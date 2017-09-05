 В новой пенсионной системе выплата пенсий будет привязана исключительно ко взносам в Пенсионный фонд, - Гройсман

Выплата пенсий украинцам будет привязана исключительно к их взносам в Пенсионный фонд Украины, заявил на круглом столе Премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Очень важно, что в новой пенсионной системе мы привязываем выплаты исключительно к взносам в Пенсионный фонд", - сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что повышения пенсионного возраста не предвидится и украинцы по-прежнему будут выходит на пенсию в 60 лет, для женщин немного меньше согласно решению 2012 года, при условии наличия необходимого страхового стажа.
"Правительство накопило достаточно ресурсов, чтобы с 1 октября 2017 года внедрить реформу в жизнь", - добавил Гройсман.
Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.
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и второй фронт в помощь рёве открылся!
и грося серенады запел...
ой, что-то не спроста это ж-ж-ж!
хорошую реформу так уговаривать-агитировать не станут...
мягко стелите, благодетели - вообще теперь спать не буду! гады
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Прав на все 100!
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два ребенка и -6 лет стажа.
окончил институт в 25 и до 60 осталось только 35 лет. -6 и того 29. Они им предлагают работать до 65 лет? И это если ты ниодного года не прогулял.
Нечего платить в пф в этой стране. Пока придет время то они еще 10 раз обдурят тех кто расчитывал на пенсию.
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Согласно объему взносов в ПФ.
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Ты иди учи украинский язык. Согласно реформе обучение только на нем.
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Так и не понял, нам они собираются шо-то прибавлять, или нам тоже придётся ждать 2025 года, когда они рассчитывают всё "наладить"!
Многие из нас до вашего "покращення" просто не доживут...
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А ви українці тримайтесь,міцного вам здоровя та хорошого настрою
P.S Шоколадна банда
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А енто 13 000 000 грн.
Сколько можно заплатить ентих минимальных пенсий по 1300 грн, если пересчитать
на1 штуку часов гройсмана 13 000 000 за 1 часы??
хе-хе
Аж 10 000 пенсионерам!!!!!!!!!
А часов то аж 10 штук у гройсмана.
Итого 10 000х10=100 000 чел.
Да енто цельный город.
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Ибо рост доходов = равен нулю,или отрицательный рост.
Все рехвормы власти - енто Роттердам + для ахметова
Уголь+ для порошенко-ахметова
рюкзаки+ для авакова,
...
Обороны - 4 директора танковых заводов в тюрьме.
...
+ раздать газовые скважины,
+ распродать землю и превратить селян в рабов, которые не имеют права даже помечтать пойти в лес за грибами или на речку ... и т д
+ медицина - не смогли за 3 года купить 100 штук вакцин от столбняка...
+ образование - бюджетные бабки поплавскому.... в институт..
и ждем закупку парт на калесиках с компьютерными досками
+закупка тачек для милиции за полторы цены через свои фирмы..
...и еще много плюсов,
а, еще открытие нового немецкого завода в тернополе с зарплатой 4000 грн=130 евро в 20 раз меньшей, чем в немеции,
+ рехворма пракаратуры - сахарные и песчаные пракуроры гуляют,...
+ни одного беркута не посадили в тюрму, даже неляштепа на свабоде,
хе-хе
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Лауреаты Нобелевской премии по экономике поддерживают идею безусловного основного дохода. Они видят в нем решение проблем неравенства и возможность заменить социальные льготы в сфере здравоохранения и образования на рыночные механизмы.
https://divanna-sotnya.com/luchshie-ekonomisty-mira-predlozhili-besplatno-razdavat-dengi/
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Який зміст цих платежів???? Я думаю не платити в пенсійний - може в якийсь банк чи фонд чи ХЗ куди виїхати з цього дурдому
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Для кого эта реформа? Для чиновников в основном,которые и так накрали сверх крыши .
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