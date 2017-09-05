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 Политика Украины
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 В законе о реинтеграции Донбасса АТО заменят термином "операция по обороне Украины", - Грымчак

грымчак

В законопроекте о реинтеграции Донбасса понятие антитеррористической операции заменят "операцией по обороне Украины".

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в интервью "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: В Иловайске АТО переросла в Отечественную войну, - Юрий Береза

Так, отвечая на вопрос ведущего, каким термином предлагается заменить АТО, Грымчак ответил: "Операция по обороне Украины".

Он также подчеркнул, что термин "война" употребляться не будет.

"Мы можем назвать это войной. Фактически, тогда мы объявляем войну Российской Федерации. Мы объявляем войну и начинаем получать все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию, самолеты, ракеты и многое другое. Это нам нужно?" - объяснил Юрий Гримчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ставит под вопрос особый статус и амнистию": законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал негодование в РФ

По его словам, в законопроект про реинтеграцию Донбасса внесут изменения в позицию по миротворцам и предложат на рассмотрение народным депутатам Украины после сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"После того, как пройдет Генеральная ассамблея ООН и станет понятно, каким образом мы будем принимать миротворцев, мы внесем изменения... Думаю, что до конца сентября", - заявил Юрий Гримчак.
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Барыги-лицемеры боятся назвать врагом того, с кем активно делают деньги и у кого размещены их бабки. Барыги и есть - внутренний враг Украины и подельники куйла!
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АГРЕССИЯ (от лат. aggressio - нападение) - в международном правелюбое противоправное с точки зрения Устава ООН применение вооруженной силы. Общую формулировкупонятия А. дает принятое 14 декабря 1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН "Определение агрессии", согласност. 1 которого "агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либодругим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций". Понятие А. включает вкачестве обязательного признак первенства или инициативы применения вооруженной силы. А. считаетсятягчайшим международным преступлением против мира и безопасности человечества.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму, в которой Россия называется государством-оккупантом. Документ поддержали 73 страны, при этом Беларусь пыталась ее заблокировать.
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ТО ЕСТЬ ПЕРСОНАЖ ПО СУТИ ПРОТИВОРЕЧИТ ПОСТАНОВЕ ООН.КРУТО. короче две фабрики в россии и гражданин ахметов с сотоварищи,могут себе позволить игнорировать не только интересы страны, но международные правила. какая то вывихнутая логика.
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Боятся потерять бизнес, контакты и просто ссутся.
Барыги - войн не выигрывают, они на их торгуют.
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Порвало :D

Спустя три с половиной года после Майдана по Украине бродит призрак - призрак разочарования. Отовсюду слышатся стоны народные о «зраде», «врагах народа» и, конечно же, «проклятых язвах коррупции». Все это на фоне грандиозной картины там-сям падающих колонн государственных институтов. Это мрачное зрелище коллапса уже не способна скрыть даже самая оголтелая волна пропаганды на различного рода «шустерах», превратившихся в сплошные в «гостях у сказки для взрослых». Украинцы страстно жаждут чуда, которое повернет их жизнь к лучшему. Отсюда эти сверх-ожидания, что «вот-вот появится супер-патриот, который спасет страну», пока страна будет дальше бить баклуши, ковыряться в носу и давать друг другу взятки. Поэтому, когда на политическом небосклоне появляется очередной «Парасюк», «Савченко» или «Рабинович», то публика с ликованием смотрит на «Спасителя» или «Спасительницу». Потом вновь ничего не происходит и те же самые люди начинают проклинать своих кумиров спустя несколько месяцев, забыв о своих восторженных прошлые дифирамбах относительно теперь уже новых «ворогів нації». И так до следующего сеанса самообольщения.

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Юрий Романенко
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Нафига мутить и выдумывать новые сущности, если есть враг-интервент (с которым барыги торгуют) и есть война с ним.
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а то что раша агрессор, хоть упоминается?
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Шоколадные и в ООН парашу врагом не называют, а только блеят что-то про снабжение каких-то террористов.
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не важно от кого, есть Закон про оборону Украины.

Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії.
З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.
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так этот вопрос Пете надо задавать, почему он Закон не исполняет. Боится наверное.
Еще спросить, почему они выдумывают велосипед на квадратных колесах.
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Ожидаемо.Пока есть бизнес,это войной не назовут.
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Так Вы этим же бизнесом пользуетесь... и отдаете свои деньги рассеи? Если бы Вы не пользовались рассейскими товарами, прямо или непосредственно не покупали разную продукцию в которой есть расейская составляющая часть то и бизнеса не было бы.
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Це ТУРИСТИЧНИЙ "ШОПІНГ-ТУР Рошен" Разом з цукерками ватники купують у военторзі танки, гармати....Яка це війна?. Ху?ло сьогодні нявкнув і усі обісрались...
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"Мы можем назвать это войной. Фактически, тогда мы объявляем войну Российской Федерации. Мы объявляем войну и начинаем получать все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию, самолеты, ракеты и многое другое. Это нам нужно?" - объяснил Юрий Гримчак. Источник: https://censor.net.ua/n454142
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Ха-ха-ха.................. яка ж це "операція по захисту України"???................ Хто кого і від кого захищає???.............
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- Вiд партнерiв порошенка по бизнесу.
Пока мы имеем при власти отпетого молдавского барыгу, чьи барыжные интересы превыше всего, эта лицемерная брехня и изнасилование Украины будет продолжаться. Будет за науку однотуроволу лохторату, как ставить у руля бандита, помешанного на деньгах.
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Може я звичайно чогось не розумію........................ але коли чую подібні речі, так і хочеться сказати:" так це ж досягнення "майдану".............
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з "досягнення "майдану"" я мысленно и болезненно распрощался еще в тот момент, когда однотуровики проголосовали за "друга семьи Овоща", основателя ПР.
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Буду безжально вбивати вас, доки не дасте спокій Україні, - потужне відео ворогам від розвідки http://24tv.ua/budu_bezzhalno_vbivati_vas_doki_ne_daste_spokiy_ukrayini__potuzhne_video_vorogam_vid_rozvidki_n860831
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кто этот баран вообще такой? мутная личность

