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 Вопрос погранконтроля прописан в Минских соглашениях, - Песков о целесообразности миротворцев на границе РФ и Украины

песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос контроля над российско-украинской границей в зоне конфликта на Донбассе четко прописан в Минских соглашениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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На вопрос, почему президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции во вторник предложил разместить миротворцев ООН только на линии разграничения конфликтующих сторон на юго-востоке Украины, и кто будет контролировать российско-украинскую границу, Д.Песков сказал: "Вопрос контроля границы четко прописан в Минских соглашениях, прописана очередность определенных действий, которые должны быть выполнены с тем, чтобы был определен контроль над границей".

"Все это прописано в Минских соглашениях и нет необходимости кому-то об этом говорить. Нужно четко читать подписанный всеми сторонами текст", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Д.Песков подчеркнул, что Москва никогда не была противницей ввода миротворцев в зону конфликта, но всегда выступала против того, чтобы этот вопрос решался без участия представителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

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"Москва никогда не была противницей (ввода миротворцев). Москва всегда была противницей обсуждения этого вопроса, игнорируя наличие одной из сторон конфликта ("ЛНР" и "ДНР"). Это достаточно абсурдно, это бесперспективно", - сказал Д.Песков.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Их скоро на месте раком поставят, так что с Донбассом можно еще парочку лет подождать, как есть.
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Кстати Европе приготовиться к массовой депортации на Родину, при подобных проявлениях. Бежите в экономически успешную страну - принимайте местный распорядок и религию, иначе принесете гавно с собой.
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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приветствует заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о размещении миротворцев ООН на Донбассе вдоль линии разграничения и считает реализацию этой инициативы первым шагом для снятия наложенных на Россию санкций....источнк; ТЕЛЕГРАФ
Вопрос погранконтроля прописан в Минских соглашениях, - Песков о целесообразности миротворцев на границе РФ и Украины - Цензор.НЕТ 1406
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Пошло ты чучело со своими дэнэрэ/лэнэрэ в одно место
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВопрос погранконтроля прописан в Минских соглашениях, - Песков о целесообразности миротворцев на границе РФ и Украины
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