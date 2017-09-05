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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионная реформа (980) пенсия (1672) Рева (249)

 Пенсионная реформа позволяет каждому уже сейчас узнать размер собственной пенсии, - Рева

рева

Пенсионная реформа позволяет каждому гражданину Украины уже сейчас узнать размер собственного пенсионного обеспечения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом Министр социальной политики Андрей Рева сообщил 4 сентября в эфире телеканала ICTV.

По его словам, единственная формула, по которой будет определяться размер пенсионного обеспечения каждого гражданина Украины, является прозрачной и состоит всего из нескольких показателей, а значит, каждый может, подставив свои индивидуальные показатели, рассчитать размер будущей пенсии.

"Формула, по которой будут рассчитывать пенсии, не является сложной, однако нужно знать составляющие этой формулы - количество лет страхового стажа и показатель, связанный с индивидуальной заработной платой, которые достаточно просто подставить в формулу и получить в результате размер своей пенсии", - пояснил министр.

И если посчитать продолжительность страхового стажа не является проблемой, то коэффициент заработной платы требует отдельного внимания, подчеркнул министр. Ведь размер зарплаты работника и средней зарплаты по стране менялись со временем.

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"Для людей, которые работали до и после 2000 года, существуют различные методики вычисления индивидуального коэффициента заработка, ведь даже денежные единицы были разные. Поэтому сравнивается заработная плата по каждому месяцу со средней заработной платой в те месяцы по стране. Таким образом, выводится коэффициент, который является уникальным для каждого гражданина, - заявил Рева. - Вычислить самому этот коэффициент сложно, однако можно обратиться в органы Пенсионного фонда, в распоряжении которых имеются соответствующие данные для каждого украинца, и узнать как увеличится размер пенсии после проведения реформы".

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В Министерстве также напомнили, что формула расчета пенсионного обеспечения после проведения пенсионной реформы будет такой:

Размер пенсии = Сз × Икз × Кс

Сз - размер средней заработной платы в Украине за 3 года перед обращением за назначением пенсии.
Икз - индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, с которой уплачивались взносы - эту информацию каждый может получить в любом отделении Пенсионного фонда).
Кс - коэффициент страхового стажа, который определяется как множитель продолжительности лет стажа работы человека на величину оценки одного года страхового стажа.
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Что бы вы упыри не приняли,всё это будет отменено а вы будете отвечать за геноцид Украинского народа и это вам надо знать уже сегодня.
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- надо меньше кушать и больше работать.
- - і ця людина працює в уряді
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Какой коєффициєнт страхового стажа,когда два хватает оплатить коммуналку?
Ребенка собрать в школу обходиться в 5-6 тьіс,а еще жить на что то надо, єтот Ревун доведет нас до цугудндера.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПенсионная реформа позволяет каждому уже сейчас узнать размер собственной пенсии, - Рева
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