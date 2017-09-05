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 Москва направила генсеку ООН проект резолюции о миротворцах на Донбассе, - постпред РФ в ООН

небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: В случае принятия решения о введении миротворцев не может быть и речи о присутствии военных РФ на территории Украины, - МИД

Как рассказал В.Небензя журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во вторник, на текущей неделе российская инициатива будет обсуждаться экспертами стран - членов Совета безопасности ООН, а его рассмотрение на более высоком уровне может начаться на следующей неделе.

"Мы рассчитываем на содержательный диалог (в Совбезе ООН - Ред.) по инициативе, которая, по нашему мнению, поможет установлению мира в этой части Украины", - сказал В.Небензя.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Путина о миротворцах на Донбассе - это попытка девальвировать саму идею миротворческой миссии, - Айвазовская

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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А почему Украина заранее свою не подала ,на опережение ? Не было указания из кремля ?
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У Украины есть ещё время просить ,чтобы направили миротворцев в Керчь на керченскую переправу и этим ограничить московских козлов в перемещении в Крым.
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Цель этого заявления поднять бурю в стакане и отвлечь мир от учений в Белорусии. Ведь и ежу понятно, что ООН никаких миротворцев в Украину в ближайшей перспективе не пошлет
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так они предлагают своих "миротворцев" сюда направить.
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Та не! Хто щас кацапов за "миротворцев" признает.
Их "миротворцы", щас едут грузом 200 з Донбасса.
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Учения в Беларуси ООН не касаются, а вот что у РФ от Сирии скоро руки будут свободны - это да.
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Давно пора вже припиняти цю безглузду кроваву бійню..........
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Він повністю підтримує "миротворців" з москви.
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Лише те, що сказав...........
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чурку уже черви сожрали, но дело его живет.
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Ты ничего так и не сказал.
Народ тебя не понял и требует разъяснения. Объяснись.
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З цією пропозицією вам варто звернутися безпосередньо до путіна.
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Ти ще скажи, що Україна напала на Росію та відкусила шмат її територіїї.
Це про твою "безглузду кроваву бійню...". Мураєва передивився чи що?
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А если не напала, то воевать надо далше?
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Не треба!!! Але з твоїх слів: треба здатися? Відійти до Дніпра, Збруча чи може й Польщі кусок прихопити?
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Мы не сдаемся. Мы замораживаем отрезаный палец, чтобы потом пришить, когда будет
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а если не приживется потом?и без пальца то можно прожить нормально
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дик треба викидати білий прапор і здаватися, шоб припиняти цю безглузду кроваву бійню?
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эко как у ватно-вышиватных товарищей все просто, или воевать до победы или сдаваться)))среднего нет)))
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однією дупою на двох стільцях - твоєї дупи не вистачить. і пєцьїної теж.
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надо подымать экономику чтобы они смотрели и облизывались.
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підіймати економіку з ниніньою владою? замахаєшся - вона (влада) тільки красти добре вміє.
тому пиши як є - капітулювати, шоб влада могла спокійно докрасти ще не докрадене і звалити, як цр свого часу.
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я приду и у тебя пол квартиры отожму ,поселю туда цыган ,ты что будешь делать?
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він скаже пора вже припиняти цю безглузду кроваву бійню, риб'ята, давайте жити дружно.
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только одно но, на этой полквартире его неполноценный сын прописан, который возомнил себя цыганом, вот теперь более менее похоже)
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Ну и его заблокирует США. Зря кацапы стараются
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Порошенко инициатор. Чего вдруг Штатам блокировать.
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прикинь, Порошенко постоянно педалирует тему миротворцев.... вот удивительно. то...
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Порошенко хочет, что бы миротворцев поставили на границе между рашей и Украиной, что подчеркнет, что конфликт именно между двумя странами. А вот путлер хочет, что бы миротворцы стояли вдоль линии разграничения на ДОнбассе, что подчеркнет гражданскую войну.
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Ты методичку попутал, за такое могут и по е...лу настучать.
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капацы хотят легализовать своё военное присутствие (фактическую оккупацию) в Украине под видом "миротворцев", думают прокатит как в "преднестровье".
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шоколадный Генералиссимус доиграется со своими миротворцами. введут россиянцы Пете миротворцев по самые гланды. ты, Петушок. само попросило....
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что ж так торопиться лапотная?
это уже настораживает?
или с кадыркой совсем швах? надеется на помощь ООН... в случае чего?
или опять следы путает... туману напускает!
главное - вчитываться в каждую запятую-точку, чтобы потом отец выражения "дебилы, бл*дь" не сказал это про наших представителей...
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ха Украина забьет на эту Резолюцию да и ООН не имеет права выносить решение об миротворцах ООН пока страна- в которую они будут вводиться не даст гарантии, локацию, порядок и все что с этим связано..и естестенно гроши....но поражает туппость ООН ООН как Иституция себя изжила как в свое время Лига Наций.. представляетет Россия по правоприемство СССР входит в совбез ООН имеет право вето блокирования Россия выступает агрессором на Донбасе и Керыму и теперь она в точности повторяет сценарий и ПМР и Аджарии в Грузии мол мы тут повоевали немного насрали а теперь давайте миротворцев т.е. нас же окуеть не встать власть у нас увы морло и мудаки к сожалению.... вот поэтому Ху..ло и наглеет и наглеет...
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по сути вся ООН как институция держится на соблюдении международного права пяти держав: с одной стороны США, Великобритания и Франция с другой Китай и Россия
и если одна из этих держав нарушит это право, то нет никаких инструментов это исправить
и не будет!

