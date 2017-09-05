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Все про:Исландия (67) футбол (3190) ЧМ-2018 (65)

 Украина проиграла Исландии выездной матч отборочного турнира на ЧМ-2018

Матч восьмого тура отборочного цикла группового турнира Чемпионата мира 2018 по футболу между национальными командами Исландии и Украины завершился со счетом 0-2 в пользу исландцев.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Cборная Исландии: 1. Халльдоурсон, 2. Севарссон, 5. Ингасон С., 6. Сигурдссон Р., 18. Магнуссон Х., 8. Бьярнасон Б., 10. Сигурдссон Г.Т.(Финнбогасон), 17. Гуннарссон А., 20. Хадльфредссон Э. (Скуласон О), 7. Гудмундссон, 22. Бедварссон (Сигурдарсон Б).

Запасные: 12. Рунарссон, 13. Йонссон И., 3. Фьоулусон, 4. Херманнссон, 21. Траустасон, 23. Скуласон А., 14. Арнасон, 15. Сигурйонссон, 16. Скуласон О., 9. Сигурдарсон Б., 11. Финнбогасон.

Предупреждения: Хадльфредссон Э. 2', Сигурдссон 77'

Голы Сигурдссон Г.Т. 47', 66'

Cборная Украины: 12. Пятов, 3. Хачериди, 2. Бутко, 20. Ракицкий, 4. Матвиенко, 6. Степаненко (Ротань), 8. Малиновский (Зинченко), 22. Коваленко Вик., 7. Ярмоленко, 10. Коноплянка, 18. Беседин (Кравец).

Запасные: 1. Лунин, 23. Коваль М., 20. Кривцов, 5. Ордец, 17. Соболь, 9. Морозюк, 16. Сидорчук, 19. Гармаш, 21. Зинченко, 14. Ротань, 15. Юрченко Вл., 11. Кравец.

Предупреждения Малиновский 55', Коваленко 77', Зинченко 82'

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отбор на ЧМ-2018: Сборная Украины обыгрывает в Харькове сборную Турции
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команды нет уже лет 10, шева быть тренером не твое .. лучше вернись к бабе Наташе,она все простит
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Не получилось у тебя потроллить, да? Так что садись на бутылку и марш за поребрик
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а вообще давайте будем реалистами-один хер никто никуда не собирался ехать, даже при хорошем стечении обстоятельств
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Украине нужно зарабатовать очки для таблицы коеффициентов в любом случае. Вот свинособак будет интересно посмотреть как они из 6-го десятка выбираться будут. А то получили на халяву рейтинг бывшего совка, а Украина из нуля очков вылазила тогда
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ага из шестого в девятый - кацарылых скоро вообще никуда допускать не будут.
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Надеюсь, более того сто пудов эти результаты еще и под допингом, который они продолжают хавать
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Судя по матюкам за стеной в Исландии шубы есть и у судей и у игроков.
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Население в Исландии по численности чуть больше, чем в Полтаве
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А чего ожидали болейщики?Ведь они ,,играют,,за деньги а из болейщиков у них нету никакого дохода.Лучше начинать с нуля и болеть за дворовые команды чем за наших уродов,,проФФесионалов.Даже уроды из Киева из громадной историей не то что опозорила себя а уничтожила звание ,,Динамо Киев,, суки.
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бля...а у меня после матча с Турками загорелась надежда - но сегодня опять потухла нах..
в сборной Украины нет самого главного - желания и спортивной злости..
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Гра злита завдяки старанням (не бажанню грати з збірну) грацями шахтьора.
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Первый тайм.Исландцы сели глубоко в оборону,а как ее взорвать?Мысли нету,в далеком савецком прошлом была совхозная футбольная команда,совхоз был в турнирной таблице по мясу-молоку аутсайдером.Несмотря на скромные показатели в соцсоревновании,ногомяч любили.Потому у меня было три комплекта формы,мячи венгерские(кто помнит)закупались регулярно,прочий инвентарь,спортинструктор в штате был.А вот тренера,даже типа Шевы,не было.Старшие не по возрасту,а по опыту тренировкой руководили(вторник-четверг).Так вот,даже на этом уровне мы отрабатывали защита против нападения на одни ворота.С ув. чемпион и обладатель скромного кубка Ясиноватского р-на(по колосу,кто в теме).
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Шева поиграл тактически. Ничейка устраивала. Поставить весь автобус в штафной и беги Ярмола с Коноплей в контратаку. Не, надо было душить однуиз лучших защит в мире не имея ни одного нападающего.
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краще б вже взагалі відмовились від участі в тому сраному ЧС-2018. Як на рашку їхати??? Навіть пісню путін-хуйло не заспіваєш там.((
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Отказываться надо. Но только тогда, когда завоюют право участвовать на чемпионате.
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Не-не,с песни слов не выкинешь.На 40-й,кажется,лунало на весь Рейкьявик,даже по мордов-тв отчетливо.
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Витя Калоленко наше все. Какого игрока не будет на матче с Косово!
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Як дивно) нагнули турків, грали впевнено. І тут поразка! Нема в наших командного духу- усе туфта!
Індивідуально-асси)
Шева працюй!
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраина проиграла Исландии выездной матч отборочного турнира на ЧМ-2018
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