 Украина проиграла Исландии выездной матч отборочного турнира на ЧМ-2018

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Cборная Исландии: 1. Халльдоурсон, 2. Севарссон, 5. Ингасон С., 6. Сигурдссон Р., 18. Магнуссон Х., 8. Бьярнасон Б., 10. Сигурдссон Г.Т.(Финнбогасон), 17. Гуннарссон А., 20. Хадльфредссон Э. (Скуласон О), 7. Гудмундссон, 22. Бедварссон (Сигурдарсон Б).
Запасные: 12. Рунарссон, 13. Йонссон И., 3. Фьоулусон, 4. Херманнссон, 21. Траустасон, 23. Скуласон А., 14. Арнасон, 15. Сигурйонссон, 16. Скуласон О., 9. Сигурдарсон Б., 11. Финнбогасон.
Предупреждения: Хадльфредссон Э. 2', Сигурдссон 77'
Голы Сигурдссон Г.Т. 47', 66'
Cборная Украины: 12. Пятов, 3. Хачериди, 2. Бутко, 20. Ракицкий, 4. Матвиенко, 6. Степаненко (Ротань), 8. Малиновский (Зинченко), 22. Коваленко Вик., 7. Ярмоленко, 10. Коноплянка, 18. Беседин (Кравец).
Запасные: 1. Лунин, 23. Коваль М., 20. Кривцов, 5. Ордец, 17. Соболь, 9. Морозюк, 16. Сидорчук, 19. Гармаш, 21. Зинченко, 14. Ротань, 15. Юрченко Вл., 11. Кравец.
Предупреждения Малиновский 55', Коваленко 77', Зинченко 82'
4739 123
Отбор на ЧМ-2018: Сборная Украины обыгрывает в Харькове сборную Турции(155)
Прокуратура Германии обвинила гражданина РФ в попытке убийства 28 игроков дортмундской "Боруссии"(23)
ФК "Мариуполь" о срыве матча: "Динамо" не прислало ни одного официального письма(213)
Лига Европы: "Динамо" сыграет с "Янг Бойз", "Заря" поедет в Германию и Испанию(19)
Сьогодні буде бій. Я в це вірю(0)
Матч "Мариуполь" - "Динамо" пройдет в Мариуполе, - исполком ФФУ(95)
На матче "Карпаты" - "Александрия" фанаты скандировали нацистскую речевку. ВИДЕО(310)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в сборной Украины нет самого главного - желания и спортивной злости..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Індивідуально-асси)
Шева працюй!
Ответить
Ответить