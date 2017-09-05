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 Политика Украины
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Все про:ВР (22953) выступление (45) Парубий (1568) Порошенко (13706)

 Порошенко выступит с посланием к депутатам Рады 7 сентября, - Парубий

парубий

Президент Петр Порошенко выступит в Верховной Раде 7 сентября с ежегодным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы соберемся в четверг в 10.00 утра и начнем нашу работу с ежегодного послания Президента Украины Петра Порошенко", - сказал Парубий.

Он напомнил народным депутатам, что в среду, 6 сентября, не будет пленарного заседания, а планируется работа в комитетах.

"Завтра, я напоминаю, будет работа в комитетах, будут важные законопроекты, в частности рассмотрение пенсионной реформы... Я желаю плодотворной работы в комитетах", - сказал Парубий и закрыл заседание.

Также читайте: "Приоритетом №1 для украинского парламента на эту сессию должна оставаться национальная безопасность и оборона", - Парубий
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Я с посланием прэзыдэнта выступаю сегодня 05.09.2017.
пэтя, иди...
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Будет застерегать,чтобы не раскачивали лодку,и кто в оппозиции до него,тот агент кремля,кем он и является давно.
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... страна в опасности, крепитесь! но ваши внуки будут жить в ЕС (как румыни и болгары уже много лет )
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будильник поставлю чтобы не пропустить...., а вообще нужно через динамики на улицах..
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а он что,в 4 часа утра будет выступать? Без объявления?)))
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- Смотрел ежегодное обращение Порошенко?
- Не-а. А в кого он в этот раз обратился?
- Ну не обращение, а послание Порошенко...
- И кого он в этот раз послал?
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Вот в этом вся суть их "рехформ" и их "покращень"!!!!!!!!!!!!
Суки!
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в понедельник - еще не работают,
в пятницу - уже не работают!
во вторник - раскачиваются
в среду - типо в комитетах (рестораны, бабы, сауна)
в четверг - нудимся, похмельем мучимся...
и так вопрос знатокам - а не до хуа этих чихаухуа?
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а откуда у порошенко украинское гражданство. он что в Украине родился?
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А сегодня что,постный день был?Или не смогли с запоя вывести?
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как у шоколада от Саакашвили что то очень склеилось

Ahmad‏ @AlAhmediya 33 мин.33 минуты назад

На Заході України, на кордоні з ЄС підготовка до АТО проти головного "терориста" Міхеіла Саакашвілі іде повним ходом. Робота кипить!
Порошенко выступит с посланием к депутатам Рады 7 сентября, - Парубий - Цензор.НЕТ 6885
Порошенко выступит с посланием к депутатам Рады 7 сентября, - Парубий - Цензор.НЕТ 2242

Порошенко выступит с посланием к депутатам Рады 7 сентября, - Парубий - Цензор.НЕТ 9026
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Уже неделю булькают о послании шоколадного харанта, наче о прилёте марсиан.
Шо он скажет нам хорошего? Шо мы ждём от его хорошего? - ничего.
Как всегда: лозунги, призывы к сплочению и объединению, бла-бла о борьбе с коррупцией (то исть - с им самим, шо он сильно не хочет)... иначе "путиннападе".
Можно было так сильно и не ангажировать. Один хер, народ уже учёный и не поверит в болтовню.
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У середу Євросоюз має намір включити до списку санкцій компанію "Кримські морські порти", створену після анексії півострова РФ.
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
"Посли мають намір завтра додати компанію "Кримські морські порти" до списку санкцій", - написав журналіст.
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Послухаю та обговорю на форумі- як буде з ким.
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вот скажите - что он нового и не известного всем скажет?
опять бровки домиком и как будто изжога мучает с кислым (думает грозным) выражением лица будет гордиться безвизои и пальцем грозить врагу невидимому (вместо того чтобы в лобешню шарахнуть, ну хотя бы гросю - не промажешь! и поискать - есть за что...)
вот на это и посмотреть было бы весело и поучительно другим лизоблюдам...
а так...
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День Сурка. Третий уже по счету. Пипл хавает, раз молча в стойле стоит.
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Арія "Хабанера" і з опери "Карман".
Виконує Народний брехун України Петро Однотуровий.
Хор - Заслужений хоровий колектив "Дерибан" Верховної Ради.
Музикальний супровід - виття та підгавкування цуцоти Мінстеця та Ольгіно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко выступит с посланием к депутатам Рады 7 сентября, - Парубий
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