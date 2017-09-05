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 Политика Украины
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 Порошенко 20 сентября в ООН поднимет вопрос миротворцев на Донбассе, - Ельченко

миротворцы

Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в рамках работы Генассамблеи ООН 20 сентября будет поднимать вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Также читайте: Москва направила генсеку ООН проект резолюции о миротворцах на Донбассе, - постпред РФ в ООН

"Порошенко будет выступать в Генассамблее, есть смысл изложить наше видение. Дело не в том, нравится это России или нет, мы имеем право на собственные убеждения, мы их будем продвигать, и в рамках Генассамблеи также. Президент Украины будет выступать 20-го числа (сентября), в Совете безопасности ООН будет специальное заседание, посвященное миротворчеству. Думаю, это будет еще один повод сказать о нашем видении роли ООН на Донбассе", - сказал В.Ельченко.

По его словам, это очень сложный вопрос. "До момента, пока этот конфликт не будет заморожен, то есть прекратятся боевые действия, думаю, ни одна страна не позволит себе отправить своих миротворцев, которые бы действовали в условиях активных боевых действий", - предполагает дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае принятия решения о введении миротворцев не может быть и речи о присутствии военных РФ на территории Украины, - МИД

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Від того як ти ;б'єш; москаля картинками в інтернеті москалю ані холодно, ані жарко.
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Путин просто в восторге,как вещают все РУ СМИ. Видимо это он устами Петюни глаголет про миротворцев.
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Еще бы ему не радоваться. можно будет заявить об успешной защите соотечественников. лучшего подарка перед выборами и не надо
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Ожидается, что завтра ЕС введет санкции против компании «Крымские морские порты» и ее филиалов.

Порошенко 20 сентября в ООН поднимет вопрос миротворцев на Донбассе, - Ельченко - Цензор.НЕТ 4754
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Дуплетом выстрелили!
хуйло с пэтюней одновременно, совпадение?
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ШаКАЛадник с Хуйлом усьо ужо перретьорр...
И будут коррчить из себья борцунов...
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Заморозити конфлікт і ввести миротворців?
Якась дурня.
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и потом отыграть назад это будет задача десятилетий.
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тут вопрос, нужно ли отыгрывать?потому что донбасс придется взять с той же ватой, а также восстанавливать
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да, и тогда возвращаемся к вопросу, нужно ли нам любой ценой вернуть этот регион?
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что предлагаешь?вариант наступать до самой москвы не предлагать
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А ти що пропонуєш?
Подарувати?
пс.Адмін таки вредний,заблокував мій ір.
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Угу, вон из приднестровья уже больше 20 лет никак нельзя етих *миротворцев* выгнать. Накуя нам етот геморой. А с Хуйла только снимут санкции.
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кроме того миротворци ето признание гражданской войны чего и добивается Хуйло.
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элемент гражданской войны там также присутствует, чтоб там не рассказывали вышиватные товарищи, понятно, что признавать это смерти подобно
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так там миротворцы с раши...нам нужно не повторить этой ошибки просто
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Геращенко тут все правильно изложила вот такое заявление должно прозвучать и закреплено документально на самой Генассамблее ООН...истерика Путина очевидна и предсказуема.
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О каких миротворцах вообще может идти речь? Только передача границы ВСУ. Даже в минских договорняках об этом говорится. Миротворцы - это заморозка конфликта на десятки лет. Миротворцы - это признание внутреннего конфликта, а не агрессии мордора. И петюня - предатель все это хорошо понимает и пляшет под дудку хуйла.
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возможно что заморозка конфликта единственный реальный сценарий на ближайшее время...а потом посмотрим, что будет, может раша распадется, а может придетжелание у властей Украины слить этот регион
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Єдиний нині можливий варіант, це - введення миротворців по лінії розмежування.............. Ну і що він дасть Україні???
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Дуже сумнівно, що всі ті сили які нині задіяніц в АТО, після фактичної її завершення - принесуть "мир і спокій" Україні...........
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Ну так...
Займуться ватою всередені країни.
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в теории не будет погибших и раненых воинов и мирных жителей
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По его словам, это очень сложный вопрос. "До момента, пока этот конфликт не будет заморожен, то есть прекратятся боевые действия, думаю, ни одна страна не позволит себе отправить своих миротворцев, которые бы действовали в условиях активных боевых действий", ----куйло ,макрель, оланд ,макарон, могоричини- фрион,,,,а рошен украинский холодильник "Донбасс"- (днр и лнр создали .отрезав украинскую территорию ,и заморозят)
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Добрий вечір вам малята,любі хлопчики дівчата,казочку вам на ніч
Порошенко 20 сентября в ООН поднимет вопрос миротворцев на Донбассе, - Ельченко - Цензор.НЕТ 1782

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может я и ошибаюсь,но у меня такое впечатление что у порошенко стоит задача до конца своего срока сделать на донбассе устоявшееся приднестровье.
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до конца срока , надо продать Липецк,а продать он его сможет только протащив Лугандон, или через минск в зраде, что маловероятно или через миротворцев а ля приднестровье ,что он и делает
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может тут все так и будет, несмотря на любые возможные действия
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Серые зоны и зоны свободной торговли ето рай для воров и олигархов которые благодаря им освобождаются от большинства налогов.
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Поэтому рошен-подмахиватель у хуйла так боится принципиального антиватника Михо. История с миротворцами - это явное предательство интересов страны и отбеливание мордора.
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В Грузию раша вторглась входя в состав миротворческих сил,и это ей ещё и помогло осуществить вторжение
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Что мешало это сделать раньше росии,ну что постоянно этому танцору мешает ???
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отлично!миротворцы - признание гражданского конфликта и замораживание на десятилетия. це перемога! где соевые?
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А у тибя, свиточ разума, есть другой вариант?
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интересно, кто будет следующим президентом, было два Лени, два Вити, нужно искать человека с именем Петя.
форумчкне Пети, кто первый в президенты?
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надо петю литвина выбирать, шоб уже наверняка
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И это означает,что Украина не может и не хочет возвращать утраченные(временно) территории.
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Миротворців треба поставити на лінії розмежування між РФ і ОРДЛО, але Хуйло цього дуже боїться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко 20 сентября в ООН поднимет вопрос миротворцев на Донбассе, - Ельченко
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