так что ООН себя не изжила - эта организация такая и есть
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"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… Источник: https://censor.net.ua/n454153
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Не на кордоні з засРашкою?
така вона Ебензя...що поробиш....
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Приглашать миротворцев в Украину по международному праву имеет только официальное правительство Украины.Какое отношение к Украине имеет Путин - никакое! Фейковый Лугандон это фантазии Кремля и ответ будет однозначен .
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ну, молдавани хоч дійсно не мають з кацапами спільного кордону.
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Да нет уважаемый. это полное нагибание Украины.
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Ну пока версий много и разные,эта тоже имеет право быть,скоро все увидим
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миротворцы ООН ,ужо в ближайшее времья понадобятся на границе с республикой Ичкерия...
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Сразу в топку, не читая. Ничего нормального там не может быть априори.
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Ну, ж логическое завершение сначала военного поражения, теперь дипломатическое. доигрался президент мира со своим политико-дипломатическим освобождением. НИКТО не введет миротворцев без согласия Захария и Плотвы. И барыга возьмут за одно место. и на этом все полная легитимизация бандитских республик с обязательством Украины их содержать.
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Очень ты рано празднуешь победу путлера. Уже столько же раз ты обжигался как и все твои свинособаки соплеменники, рано празднуя победу путлера
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https://www.youtube.com/watch?v=ilxFoNSmiLE

первое видео с испытаний ракет "Коршун-2"
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Козел Порошенко допрыгается со своим АТО, время которому давно истекло, и давно уже должно было быть введено военное положение, и Россия объявлена страной агрессором.
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"Германия желает жить в мире и дружбе со всеми странами, включая Америку"-Гитлер 30.01.39Москва направила генсеку ООН проект резолюции о миротворцах на Донбассе, - постпред РФ в ООН - Цензор.НЕТ 6984
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Якщо миротворці стануть на кордоні України з РФ, то війна одразу закінчиться.
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Москва направила генсеку ООН проект резолюции о миротворцах на Донбассе, - какое отношение имеет россия к проекту резолюции о миротворцах?
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А как же контроль на границе с россией? Это их личное дело?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМосква направила генсеку ООН проект резолюции о миротворцах на Донбассе, - постпред РФ в ООН
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