 Порошенко выступит с посланием к депутатам Рады 7 сентября, - Парубий

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы соберемся в четверг в 10.00 утра и начнем нашу работу с ежегодного послания Президента Украины Петра Порошенко", - сказал Парубий.
Он напомнил народным депутатам, что в среду, 6 сентября, не будет пленарного заседания, а планируется работа в комитетах.
"Завтра, я напоминаю, будет работа в комитетах, будут важные законопроекты, в частности рассмотрение пенсионной реформы... Я желаю плодотворной работы в комитетах", - сказал Парубий и закрыл заседание.
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пэтя, иди...
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- Не-а. А в кого он в этот раз обратился?
- Ну не обращение, а послание Порошенко...
- И кого он в этот раз послал?
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Суки!
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в пятницу - уже не работают!
во вторник - раскачиваются
в среду - типо в комитетах (рестораны, бабы, сауна)
в четверг - нудимся, похмельем мучимся...
и так вопрос знатокам - а не до хуа этих чихаухуа?
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Ahmad @AlAhmediya 33 мин.33 минуты назад
На Заході України, на кордоні з ЄС підготовка до АТО проти головного "терориста" Міхеіла Саакашвілі іде повним ходом. Робота кипить!
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Шо он скажет нам хорошего? Шо мы ждём от его хорошего? - ничего.
Как всегда: лозунги, призывы к сплочению и объединению, бла-бла о борьбе с коррупцией (то исть - с им самим, шо он сильно не хочет)... иначе "путиннападе".
Можно было так сильно и не ангажировать. Один хер, народ уже учёный и не поверит в болтовню.
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Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
"Посли мають намір завтра додати компанію "Кримські морські порти" до списку санкцій", - написав журналіст.
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опять бровки домиком и как будто изжога мучает с кислым (думает грозным) выражением лица будет гордиться безвизои и пальцем грозить врагу невидимому (вместо того чтобы в лобешню шарахнуть, ну хотя бы гросю - не промажешь! и поискать - есть за что...)
вот на это и посмотреть было бы весело и поучительно другим лизоблюдам...
а так...
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Виконує Народний брехун України Петро Однотуровий.
Хор - Заслужений хоровий колектив "Дерибан" Верховної Ради.
Музикальний супровід - виття та підгавкування цуцоти Мінстеця та Ольгіно.
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