 Автоматическая индексация пенсий в Украине должна начаться с 2019 года, а не с 2021, - директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Кахконен

об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Хотела бы упомянуть еще одну обеспокоенность в этом контексте. Мы считаем, что индексация, которая предусмотрена самим законом, должна распространяться на 2019-2020 гг., а не только с 2021 года. Это важно для прозрачности и стабильности пенсионных выплат и во избежание уменьшения размеров пенсий", - сказала она в ходе круглого стола в Киеве во вторник.
По словам С.Кахконен, одной из целей реформы является создание системы, которая бы основывалась на правилах, а не на субъективном решении государственного аппарата.
"Эта цель не будет достигнута, если индексация в 2019-2020 гг. будет оставлена на усмотрение власти", - сказала она.
С.Кахконен считает, что такая неоднозначность индексации пенсий в 2019-2020 гг. может подорвать доверие граждан к пенсионной системе, этого нужно избежать.
Напомним, что правительственный проект пенсионной реформы предусматривает, что в 2019-2020 гг. индексация пенсий будет осуществляться по отдельному решению Кабинета министров. Ежегодно с 2021 года показатель средней зарплаты будет пересматриваться на 50% роста зарплаты за предыдущие три года и на 50% индекса потребительских цен.
Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.
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5 сентября в 15:10
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Перед закрытием генконсульства русские банддипломаты сожгли массу документов, которые не успели унести
Работники закрытого генерального консульства России в Сан-Франциско не хотят возвращаться в Россию и готовы просить политическое убежище в США. Об этомрассказал президент американской юридической компании American Corporate Services Григорий Финкельсон проживающему в Америке российскому художнику и блогеру Игорю Поночевному.
Беседу с юристом Поночевный опубликовал в Facebook."У меня есть хорошая новость для работников бывшего консульства в Сан-Франциско, они могут стать политическими беженцами… К нам уже прибежало несколько человек… (которые не хотят возвращаться в Россию)", - заявил Финкельсон.
Юрист отметил, что возможность получить убежище есть не у всех работников консульства.
"Вы должны быть квалифицированы на политическое убежище. Мы вам поможем правильно оформить вашу историю… У нас недавно генерал получал", - заявил он.
Финкельсон отметил, что некоторые россияне считают нормой то, что с "точки зрения цивилизованного мира" является нарушением прав человека. К примеру, один из претендентов на политическое убежище не знал, что избиение в полицейском участке и преследование в России может стать таким основанием.
"Каждый случай нужно конкретно разбирать. Но мы уже получили несколько звонков от работников консульства, и мы уже с ними начинаем работать. Боже упаси, они не хотят ехать обратно. Кстати, я их хорошо понимаю", - подытожил он.
Напомним, что 31 августа госдеп США потребовал от русских банддипломатов до 2 сентября закрыть свое генеральное консульство в Сан-Франциско, а также консульские отделы в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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