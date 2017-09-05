 "Это неправда", - Песков отрицает слова президента Литвы о требованиях Путина‍

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Нет. Это неправда", - сказал Песков, передает
4 сентября Delfi опубликовало интервью с президентом Литвы. В нем Грибаускайте заявила, что при первой встрече с Путиным в 2010 году получила от него "список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, обязательно сотрудничать с ними и т.д".
Она добавила, что "это было не предложение дружить или сотрудничать - или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом".
"Я не могла принять такие отношения", - подчеркнула Грибаускайте.
Грибаускайте и Путин встретились в начале 2010 года на форуме в Финляндии. Это была первая двусторонняя встреча на высшем уровне после 2001 года. В 2010 году Путин занимал пост премьер-министра.
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он что свечку держал!!!
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- сука, путінський годованець.
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Молодець Піськов.
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- чесний президент маленької країни яка не боїться противостояти потенційному агресору та шантажисту;
- потенційний брехун, якому збрехати нічого не коштує і якій є президентом великої по розмірам країни?
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Ведь наверное это так противно - каждый раз прочищать унитаз, когда Путин туда насрет туда своим вонючим поносом...
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ждем несчасного случая, при чистке пистолета,
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Ничего не было)))
ВЕРИТЬ МОКШАМ - СЕБЯ ОБМАНЫВАТЬ!!!
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а зовут его ХУАН!!!))))))))
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А так в остальном...все по делу)))
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Раньше на Цензоре под такую новость набежало бы голов 20 РОГАТОГО СКОТА из Ольгино)))
А ща...пичаль и тоска))))
а за бесплатно на Рабсии быть Патриотом не модно))))
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Орда врала всегда,когда надо и когда не надо и всегда требовала доказательств.
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