БИОГРАФИЯ
Родился в Донецке. В 1984 гг. окончил Донецкий политехнический институт. В 1987-м - Макеевский инженерно-строительный институт. В 2002-м - Украинскую академию государственного управления при Президенте Украины. Карьера. 1991-1993 гг. - директор Центра научно-технического творчества молодежи Макеевского инженерно-строительного института. 1993-1997 гг. - директор ООО Грисо и ПМП Гранд. 1997-1998 гг. - секретарь Макеевского городского комитета Социалистической партии Украины (был членом СПУ с 1994 по 2006 гг.).
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он просто пидор и черт позорный. В общем шыкаладная мразь.
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еще спроси, что это за министерство такое - "оккупированных территорий" и целый министр.
Очередная пиявка на шее у громадян.
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Следуя этой логике - если путена не называть агрессором, то он и не нападет
А что там тогда 3 года происходит...
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Там воюють громадяни України з громадянами України при підтримці інтервентів. Як це назвати?
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ну, это классическое определение гражданской войны
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Це називається зовнішня агрессія згідно з визначення ООН (стаття3 пункт g )
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
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это включено в Закон про оборону Украины
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5 копійок, по твоему, расстрел украинцев в Илловайске тоже "громадяни України" осуществили?
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Обороняют, обычно от кого то.
Или перейдут на терминологию ОБСЕ: неопознанная военная техника, вооруженные люди в военной форме без знаков отличия?
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нет. еще хуже. это шыкаладный гешефт с русней.
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не "тихобздят", а тихо стригут капусту на войне и беде украинцев.
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та то само собой!
а тут документ важный а они ножкой шаркают...
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Назовите проще "закон о реинтеграции лугандона") бред какой то: Украина и так 2/3 дамбаса контролирует, не контролирует только лугандон, но его нужно деокупировать а не внедрять гангрену в
Украину.
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Ну да,Путина не злить.Что может быть хуже,кроме того,что произошло?Не назвав войну войною,никогда не получим полной международной поддержки.Помогаем агрессору избежать суда и возмещение ущерба,нанесенного войной.
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І так кожні 4-и роки - заміна поняття війни новою назвою ...
Мінськ 3,4,...,n
Реінтеграція,інтеграція,входження,миротворці...
Короче ці невдахи будуть балаболити ще не один рік...Шкода загиблих...Більшість загиблих через діяльність некомпетентної влади та їх ставлеників...
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Зато графити с убитіми знаешь как защищать будут! У!!! Даже прокурвор головний приєднатися може, якщо вигідно буде!
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Ну все, теперь стараниями грымчака, туки и порошенки мы врагов точно победим, ведь главное название вовремя (через 3,5года) поменять, ну и конечно же "вовремя" принять закон легализирующий применение ВСУ на этой "невойне".
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главное, что бы кредиты получать! а для внутреннего использования - сдерживание агрессии на европу!
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лицо не обремененное интеллектом изрыгнуло фразу "операция по обороне Украины"от кого от народа от вас пи...ов или внешней агрессии какого кишлака длб во всей красе маразм крепчает и стаи шакалов бегает по каналам и воют как не в себе все ради царя фу гидотно
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Як там в народі кажуть?
"з пустого в порожнє переливають..."
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а давайте заменим название Петиного чоколада, ... ну на пример.. что то по цвету гавна - от Рошен, как это воспримут потребители?
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- лучше "Самбо" назвать. Знакомо. Тоже что-то про оборону. Ярко. И слово "война" не упоминается. Опять же - путину понравится. И фабрику в Липецке не заберут.
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И ни одного сектанта из "Свидетелей 144 реформ".
Шо такое, сами в ступоре от своих кэрманычей?
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не поспевают с методичками кататрофически. опять же, кадровые проблемы....
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Как там Черчиль говорил?Выбирая позор между войной и позором,получим и войну и позор.Нынешние "политики" явно пытаются выбрать позор,а мы в итоге 4-й год имеем и то,и другое.
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додики сраму не имут. Это нам отдуваться приходится
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У нас нет политиков - только безнравственные воры-коррупционеры, монополизировавшие власть при поддержке однотурового лохтората.
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А когда это ликвидацию "бандитов", хоть и поддерживаемых в той или иной форме тем или иным государством, обязательно называли "войной"? Израиль прекрасно знал, что, воюя с Сирией, Египтом, "палестинцами", ит.д.и т.п., он на самом деле воюет с СССР. Что-то я не слышал, чтобы существовала советско-израильская война. И о советско-американских войнах не слышал, хотя "корейские", "китайские" и "вьетнамские" лётчики и ракетчики Ли Си Цины у всех "на языке были"...
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сейчас на тебя сагрится вся вышивата цензора)и мы узнаем что ты ватан, ольгинец и агент кремля)))
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Объясните этому хамоватому мудаку
Что если его трахнут в ...опу
Это, конечно, можно будет назвать трудными переговорами,
Но очко усе равно болеть будет!
Оборонитель хренов...
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Самим блядь ещё не стыдно!!!!!!!
Крутитесь как воши на расчёске, дрыщете в трусы, толи воюете толи торгуете, дурите терпеливый Запад своими "реформами"...
Противно это бульканье слушать.
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ОПЕРАЦІЯ ПО ОБОРОНІ УКРАЇНИ -
ВІД КОГО ??????????
ТАКИХ СССУК ЩО ЗАРАЗ ПРИ ВЛАДІ???
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"Мы можем назвать это войной. Фактически, тогда мы объявляем войну Российской Федерации. Мы объявляем войну и начинаем получать все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию, самолеты, ракеты и многое другое. Это нам нужно?"- а разве называя более трех лет войну с рашистом АТО.,,,или "операция" УКРАИНА не имеет почти все что предлагает куйло за исключением авиации,,,? слово"война" он не будет употреблять ибо употреби слово"война" куйло окажется оккупантом украинской земли....а так все что поставляет рашистский оккупант в днрлнр имете...но это украинские внутренние разборки(толи ато.толи операция)-грымчаки- белизна для куйла..
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Не "обороні", а "обороні і звілненню території України від агресора"
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Тогда почему не "война с агрессором" или что Вы имели в виду?
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А може вони самі повиздихають. Без війни.
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Потому что с агрессором нельзя торговать, а для барыги - это самое главное.
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Трындец, значит Герои и дальше будут погибать не на войне, а на "операции" причем даже не антитеррористической, а херзнаеткакой, поскльку ,"ихтамнет" теперь будет признано на государственном уровне.
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Если интегрируют лугандон в Украину о ЕС и НАТО можно забыть, пусть ещё побратаются с захарченко и плотницким. это даже не федерация а конфедерация.
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Потрібно було відразу називати війну кацапії проти України війною, а не ходити між каплями дощу, як Хитрий Лис.
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полный бред. война и так идет, а лапшу на уши вешают народу походу с целью увеличения количества жертв и ухода от ответственности. да и по Крыму - что? или там есть война и оккупация, а на Донбассе - нет.
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Це все , що вам потрібно знати про сою-панамського патріота ! Сосунці рошенівські - налітай з поясненнями яке це благо, інакше )(уйло нападе !!!
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А для кого мы таким образом шифруемся? Для запада. пуйла или самих себя?
Тогда давайте заодно и президента зашифруем, а то вдруг "путин нападе".
1002 сказка соевой винницкой шехерезады.
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Убогое позорище...Не позорьте защитников Украины, йолопы!
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Коллаборанты и сепаратисты у нас - ониженашилюди, война - операция по обороне Украины К этому прибавьте путинское: не агрессоры, а ихтамнету и хер кто поймёт, что на самом деле происходит. Какая словесная эквилибристика, вместо простых нормальных слов, которые применимы к данной ситуации на Донбассе. Я х-рею...
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Осталось назвать захарченко с плотницким не очень хорошими парнями, так сказать чтобы придерживаться генеральной шоколадной линии.
Пацаны, а на каком тогда основании вы с экранов телевизоров постоянно говорите, что это война? На основании чего вы употребляете этот термин?
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Навіть якщо ми почнемо офіційно вживати термін війна, навряд чи щось зміниться в тій зоні.
Прийдуть рос.танки? Так вони там і так є в необмеженій кількость.
Стримує росію не наша термінологія,а вплив міжнародного товариства,яке у випадку подальшого розгортання конфлікту дасть нам зброю і посилить санкції.
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Пропоную змінити термін "згвалтування" на "статевий акт без згоди однієї з сторін" )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ законе о реинтеграции Донбасса АТО заменят термином "операция по обороне Украины", - Грымчак
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