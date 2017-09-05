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 Политика Украины
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Все про:Азаров (8960) взятка (4449) Клюев Андрей (934) Азаров Алексей (99)

 ГПУ считает, что сын Азарова получил 18 млн долларов за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером

Генпрокуратура получила информацию, что сын бывшего премьер-министра получил 17,78 млн долларов от братьев Клюевых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Печерского суда.

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Установлено, что за день до голосования за правительство Николая Азарова структуры братьев Клюевых продали компании, связанной с Алексеем Азаровым, корпоративные права на ООО "Предиум Форест". Сумма сделки составила около 5 тыс. долларов. Через 2,5 месяца Клюевы выкупили компанию за 17,78 млн долларов.

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Следователи считают, что "указанные финансовые операции лишены любого экономического смысла и по сути являются завуалированной формой дачи взятки за решение вопроса о назначении Андрея Клюева на должность первого вице-премьер-министра Украины".

Деньги от сделки под видом инвестиционной прибыли получила кипрская компания "Aspelta Trading, которая перечислила их австрийским компаниям Garda Handels -Und Beteiligungs GMBH, Asa Luftfahrt Formgestaltung GMBH и белизскому офшору Lynnfield Enterprises Limited, которые контролируются Алексеем Азаровым, а также Фридриху Бубле, директору австрийских компаний Азарова-младшего.

Часть этих денег была потрачена на приобретение недвижимости в Италии.

Суд по ходатайству следователя ГПУ арестовал счета компаний Алексея Азарова в банках Швейцарии и Люксембурга. В списке 9 компаний, которые прокуратура связывает с сыном бывшего премьер-министра: S obwell Holdings Limited, Elterwood Holdings Limited, Lynnfield Enterprises Limited, Harborside Estates Limited, Spregnen Finance Limited, Stamworth Enterprises Limited, Stragenton Holdings Limited, Blaxton Investments Limited, Stichting Depositary DonauInvestments Fund.

Как известно, в 2015 году МВД объявило Алексея Азарова в розыск по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах.


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Мало что поменялось,и сейчас за взятки так никто не сидит.
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Что значит "генпрокуратура считает". ЗЫ Дайте угадаю - никто не сядет.
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а это только сейчас "всплыло"...
все проверено-доказано или... всплыло...
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дамы пардон!
анекдот неприличный вспомнился!
- Сара, иди скорее в ванную, у меня кажется... встал..
Сара, не двигаясь с места:
- Уточни, пожалуйста! Встал или... всплыл ?
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Это ж сколько тогда министр экономики злочынного кряду Азирова за свою должность отвалил?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ считает, что сын Азарова получил 18 млн долларов за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером
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