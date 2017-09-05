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 Политика Украины
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Все про:Всемирный Банк (282) пенсионная реформа (980) пенсия (1672)

 Автоматическая индексация пенсий в Украине должна начаться с 2019 года, а не с 2021, - директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Кахконен

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Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен заявляет о необходимости введения автоматической индексации пенсий в Украине с 2018 года, а не с 2021-го, как это предусмотрено существующим проектом закона о пенсионной реформе, предложенным Верховной Раде Кабинетом министров.

об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотела бы упомянуть еще одну обеспокоенность в этом контексте. Мы считаем, что индексация, которая предусмотрена самим законом, должна распространяться на 2019-2020 гг., а не только с 2021 года. Это важно для прозрачности и стабильности пенсионных выплат и во избежание уменьшения размеров пенсий", - сказала она в ходе круглого стола в Киеве во вторник.

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По словам С.Кахконен, одной из целей реформы является создание системы, которая бы основывалась на правилах, а не на субъективном решении государственного аппарата.

"Эта цель не будет достигнута, если индексация в 2019-2020 гг. будет оставлена на усмотрение власти", - сказала она.

С.Кахконен считает, что такая неоднозначность индексации пенсий в 2019-2020 гг. может подорвать доверие граждан к пенсионной системе, этого нужно избежать.

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Напомним, что правительственный проект пенсионной реформы предусматривает, что в 2019-2020 гг. индексация пенсий будет осуществляться по отдельному решению Кабинета министров. Ежегодно с 2021 года показатель средней зарплаты будет пересматриваться на 50% роста зарплаты за предыдущие три года и на 50% индекса потребительских цен.

Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.


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за те, що не індексується пенсія стареньким, уряд повинен висіти
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Старенькі, які голосують за ригів і коммуністів та БЮТ, мають сидіти на дупі тихо.
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УДАР В СПИНУ. Российские дипломаты не хотят возвращаться в Россию из США

5 сентября в 15:10

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Автоматическая индексацию пенсий в Украине должна начаться с 2019 года, а не с 2021, - директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Кахконен - Цензор.НЕТ 7225
Перед закрытием генконсульства русские банддипломаты сожгли массу документов, которые не успели унести

Работники закрытого генерального консульства России в Сан-Франциско не хотят возвращаться в Россию и готовы просить политическое убежище в США. Об этомрассказал президент американской юридической компании American Corporate Services Григорий Финкельсон проживающему в Америке российскому художнику и блогеру Игорю Поночевному.
Беседу с юристом Поночевный опубликовал в Facebook."У меня есть хорошая новость для работников бывшего консульства в Сан-Франциско, они могут стать политическими беженцами… К нам уже прибежало несколько человек… (которые не хотят возвращаться в Россию)", - заявил Финкельсон.
Юрист отметил, что возможность получить убежище есть не у всех работников консульства.
"Вы должны быть квалифицированы на политическое убежище. Мы вам поможем правильно оформить вашу историю… У нас недавно генерал получал", - заявил он.
Финкельсон отметил, что некоторые россияне считают нормой то, что с "точки зрения цивилизованного мира" является нарушением прав человека. К примеру, один из претендентов на политическое убежище не знал, что избиение в полицейском участке и преследование в России может стать таким основанием.
"Каждый случай нужно конкретно разбирать. Но мы уже получили несколько звонков от работников консульства, и мы уже с ними начинаем работать. Боже упаси, они не хотят ехать обратно. Кстати, я их хорошо понимаю", - подытожил он.
Напомним, что 31 августа госдеп США потребовал от русских банддипломатов до 2 сентября закрыть свое генеральное консульство в Сан-Франциско, а также консульские отделы в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Так к тому времени,страдания Украинских пенсионеров уже закончатся ,как об этом вчера Гройсман сказал , хотя он говорил об Украинцах в целом ,но похоже,что первыми перестанут страдать именно пенсионеры ...
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А рева сказал, никто не виноват,шо пенсионеры долго живут,еще бы сцука ляпнуло,вас жить никто не заставляет
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Как сказал Рева: главное что бы не пенсии хватало человеку, а человека пенсии. Словом жрать надо меньше.

Автоматическая индексация пенсий в Украине должна начаться с 2019 года, а не с 2021, - директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Кахконен - Цензор.НЕТ 6811
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвтоматическая индексация пенсий в Украине должна начаться с 2019 года, а не с 2021, - директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Кахконен
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