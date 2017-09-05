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Все про:Литва (1209) Песков (745) Путин (24206) Грибаускайте (153)

 "Это неправда", - Песков отрицает слова президента Литвы о требованиях Путина‍

песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что Владимир Путин в 2010 году выставил ей список требований, которые должна выполнить Литва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

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"Нет. Это неправда", - сказал Песков, передает

4 сентября Delfi опубликовало интервью с президентом Литвы. В нем Грибаускайте заявила, что при первой встрече с Путиным в 2010 году получила от него "список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, обязательно сотрудничать с ними и т.д".

Она добавила, что "это было не предложение дружить или сотрудничать - или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом".

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"Я не могла принять такие отношения", - подчеркнула Грибаускайте.

Грибаускайте и Путин встретились в начале 2010 года на форуме в Финляндии. Это была первая двусторонняя встреча на высшем уровне после 2001 года. В 2010 году Путин занимал пост премьер-министра.
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Нє положєно.По статусу.Та і грошенята кремлівські йому не зайві
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канешно неправда как и Крым не наш и на Донбассе гражданская война и ихтамнэт...
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та просто страна вранья - не говорил, не мы и где доказательства
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це той піськов який готовий у кадирова в рот брати?
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- скотина, путинский выкормыш. Его и в рашке ненавидят.
- сука, путінський годованець.
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Тобто Піськов стверджує що Грибаускайте бреше! :D

Молодець Піськов.
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О правде суркову ртом говорить противопоказано.
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Вообщем это чисто везение. Путин себе в кореша подобрал абсолютно безмозглого и беспринципного. Он то считает Пескова умным и креативным, одаривая с барского плеча золотом и Властью. Но превратился Песков в антоним Слову Правды. Теперь на эрефию и Путина лично можно ложить вот то свмое гамно из петухов тоннами. И будь это даже тупым вбросом, люди все равно верят любому слову Пескова равно как лжи.
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Хтось бреше. Хто би це був? Потрібно вибрати з двух варіантів:
- чесний президент маленької країни яка не боїться противостояти потенційному агресору та шантажисту;
- потенційний брехун, якому збрехати нічого не коштує і якій є президентом великої по розмірам країни?
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Знаете, я даже иногда сочувствую Пескову.
Ведь наверное это так противно - каждый раз прочищать унитаз, когда Путин туда насрет туда своим вонючим поносом...
"Это неправда", - Песков отрицает слова президента Литвы о требованиях Путина‍ - Цензор.НЕТ 4808
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Да, письков, мы тебе верим! А теперь увезите пациента в его палату...
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Президенту Литвы верю, туалетному ершику нет !!
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интересно куда он рванет на ПМЖ когда )(уйла завалят????слишком засвеченый этот письков.вопросов к нему много накопилось,на которые отвечать необходимо...не отпетляешь по гнилому.На что он расчитывает???Да и в интересах куйла,что бы рот пескова закрылся на всегда
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как говорил мой знакомый, покойник, я слишком много знал.
ждем несчасного случая, при чистке пистолета,
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У кацапов куда не кинься,где кто ,что не скажет,-ну все у них брехня,все не правда. А что они могут знать о правде.Обитатели земли кацапской даже понятия не имеют о слове таком.У них уже сам мозг настроен,что скажет товарищ путин. Правда воюет с ложью и наоборот. А у них безальтернативно--только слова путина,они подменили и правду,и заменили мозги.
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ну да..ну да)))конечно не было)))
Ничего не было)))
ВЕРИТЬ МОКШАМ - СЕБЯ ОБМАНЫВАТЬ!!!
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))))украинский диспечер ИСПАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ))))вам все так и подтвердит)))))
а зовут его ХУАН!!!))))))))
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"Это неправда", - Песков отрицает слова президента Литвы о требованиях Путина‍" - откуда петух галантерейный знает такие подробности, может у него с мясником кремлёвским более близкие отношения, чем служебные.
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Будет более логично, если заменить слово "требования" на "предложения".
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Будет более логично в тексте слово Путин заменить на ХУ*ЛО)))
А так в остальном...все по делу)))
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видно совсем на РабСосии тяжко с копейкой стало?)))))
Раньше на Цензоре под такую новость набежало бы голов 20 РОГАТОГО СКОТА из Ольгино)))
А ща...пичаль и тоска))))
а за бесплатно на Рабсии быть Патриотом не модно))))
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интересно - сколько, в недалёком будущем, будет стоить чучало писькова?
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Несколько слов про этого усатого пидера: Хуйло говорило, что Янукович в писменном виде попросил Хыйла ввести войска в Украину. Пидор Чуркин в ООН махал бумагой с просьбой Януковича ввсести войскя хуйлостании. После смерти пидора Чуркина, пидер Письков сказал, что в канцелярию хыйла токой заювы от Януковичя не поступило. Другой момент: Американцы вышвернули вон Хыйлостонских дипляматов (при Обаме). Росиясия вугнала в 20 раз больше Американцев, и при этом пидорина Мария Пол Стакана обьявила, что Америка сама попрасила, что бы хуйлостания выгнала Американцев. И главное: когда в Крыму появились зеленые автомачики, пидор пуцкин сказал, что там самооборона Крыма, потом - что это армия росиясии. Так что все, что говорит Кремль - это бордель, притон и обман. Просьба: друзья Украинцы, в плен берите только нужные эгземпляры. Все другие - на компост.
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Геройский поступок Дали Грибаускайте, храбрая женщина, факт
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Пройдоха Песков-Навка такая же брехливая особь, как и его ботоксный хозяин. Они не врут, только когда молчат.
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они там совсем идиоты? Они всерьез считают, что кто то поверит Писькову, а не Дале?
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"Это неправда" - сказал на публике "кристально честный" Письков несколько раз, и получил за это в подарок на свадьбу от хозяина домик за 4,5 млрд. рублей.
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Если это неправда ,то надо это доказать.Если нет доказательств ,то это правда.
Орда врала всегда,когда надо и когда не надо и всегда требовала доказательств.
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Усатый пидор ссытся прокомментировать заявление К.Дырова, зато обвиняет президента уважаемой страны во лжи. Чмо ватное, неправда - это что тебя мамка из переднего места рожала. Тьфу, страна недоносков вонючих.
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Если два человека говорят противоположные вещи, и один из них из Кремля... Ну вы поняли.
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Карликовый хер ссытся, что его придушат шарфиком или тюкнут в дыню табакеркой как и его "великих" предшественников правителей. Поэтому и окружение своё создает из ещё более никчемных тварей.
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Но правда интересно , как не прогибается одна женщина и как перед плешивкой склоняют колени Лукашенко назарбаев
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это неправда", - Песков отрицает слова президента Литвы о требованиях Путина‍
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