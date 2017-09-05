 Враг продолжил одиночные обстрелы наших позиций. Под Марьинкой и Крымским террористы применили гранатометы, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "С полуночи наиболее беспокойно было на Приморском направлении. Здесь боевики дважды из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Талаковке и Водяному. Кроме того гранатометы противника работали в окрестностях Марьинки.
На Донецком направлении враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям у зайцев и один раз по Авдеевский промзоне.
На Луганском направлении из гранатомета преступники обстреляли силы АТО в окрестностях Крымского.
В общем, с полуночи незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии".
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1. Любителя россии Павла Степанченко (пиНжак) оккупанты перевели в камеру для больных открытой формой туберкулёза и подвергают пыткам https://ru.krymr.com/a/news/28716507.html
2. К сожалению, пытают в застенках Кремля не только выродков, радостно встречавших оккупанта, но и патриотов Украины: защита политзаключённого крымчанина Александра Костенко подала новую жалобу по делу о пытках http://crimeahrg.org/zashhita-kryimchanina-kostenko-podala-novuyu-zhalobu-po-delu-o-pyitkah/
3. В нескольких детских садах Бахчисарая оккупанты закрыли все крымскотатарские группы. Обучение теперь будет вестись исключительно на русском языке, а группы будут смешанными https://15minut.org/news/173671-v-detsadah-bahchisaraya-zakryli-vse-krymskotatarskie-gruppy
4. Будни православного ИГИЛа: более 200 крымских школьников оккупанты готовят к участию в ВОЕННО-спортивной игре "Патриот" https://ru.krymr.com/a/news/28716503.html
5. Режиссёр Алексей Учитель заявил, что Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие террористической организации, боевиков которой никто не пытается остановить https://twitter.com/CrimeaUA1/status/904750958269358080 (скрин). Тем временем некоторые ватники уже выдвигают Поклонской конкретные требования: "Изыди обратно в Крым" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/904793094599704576 (скрин).
6. Оккупанты начали военные стрельбы ракетчиков и артиллеристов, которые продлятся месяц. Учения охватывают оккупированные Крым, Абхазию и Южную Осетию, а также регионы юга россии и базу в Армении http://qha.com.ua/ru/voina-bezopasnost/voennie-rf-provodyat-strelbi-v-krimu/177857/
7. В Феодосии и Керчи оккупанты изъяли сыр и колбасу производства Германии, Голландии и Украины. Говорят, что сожгли, но мы ведь знаем https://kerch.fm/2017/09/05/v-kerchi-i-feodosii-sozhgli-bolee-100-kg-sankcionnyh-syrov-i-kolbas.html
8. Пока оккупанты "сжигают" деликатесы, на форумах ватники тоскуют по качественной еде и ассортименту: "А мне вот плевать, что там вредное или невредное, мешает экономике нашей страны или помогает. Я просто хочу, чтобы все мои любимые продукты можно было купить как раньше. Как мы затаривались раньше к праздникам, сколько покупали вкуснятины! А сейчас уныние. Когда зайдёшь в супермаркет, а там огромные полки завалены нашим некачественным и противным на вкус барахлом", "Автор имеет ввиду то, что с полок пропал хамон и пармезан, жалко ему", "Чувство, что к нам сюда доставляют то, что по всей стране люди не покупают" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/905010835466149888 (скрин).
9. Пока одни ватники и понаехавшие продолжают ужасаться ценам, другие тешат себя тем, что до нас не добрались "поезда дружбы" из путинского ватовизора: "Почему всё так дорого? Хоть на 5 работ устраивайся, чтобы более-менее жить!", "Цены выше, чем в Москве", "Дорога в день жрёт 70+ рубасов (32 грн)", "Тоже удивлена ценами. Приехала как бы искать жильё и попутно отдохнуть. Вы как выживаете-то с такими ценниками? С чем это вообще связано?", "Крым - регион не для слабаков", "Всё для людей: чтоб они сдохли", "Это «Великая Держава»", "За что боролись, на то и напоролись!", "Боролись мы за то, чтобы жить. Или память короткая? Про поезд дружбы забыли про Чубарова? Хорошо там, где нас нету" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/905012702363488256 (скрин).
