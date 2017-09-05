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 Политика Украины
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Все про:пенсионная реформа (981) пенсия (1673) Гройсман (3356)

 В новой пенсионной системе выплата пенсий будет привязана исключительно ко взносам в Пенсионный фонд, - Гройсман

гройсман

По словам премьер-министра, выплата пенсий будет привязана исключительно к взносам в Пенсионный фонд.

Выплата пенсий украинцам будет привязана исключительно к их взносам в Пенсионный фонд Украины, заявил на круглом столе Премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Очень важно, что в новой пенсионной системе мы привязываем выплаты исключительно к взносам в Пенсионный фонд", - сказал премьер-министр.

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Он подчеркнул, что повышения пенсионного возраста не предвидится и украинцы по-прежнему будут выходит на пенсию в 60 лет, для женщин немного меньше согласно решению 2012 года, при условии наличия необходимого страхового стажа.

"Правительство накопило достаточно ресурсов, чтобы с 1 октября 2017 года внедрить реформу в жизнь", - добавил Гройсман.

Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.
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працював все літо ...де він встиг так засмагнути ...майбуть по ночах у солярій ходить
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С этой пенсионной реформой от Гроси, я нутром уже чувствую какое-то большое наибалово !
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Главное наи..ово - это то, что в стране, где каждый чинуша может бессовестно и безнаказанно запустить руку в казну, доверять свои пенсионные деньги этому же чинуше - ну по меньшей мере глупо.
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оооо!
и второй фронт в помощь рёве открылся!
и грося серенады запел...
ой, что-то не спроста это ж-ж-ж!
хорошую реформу так уговаривать-агитировать не станут...
мягко стелите, благодетели - вообще теперь спать не буду! гады
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В новой системе кроме чиновников и ментов никто пенсию не получит просто потому что требуется стаж 35 лет и это не тот стаж в который входит учеба или отпуск по уходу или болезни. Это реально надо пахать 35 лет от и до и вы получите МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ!! За 35 лет МИНИМАЛЬНУЮ!!
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Плюс тебе в карму, за ткие слова!
Прав на все 100!
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Особенно хорошо женщинам у которых декретный отпуск не считаеться а в садик берут детей в 3 года.
два ребенка и -6 лет стажа.
окончил институт в 25 и до 60 осталось только 35 лет. -6 и того 29. Они им предлагают работать до 65 лет? И это если ты ниодного года не прогулял.
Нечего платить в пф в этой стране. Пока придет время то они еще 10 раз обдурят тех кто расчитывал на пенсию.
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а если женщина оставит ребенка без присмотра то это уголовная ответственость. Вообщем нефиг женщинам рожать РАБОТАТЬ НАДО!!
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Проще вообще забить на эту пенсию, получать серую ЗП и по-тихоньку скупать золото. А в старости на него доживать.
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Не болтайте ерундой -
Согласно объему взносов в ПФ.
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да и какие у тебя будут взносы после 50 лет?! а какой коэфициент замещения не расскажешь УМНЕНЬКИЙ ТЫ НАШ?!
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какие у него вообще взносы - он в Луганде живет.. Разве что Засрашка ему заплатит.
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Училка, у меня уже есть стаж 35 лет. Иди контрольные проверяй.
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твой стаж нивелирован работой на оккупантов))) Пособник террористов)
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Во училку понесло!
Ты иди учи украинский язык. Согласно реформе обучение только на нем.
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а тебя это вообще волновать не должно - ты у нас лугондон))) Реформы не для унтерменшей)
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У тебе в голові пустота. Мені жаль дітей у котрих така вчителька.
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та ладно - глянь,как я быстро тебя научила писать по-украински)) Люцик,ты реально - лугондон))) В воздухе переобуваешься,лишь бы за своего приняли)))
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Все частіше пишу українською, особливо у відповідь усіляким москальским хвойдам.
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у відповідь моцкальським хвойдем ти знервовано зализуєш їм анус, причілок лугондоньский. Все,не відповідай мені. Для мене ти гірший тварини. Тварина хоча б не співпрацює з убивцями .Коротше кажучи - вша окупаційна сорту "вульгарис"
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Сподіваюсь що реформа освіти знищить таких поганих вчителів.
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Зайди на сайт ПФ и посмотри как начисляются взносы.
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А нам, "старым" пенсионерам, которые живут на копейки - то шо делать? Вешаться или ждать "покращення"?
Так и не понял, нам они собираются шо-то прибавлять, или нам тоже придётся ждать 2025 года, когда они рассчитывают всё "наладить"!
Многие из нас до вашего "покращення" просто не доживут...
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К каким взносам по 1.7 грн., по 5 грн., по 8 грн. 26 грн. за доллар, человек начал работать в 95 кур был 1.7 грн. за доллар, так выплатите ему пенсию в пересчете на этот курс, вся власть это одно сплошное наибалово, дайте нам пенсионные взносы сейчас, а потом в старости получите обесцененную бумагу...
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Для начала неплохо бы почитать как формируется Пенсионный фонд. А то ты путаешь с накопительной системой.
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Виходить що навчання, служба в армії, "стояння" на "біржі" - не враховується?!!!.................
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Поэтому нефиг учиться, а сразу на работу, желательно в три смены и на 40 лет.
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Смотрю на его харю и так хочется его увидеть на каштане.
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Ну і назвіть мені причини, з яких я маю захищати його і йому подібних від ворогів???...............
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Одно радует, соевых тоже сия участь не минет и подачки ни в стаж ни в взносы всчитыватся не будут,придет время и скрежетнут зубами и стукнут себя по безтолковке
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Скільки ж заяв, щоб провести цю бандитську реформу. У пенсіонерів підвищення чере рік утече на комуналку (бо субсідія буде менше), а всі інші будуть без пенсії, тому ще неможливо такий великий розмір стажу мати.
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Щоб ти здох, падлюка, разом з Гнойсманом! За "народ" воно, шматок пециного лайна на трісці, розписується!
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люлябот возбудился -наверно жулькину ленту удалили))))))))))))))))))))
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Во ребята ,что значит отдыхать на морях или на "океянах" целое лето. Соленой водой отполированное лицо,блестит, язык без устали молотит ,выбрасывая фразы. А в магазин сегодня зашла и базарчик рядом,так цены то единственное,за чем не успевает язык Гройсмана.
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А про взносы в свою коллекцию швейцарских часов-10 штук из декларации по 500 тыс $ за штуку гройсман ничего не сказал??
А енто 13 000 000 грн.
Сколько можно заплатить ентих минимальных пенсий по 1300 грн, если пересчитать
на1 штуку часов гройсмана 13 000 000 за 1 часы??

