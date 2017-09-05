 Пенсионная реформа позволяет каждому уже сейчас узнать размер собственной пенсии, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом Министр социальной политики Андрей Рева сообщил 4 сентября в эфире телеканала ICTV.
По его словам, единственная формула, по которой будет определяться размер пенсионного обеспечения каждого гражданина Украины, является прозрачной и состоит всего из нескольких показателей, а значит, каждый может, подставив свои индивидуальные показатели, рассчитать размер будущей пенсии.
"Формула, по которой будут рассчитывать пенсии, не является сложной, однако нужно знать составляющие этой формулы - количество лет страхового стажа и показатель, связанный с индивидуальной заработной платой, которые достаточно просто подставить в формулу и получить в результате размер своей пенсии", - пояснил министр.
И если посчитать продолжительность страхового стажа не является проблемой, то коэффициент заработной платы требует отдельного внимания, подчеркнул министр. Ведь размер зарплаты работника и средней зарплаты по стране менялись со временем.
"Для людей, которые работали до и после 2000 года, существуют различные методики вычисления индивидуального коэффициента заработка, ведь даже денежные единицы были разные. Поэтому сравнивается заработная плата по каждому месяцу со средней заработной платой в те месяцы по стране. Таким образом, выводится коэффициент, который является уникальным для каждого гражданина, - заявил Рева. - Вычислить самому этот коэффициент сложно, однако можно обратиться в органы Пенсионного фонда, в распоряжении которых имеются соответствующие данные для каждого украинца, и узнать как увеличится размер пенсии после проведения реформы".
В Министерстве также напомнили, что формула расчета пенсионного обеспечения после проведения пенсионной реформы будет такой:
Размер пенсии = Сз × Икз × Кс
Сз - размер средней заработной платы в Украине за 3 года перед обращением за назначением пенсии.
Икз - индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, с которой уплачивались взносы - эту информацию каждый может получить в любом отделении Пенсионного фонда).
Кс - коэффициент страхового стажа, который определяется как множитель продолжительности лет стажа работы человека на величину оценки одного года страхового стажа.
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- - і ця людина працює в уряді
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Ребенка собрать в школу обходиться в 5-6 тьіс,а еще жить на что то надо, єтот Ревун доведет нас до цугудндера.
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это много!
дожить бы!
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