10. Севастопольские пропагандоны пишут: "Аналитики прогнозируют падение благосостояния жителей Крыма". Местные ватники, ждавшие вставшую с колен богатую россию, комментируют: "В Севастополе зарплаты тоже уменьшаются, а цены только всё выше и выше", "Новости отстают от жизни", "Тоже мне новость. Так, скорее, констатация", "А с чего благосостоянию расти? Санкции никто не отменял, логистика только через Краснодар - не самая выгодная, инвесторы не заходят, госзаказов - слёзы, турпоток не растёт. Откуда росту взяться?", "Однако морды у власть имущих и в Севастополе, и в Крыму всё шире и шире, а их дворцы всё выше и выше. Может, проблема не столько в логистике и турпотоке, сколько в вороватости и мозгокривости исполнительной власти местной?", "Народ - тля - само рассосётся. Некогда им за такую мелочь мозги парить", "Чем больше миллионеров, тем больше нищает народ" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/905044882665943040 (скрин).
11. Упоротые ватники предлагают хвалить оккупантов, чтоб те лучше работали. Хотя, скорей всего, это тролли. Но и вата способна на такой прогиб на коленях: "Много ругали власть, но мне кажется, они начнут прислушиваться к людям, когда их начнут хвалить и благодарить. От себя большое СПАСИБО за ремонт участка дороги на остановке Хоздвор", "Тоже слушаю разного рода обсуждения. Ворчат, ворчат - всё не так. Я вот вижу реальные позитивные перемены к лучшему. И делается всё для людей. Так и со школами! Учебники выдали бесплатно, классы оборудовали. Ну и ничего, можно и родителям внести свою лепту, всё ведь в очень разумных пределах" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/905018354750119936 (скрин).
12. Часть Керчи прошлой ночью на один час погрузилась в блэкаут. Во многих районах отсутствовало и уличное освещение https://twitter.com/KrimRt/status/905049640562806790 (скрин).
13. Пляжи Крыма практически пусты. Бархатного сезона не будет до самого оксамитового https://twitter.com/KrimRt/status/905038135956000768 (фото).
14. Молния! На паромах, следующих в Крым, "давка" из желающих попасть на остров-404 https://twitter.com/KrimRt/status/905041027320467457 (фото пустого парома).
15. Разбудите меня! Сегодня в Симеизе оккупанты открыли новый памятник Ленину https://twitter.com/KrimRt/status/905075970599727106 (скрин).
16. Севастополь. Постоянно проезжаю один и тот же перекрёсток. За месяц 3 раза снимали и ставили "зелёные стрелочки". Да, воруют эти ребята красиво!
17. Послы ЕС намерены завтра добавить компанию "Крымские морские порты", созданную оккупантами в 2014 году, в санкционный список, и продлить полезные для россии санкции ещё на полгода https://ru.krymr.com/a/news/28718048.html
18. Когда в Чёрное море заходит новый НАТОвский корабль, в россии открывается множество кирпичных заводов и доменно-пуканных печей. А ведь когда-то и в Крым такие корабли заходили, собирая огромные очереди из желающих на них попасть. Вчера очередной НАТОвский корабль с дружеским визитом зашёл в порт Одессы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/904616818169585664 (фото).
P.S. В 2014 году путинская "спонтанно возникшая самооборона" с лёгкостью превратилась в армию оккупанта в Крыму. Теперь подобный трюк россия хочет проделать и на Донбассе, превратив свои оккупационные войска, воюющие под видом "ополченцев", в "миротворцев". Но хорошим "российский миротворец" может быть исключительно в виде корма для червей. Вся история россии тому подтверждение.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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