хе-хе

Аж 10 000 пенсионерам!!!!!!!!!

А часов то аж 10 штук у гройсмана.
Итого 10 000х10=100 000 чел.

Да енто цельный город.


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Во времена диктатуры Сталина пенсии в получали не многие и как то люди жили. Так что советую успокоится и думать над тем как себе самому обеспечить старость,на государство не надо питать надежды ибо ему и так тяжело. Власть должна провести реформы и страна станет иной в лучшую для нас сторону.
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Рехвормы = равны нулю.
Ибо рост доходов = равен нулю,или отрицательный рост.
Все рехвормы власти - енто Роттердам + для ахметова
Уголь+ для порошенко-ахметова
рюкзаки+ для авакова,
...
Обороны - 4 директора танковых заводов в тюрьме.
...
+ раздать газовые скважины,
+ распродать землю и превратить селян в рабов, которые не имеют права даже помечтать пойти в лес за грибами или на речку ... и т д
+ медицина - не смогли за 3 года купить 100 штук вакцин от столбняка...
+ образование - бюджетные бабки поплавскому.... в институт..
и ждем закупку парт на калесиках с компьютерными досками
+закупка тачек для милиции за полторы цены через свои фирмы..
...и еще много плюсов,
а, еще открытие нового немецкого завода в тернополе с зарплатой 4000 грн=130 евро в 20 раз меньшей, чем в немеции,
+ рехворма пракаратуры - сахарные и песчаные пракуроры гуляют,...
+ни одного беркута не посадили в тюрму, даже неляштепа на свабоде,

хе-хе
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А откуда стотысячные пенсии депутанам-казнокрадам? А инвалидам с детства?
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та ну его на ... недоучку!

Лауреаты Нобелевской премии по экономике поддерживают идею безусловного основного дохода. Они видят в нем решение проблем неравенства и возможность заменить социальные льготы в сфере здравоохранения и образования на рыночные механизмы.

https://divanna-sotnya.com/luchshie-ekonomisty-mira-predlozhili-besplatno-razdavat-dengi/
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Недоучка он или трусоторговец, а коеффициентик 1,35 в 1 превратит! Четверть пенсии НЭТУ!
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Короче я понял... Пошла ты падаль со своими пенсиями и со своими взносами. Мы должны на заводах вкалывать за семь тысяч гривень в месяц. А ты щенок в кресле сидеть и зарабатывать по 200 тысяч гривень в месяц. Отродье убогое.
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От працювала людина все життя гроші вносила в пенсійний, і так взяла і вибачте здохла рік до пенсії...Питання - навіщо платити в пенсійний якщо твої рідні ні х ре на не отримуають?????
Який зміст цих платежів???? Я думаю не платити в пенсійний - може в якийсь банк чи фонд чи ХЗ куди виїхати з цього дурдому
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Люди пытаются выжить ,не всегда работая легально.Ищут работу за кордоном,получают в конвертах и т.д.Так кто же получает честно: работяги ,которые работают на предприятиях государственных или имеющих сверхприбыли.ЧИНОВНИКИ которые крадут всю жизнь.
Для кого эта реформа? Для чиновников в основном,которые и так накрали сверх крыши .
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Чем плохо то что есть проиндексируй каждый месяц с учетом инфляции
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ новой пенсионной системе выплата пенсий будет привязана исключительно ко взносам в Пенсионный фонд, - Гройсман
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