 В законе о реинтеграции Донбасса АТО заменят термином "операция по обороне Украины", - Грымчак

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в интервью "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Так, отвечая на вопрос ведущего, каким термином предлагается заменить АТО, Грымчак ответил: "Операция по обороне Украины".
Он также подчеркнул, что термин "война" употребляться не будет.
"Мы можем назвать это войной. Фактически, тогда мы объявляем войну Российской Федерации. Мы объявляем войну и начинаем получать все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию, самолеты, ракеты и многое другое. Это нам нужно?" - объяснил Юрий Гримчак.
По его словам, в законопроект про реинтеграцию Донбасса внесут изменения в позицию по миротворцам и предложат на рассмотрение народным депутатам Украины после сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"После того, как пройдет Генеральная ассамблея ООН и станет понятно, каким образом мы будем принимать миротворцев, мы внесем изменения... Думаю, что до конца сентября", - заявил Юрий Гримчак.
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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму, в которой Россия называется государством-оккупантом. Документ поддержали 73 страны, при этом Беларусь пыталась ее заблокировать.
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Барыги - войн не выигрывают, они на их торгуют.
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Спустя три с половиной года после Майдана по Украине бродит призрак - призрак разочарования. Отовсюду слышатся стоны народные о «зраде», «врагах народа» и, конечно же, «проклятых язвах коррупции». Все это на фоне грандиозной картины там-сям падающих колонн государственных институтов. Это мрачное зрелище коллапса уже не способна скрыть даже самая оголтелая волна пропаганды на различного рода «шустерах», превратившихся в сплошные в «гостях у сказки для взрослых». Украинцы страстно жаждут чуда, которое повернет их жизнь к лучшему. Отсюда эти сверх-ожидания, что «вот-вот появится супер-патриот, который спасет страну», пока страна будет дальше бить баклуши, ковыряться в носу и давать друг другу взятки. Поэтому, когда на политическом небосклоне появляется очередной «Парасюк», «Савченко» или «Рабинович», то публика с ликованием смотрит на «Спасителя» или «Спасительницу». Потом вновь ничего не происходит и те же самые люди начинают проклинать своих кумиров спустя несколько месяцев, забыв о своих восторженных прошлые дифирамбах относительно теперь уже новых «ворогів нації». И так до следующего сеанса самообольщения.
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Юрий Романенко
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Как Порошенко пособничает российским банкам | Сайт Александра Дубинского | Факты, сплетни и слухи о больших деньгах
DUBINSKY.PRO
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Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії.
З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.
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Еще спросить, почему они выдумывают велосипед на квадратных колесах.
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Пока мы имеем при власти отпетого молдавского барыгу, чьи барыжные интересы превыше всего, эта лицемерная брехня и изнасилование Украины будет продолжаться. Будет за науку однотуроволу лохторату, как ставить у руля бандита, помешанного на деньгах.
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БИОГРАФИЯ
Родился в Донецке. В 1984 гг. окончил Донецкий политехнический институт. В 1987-м - Макеевский инженерно-строительный институт. В 2002-м - Украинскую академию государственного управления при Президенте Украины. Карьера. 1991-1993 гг. - директор Центра научно-технического творчества молодежи Макеевского инженерно-строительного института. 1993-1997 гг. - директор ООО Грисо и ПМП Гранд. 1997-1998 гг. - секретарь Макеевского городского комитета Социалистической партии Украины (был членом СПУ с 1994 по 2006 гг.).
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Очередная пиявка на шее у громадян.
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А что там тогда 3 года происходит...
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
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Или перейдут на терминологию ОБСЕ: неопознанная военная техника, вооруженные люди в военной форме без знаков отличия?
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а тут документ важный а они ножкой шаркают...
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Украину.
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Мінськ 3,4,...,n
Реінтеграція,інтеграція,входження,миротворці...
Короче ці невдахи будуть балаболити ще не один рік...Шкода загиблих...Більшість загиблих через діяльність некомпетентної влади та їх ставлеників...
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"з пустого в порожнє переливають..."
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Шо такое, сами в ступоре от своих кэрманычей?
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Что если его трахнут в ...опу
Это, конечно, можно будет назвать трудными переговорами,
Но очко усе равно болеть будет!
Оборонитель хренов...
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Крутитесь как воши на расчёске, дрыщете в трусы, толи воюете толи торгуете, дурите терпеливый Запад своими "реформами"...
Противно это бульканье слушать.
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ВІД КОГО ??????????
ТАКИХ СССУК ЩО ЗАРАЗ ПРИ ВЛАДІ???
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Тогда давайте заодно и президента зашифруем, а то вдруг "путин нападе".
1002 сказка соевой винницкой шехерезады.
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Пацаны, а на каком тогда основании вы с экранов телевизоров постоянно говорите, что это война? На основании чего вы употребляете этот термин?
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Прийдуть рос.танки? Так вони там і так є в необмеженій кількость.
Стримує росію не наша термінологія,а вплив міжнародного товариства,яке у випадку подальшого розгортання конфлікту дасть нам зброю і посилить санкції.
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