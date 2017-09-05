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 Политика Украины
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 Закон о выдаче разрешений на вещание в зоне АТО будет принят в ближайшие полтора месяца, - Сюмар

сюмар

Депутат от "Народного фронта" глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар уверена, что закон относительно выдачи временных разрешений на вещание в зоне АТО, который был сегодня принят в первом чтении, будет принят в целом большинством парламента без проблем.

Об этом она заявила в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Я не видела горячих дискуссий. Реально 267 (голосов. - Ред.) - это все, кто были в зале - поддержали, кроме "Оппоблока", который идеологически не хочет мешать россиянам оккупировать украинское информационное пространство на Донбассе. Все остальные поддержали законопроект, идеологически очень правильный. Я уверена, что он будет принят во втором чтении", - заявила она.

Единственное, по ее словам, что ко второму чтению из законопроекта исключат норму о приграничных территориях с Европейским Союзом.

"Там если мы включим аналог, то мы своим сигналом зайдем туда, потому что мы не выполнили обязательства перейти на "цифру". А Россия не выключила аналоговый сигнал. То есть если мы включаем свой аналог на российский, тогда это равнозначные вещи", - заявила Сюмар, отметив, что включение на западных границах аналогового сигнала будет противоречить международным договорам.

"Поэтому это будет касаться границы с РФ", - подчеркнула нардеп.

Сюмар также прогнозирует, что законопроект будет принят в ближайшие полтора месяца.

Законопроектом (№ 6565 ) предусмотрено введение процедуры предоставления разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания, а также законодательное закрепление особых условий для перехода от аналогового к цифровому вещанию на отдельных административно-территориальных единицах.

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Цель законопроекта, по словам авторов, обеспечение непрерывности вещания телерадиоорганизаций и прием их программ населением, путем закрепления механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию, а также определение особых условий для перехода от аналогового к цифровому вещанию на отдельных административно территориальных единицах.

В частности, проектом предлагается внести изменения в законы Украины "О телевидении и радиовещании", "О радиочастотном ресурсе Украины" в части закрепления механизма выдачи временных разрешений на вещание, а также определения терминов: "временное вещание", "разрешение на временное вещание", " территории с особым режимом вещания".

Также предлагается внесение изменений в Закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" в части дополнения регуляторных полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания возможностью предоставлять разрешения на временное вещание.

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Также планируется внести изменения в Закон Украины "О радиочастотном ресурсе Украины" и предусмотреть процедуру предоставления заключений о возможности и условиях пользования радиочастотным ресурсом Украины для нужд телерадиовещания, в том числе для нужд временного вещания Государственным предприятием "Украинский государственный центр радиочастот".

Представляя проект закона, глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар отметила, что временные лицензии будут выдаваться радиостанциям на один год.

Вчера на пресс-конференции в Киеве, как сообщает УНИАН, нардеп заявила, что самой сложной является ситуация с информационным пространством Донбасса: "Самая сложная ситуация, которую мы имеем, - это ситуация в зоне АТО и эта ситуация уже является угрозой для национальной безопасности. Сегодня мы можем сказать, что у нас большая часть Донецкой области является своеобразным "белым пятном", где нет украинского телевидения, но есть российское вопреки всем законам Украины", - заявила она. - Россияне поставили туда чрезвычайно мощные передатчики, все это идет на территорию Украины, а украинские каналы очень часто даже повыключали свои передатчики, потому что рынка де-факто там нет. Эту проблему приходится решать".

"В Донецкой области нужно достроить еще одну башню в Покровске. Это башня, которая будет иметь 200 метров, нам потребуются бюджетные средства для того, чтобы она была в следующем году достроена и чтобы это "белое пятно" в Донецком регионе исчезло", - подчеркнула Сюмар.


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Шел четвертый год войны, а шоколадная банда никак не может наладить вещание украинских телеканалов и радио на подконтрольных территориях. а потом мы все удивляемся почему это авдеевская вата уверена что их обстреливает именно ВСУ, а не кацапы.
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Та не спешите! Руссифицировали донбасс 26 лет и еще потерпят ! Оппоблок хоть не корчит из себя патриотов!
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>>включение на западных границах аналогового сигнала будет противоречить международным договорам.<<
Дурня якась. Головне - частотні межі конкретного ТВ-каналу, які однакові для ОДНОГО аналогового каналу і для ОДНОГО цифрового мультплексу (в якому 4...8 каналів).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о выдаче разрешений на вещание в зоне АТО будет принят в ближайшие полтора месяца, - Сюмар
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