать в веселом изнеможении половину планеты, умело нагнетая градус истерической прип.здонии.

В социальных сетях с наглостью пубертатных прыщей вспухают группы под названием «Встретим Саакшвили гопаком и салом», «Миша наш президент» и «Смерть барыгам». Посты из этих групп, оплаченные в качестве рекламы, назойливо торчат и улыбаются в ленте, как мамзели облегченного поведения на Пляс Пигаль.

На телефонные номера украинцев обрушился смс-шторм. Мцыри, как настоящий партизан, выкладывает видео из леса, в котором утверждает, что скоро он вернется, барыги будут повержены, Украина спасена, и все сразу станет за.бись. Беснуются некоторые одиозные телеканалы.

Вся эта вакханалия призвана внушить оглушенным и растерянным хомякам одну простую мысль: для того, чтобы спасти Украину и мир во всем мире, нужно на самом деле не так уж и много - достаточно просто взять палатку, каремат, справку о контузии и родовых травмах, бутерброды, тараканов в голове и прибыть со всем этим хозяйством в Краковец на три дня. Почему на три дня? А хрен его знает, возможно, чтобы провести репетицию, потом генеральную репетицию, а потом уже скомандовать «Мотор!»
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Краковец и Банковая - два самых урепленных объекта в стране

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Так вот все, кто до сих пор демонстрирует обнимашки и целовашки с Кремлем, должны понимать простую истину. Своим тряпошным поведение, они, как минимум, говорят Путину: «можно», и на самом деле - являются соучастниками его преступлений. И если таки где-то на Дальнем Востоке поднимется ядерный гриб, фрау Меркель, мсье Оланду, а, наверное, и Макрону, мистеру Обаме и всем, кто был с ними рядом и игрался в поддавки с Путиным, хотелось бы пожелать иметь под рукой маленький, но безотказный пистолет Глок 19, которым надо будет послать себе пулю в висок, ибо это они сделали такого Путина, а Путин лепил сразу Ына, Асада и бородатое падло в Иране, которые спят и видят сделать нечто подобное.(С)
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а за какой год? а то ведь и ты наверняка не все фотки из прошлого уничтожил
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Это все послемайданный период гыга, а при твоем овоще они втихаря еще и не такое наверно вытворяли
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а про що ще може і буде казати мацковський засланець?
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Захарченко уже тоже положительно оценил присутствие "миротворцев " на дамбасе, ясно что это марионетка, а грызлов теперь будут продавливать особый статус, это будет финиш для унитарной Украины, Крым имел свою автономию в конституции Украины к чему это привело деятельность парламента крымского. Теперь для лугандона будут пробивать изменения в Конституцию Украины.
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***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол!

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян!

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно!

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!!!!
***
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ладно еще нету миротворцев зачем заранее причитать,скорее всего и не будет
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я смотрю что вся лента с подачи Педро и Куйла засрана темой миротворцев ?
поясню - миротворцы вводятся только при наличии гражданского конфликта (гражданская война) , но у нас ее НЕТ , а идет полноценная ВОЙНА с Педирацией и какие тут могут быть миротворцы?!
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Какая война - такие и миротворцы: гибридные ! .
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Слова Путіна не оминули уваги західних оглядачів:
"Путін досі наполягає на вигадках, що "сепаратисти" в Україні незалежні, і це при тому, що більшість з них залежать і контролюються Росією", - колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.
"Яку б зброю не було захоплено на початку війни та у великих битвах 2014 та 2015-го років, якщо її ще цілком не знищено, то вона є лише малою часткою арсеналу, більшість з якого надана саме Росією", - пише Крістофер Міллер, журналіст низки провідних західних видань, який тривалий час висвітлює події в Україні.
"Просто дивовижно, що війна почалась в єдиному місці на планеті, де наявні просто невичерпні запаси зброї, боєприпасів, танків і т.п." - Мішель Берді, автор англомовного видання The Moscow Times.
"Путін, як завжди, міняє місцями причину (агресія з боку Росії) та наслідки (Україна захищає себе)", - відзначає Марсель Ван Герпен, директор аналітичного центру Cicero Foundation.
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"політическое урегулірованиє" почнеться тоді, коли ви всі, гризлов, приберете з України свої погані гризла.
І не вам, раша-швайне, вирішувати як саме ми владнаємо політичний "конфлікт", який ви штучно роздмухали та щедро проплатили.
Здохни рашка.
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ВСУ воюет за территориальную целостность своей страны, при чём тут политическое урегулирование. Территория Украины незыблема, крапка.
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Кароч, доигрался Пэдро. Теперь перед Украиной стоит выбор- или отказаться от захваченных территорий и развиваться дальше, или, посредством легализации дыры, войти в "лоно рашистской империи". Какая "дипломатическая победа" "незаменимого", аднака!
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Присутствие миротворцев на Донбассе также не снимает с повестки дня вопрос "Кацапня вон нах из Крыма!"
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зараз дивлюсь на ВВС філь про те, як раша-швайне вбивали свого колишнього царя та його родину і малолітніх дітей. А тепер вони з його партером "ходят на бендеровцев"..
Біснуватий народ. Біснуваті кріпаки. Кріпацтво в кацапів, напевно, в тій самій хромосомі зайвій, тобто - НАЗАВЖДИ.
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грызлов иди грызи шишку у хуйла и не суйся куда тебе не положено Господом нашим. не?.. ну ладно, тогда у кадырова, Що? - Уже...
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Интересно ,позиция Геращенко является официальной? И как миссия ООН вписывается в минские договорённости?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрисутствие миротворцев на Донбассе не снимает с повестки дня вопросов политического урегулирования конфликта, - Грызлов
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