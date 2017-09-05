 Москва направила генсеку ООН проект резолюции о миротворцах на Донбассе, - постпред РФ в ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как рассказал В.Небензя журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во вторник, на текущей неделе российская инициатива будет обсуждаться экспертами стран - членов Совета безопасности ООН, а его рассмотрение на более высоком уровне может начаться на следующей неделе.
"Мы рассчитываем на содержательный диалог (в Совбезе ООН - Ред.) по инициативе, которая, по нашему мнению, поможет установлению мира в этой части Украины", - сказал В.Небензя.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Их "миротворцы", щас едут грузом 200 з Донбасса.
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Народ тебя не понял и требует разъяснения. Объяснись.
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Це про твою "безглузду кроваву бійню...". Мураєва передивився чи що?
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тому пиши як є - капітулювати, шоб влада могла спокійно докрасти ще не докрадене і звалити, як цр свого часу.
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это уже настораживает?
или с кадыркой совсем швах? надеется на помощь ООН... в случае чего?
или опять следы путает... туману напускает!
главное - вчитываться в каждую запятую-точку, чтобы потом отец выражения "дебилы, бл*дь" не сказал это про наших представителей...
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и если одна из этих держав нарушит это право, то нет никаких инструментов это исправить
и не будет!
так что ООН себя не изжила - эта организация такая и есть
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Не на кордоні з засРашкою?
така вона Ебензя...що поробиш....
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первое видео с испытаний ракет "Коршун-2"
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