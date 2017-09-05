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 Политика Украины, Общество
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Все про:образование (1607) Порошенко (13706) реформы (2807)

 Реформа образования - мощный импульс для других реформ, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие Верховной Радой законопроекта об образовании и отмечает, что такая реформа даст импульс и для других реформ в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко написал: " Образование - это ключ к будущему Украины. Принятие новой редакции Закона "Об образовании" дает нам этот ключ. Спасибо всем, кто работал над Законом, в частности на Нацсовете реформ, и депутатам, которые его поддержали.

Новая украинская школа открывает свои двери для нового поколения украинцев - компетентных, патриотических, открытых к миру.

Рад, что нам это удалось. Ведь реформа образования это мощный импульс и для других реформ, которые сегодня осуществляет Украины.

Как известно, 5 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3491-д "Об образовании".


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Ну, хто перший розкаже про ;лучшєє в мірє совєцкоє образованіє, науку, мєдіцину, автомобілі і Гагаріна;?
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Ну, система образования в Украине до сих пор савецкая насквозь. А при чем тут Гагарин?
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дик савєцкая система освіти була не найгіршою, нинішня булонська їй у підметки не годиться.
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Кстати совдеповская система породила успешных антикризисных менеджеров .Порошенко например.
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Да ты шо? В вузах по десять лет? Стаж до пенсии в 60?
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Петру Ликсеичу очень не хватает мощного импульса..эдакой пиздюлиныживотворящей...
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Это какая реформ? Для младших классов продленка 20 гривень, типа на обед. нет 20 гривень в день на обед нет и продленки для ребенка.

Слава порошенко!
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В стране
будут только школьники и пенсионеры. Работать некому. Уровень
образования резко упал, в школах показуха и коррупция. Добавочный год ничего не
улучшит, наоборот. Двадцатилетние быки и телки за партами плевали
на бесправных и нищих учителей. Зато будем «как все».
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В стране будут только мусора, прокуроры, судьи, депутаты и президент с премьером и кабмином. Ну и школьники с пенсионерами из той же среды. Последние остатки тех, кто в состоянии работать и зарабатывать - свалят задолго до того, как великая рехворма даст плоды.
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самый лучший импульс для Украины- уйти в отставку досрочно.
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Мощнее не бывает. Нечего готовить грамотную молодёжь для других. Лучше наплодим недоучек для себя. Банановой республике нах не нужны образованные люди. А своих деток мы и так отдаём учиться зарубеж.
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А если накатить ещё грамм 400,то тот импульс станет ещё мощнее ...
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не буде ніякого імпульсу - запроаджувана система розрахована на те, щоб усіх учнів підігнати під рівень найдебільніших з них.
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Власть с
базарно-заочным уровнем образования уничтожает последние островки реальной
науки, еще сохранившейся в Украине с имперских времен. Скоро их не будет, и
Украина заживет счастливо, поскольку ученые не будут даром "проедать"
бюджет Украины.
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ну, что я говорил!
реформа образования - то пробный выстрел - пройдет-не пройдет!
чтобы посмотреть продавятся ли пенсионная и мед реформы в зраде!
импульс...
лучше уже шокером по... каждому сомневающемуся
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Каждый раз убеждаюсь, что для винницких Леонид Брежнев является образцом руководителя.
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Та, просто другие так не пользовалися его наследием.
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С чего вообще эта реформа? А все просто. Детей все меньше и меньше а учителей, директоров и школ все больше и больше. Как наростить кормовую базу (а иначе к ученикам в школах не относятся)? А просто добавим им еще год (кстати, проходили уже). Количество учеников мигом возросло на 10 процентов. Для Страны, ее будущего - неимоверный удар. Вместо реальной работы - увеличение человеко-часов бессмысленно сожженных в топке хотелок относительно небольшой освитянской касты.
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Украине
специалисты не нужны. Страна гибнет не только от воровства, но и от
некомпетентности во всем и на всех уровнях. За знания, умения, профессионализм
денег не платят, платят за болтовню, саморекламу и преданность начальнику. Не
полноценное образование, не наука стране не нужна. В парламенте бездельники и
воры, жалующиеся на малую зарплату. Процесс "реформ" идет ...
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точно пока 6 летние вырастут....., и дадут толчок другим ... ты кому мозги пудришь?
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На двох гілках про реформу жодного коментара від вчителя.
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Давай возвращай своих деток и деток Гроси на учебу в Украину....Покажи пример...
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будут в костюмах "RUSSIA" на канале ахметова танцевать
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Государство, вернее те, кто захватили сейчас в нем
власть, не хотят, и не будут вкладывать народные деньги в образование и науку.
Вместо этого под видом преобразований (как и во всем) идет пустопорожняя
болтовня и имитация...
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Бутор это все. На востоке Украины большая часть учителей - вата. Они такую хрень в головы детям вбивают, что лучше бы дети совсем не ходили в такую школу.
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У меня знакомый учитель истории в общеобразовательной школе, с громадным стажем работы, который воет исключительно матерными словами на бесконечные реформирования и переписывания науки(?).
Как токо вылупляется новый украинский президент, то он первым делом начинает трактовать историю Украины, как он сам видит и, как надувают ему в уши его советники...
Детям блядь шо делать! Они учатся щас по пяти учебникам, где одна глава правильная, а четвёртая ложная. Какую кашу в голове мы у их создаём!
Люди! или с историей надо определиться раз и на всегда, либо вообще не включать её в общеобразовательную программу, а лишь факультатив.
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Отут згідний, треба писати реальну історію- України як мінімум.
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Треба до реформи освіти додати ще й реформу виховання.
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На примерах лучших "успешных депутатов" Розенблата и Полякова.
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Женщина-министр (кажется по квоте НФ Яйценюка) похоже не имеет никакого
представления и опыта в образовании (опыта работы в школе - наверняка).
Повторяет с чужого голоса банальности типа "школа должна учить жизни"
или "в школе учеников должны учить быть успешными" и тому подобные
благоглупости. Занимает место, не имея возможности (а
может и желания) на что-то повлиять. Пускает пузыри ...
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Чесно кажучи,я не розумiю,де брати грошi на реформи,як що не було реформи судiв?Бо суди,це безпека бизнеса,а безпека бизнеса це грошi.А як що нема судiв,то нема бiзнеса. За яки гроши робить реформы?!
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А арбузы с баржами, которые вереницей прут на Киев? Это вам не хухры -мухры.
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Та то Грося, базарну молодость вспомнил.На прокорм себе,сезонно подсуетился.Не удевлюсь,як що под Новый год,ёлками торганёт
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Зомбированное ,рабское и еще необразованное быдло. Мечта.
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Похвалишся, когда пенсионную и медицинскую протянуть сдюжишь. Вот там война и сопротивление будет реальное. Йулька уже заявила за всю партию, что все как один, никто ни за какую реформу голосовать не будет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформа образования - мощный импульс для других реформ, - Порошенко
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