 Реформа образования - мощный импульс для других реформ, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Порошенко написал: " Образование - это ключ к будущему Украины. Принятие новой редакции Закона "Об образовании" дает нам этот ключ. Спасибо всем, кто работал над Законом, в частности на Нацсовете реформ, и депутатам, которые его поддержали.
Новая украинская школа открывает свои двери для нового поколения украинцев - компетентных, патриотических, открытых к миру.
Рад, что нам это удалось. Ведь реформа образования это мощный импульс и для других реформ, которые сегодня осуществляет Украины.
Как известно, 5 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3491-д "Об образовании".
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Слава порошенко!
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будут только школьники и пенсионеры. Работать некому. Уровень
образования резко упал, в школах показуха и коррупция. Добавочный год ничего не
улучшит, наоборот. Двадцатилетние быки и телки за партами плевали
на бесправных и нищих учителей. Зато будем «как все».
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базарно-заочным уровнем образования уничтожает последние островки реальной
науки, еще сохранившейся в Украине с имперских времен. Скоро их не будет, и
Украина заживет счастливо, поскольку ученые не будут даром "проедать"
бюджет Украины.
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реформа образования - то пробный выстрел - пройдет-не пройдет!
чтобы посмотреть продавятся ли пенсионная и мед реформы в зраде!
импульс...
лучше уже шокером по... каждому сомневающемуся
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специалисты не нужны. Страна гибнет не только от воровства, но и от
некомпетентности во всем и на всех уровнях. За знания, умения, профессионализм
денег не платят, платят за болтовню, саморекламу и преданность начальнику. Не
полноценное образование, не наука стране не нужна. В парламенте бездельники и
воры, жалующиеся на малую зарплату. Процесс "реформ" идет ...
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Государство, вернее те, кто захватили сейчас в нем
власть, не хотят, и не будут вкладывать народные деньги в образование и науку.
Вместо этого под видом преобразований (как и во всем) идет пустопорожняя
болтовня и имитация...
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Как токо вылупляется новый украинский президент, то он первым делом начинает трактовать историю Украины, как он сам видит и, как надувают ему в уши его советники...
Детям блядь шо делать! Они учатся щас по пяти учебникам, где одна глава правильная, а четвёртая ложная. Какую кашу в голове мы у их создаём!
Люди! или с историей надо определиться раз и на всегда, либо вообще не включать её в общеобразовательную программу, а лишь факультатив.
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представления и опыта в образовании (опыта работы в школе - наверняка).
Повторяет с чужого голоса банальности типа "школа должна учить жизни"
или "в школе учеников должны учить быть успешными" и тому подобные
благоглупости. Занимает место, не имея возможности (а
может и желания) на что-то повлиять. Пускает пузыри ...
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