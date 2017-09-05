 "Мы знаем о содержании 87 из 144 украинских заложников", - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV, об этом в кулуарах Рады заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
"Мы знаем о содержании 87 из 144 украинских заложников", - сообщила Геращенко.
Она уточнила, что до последней встречи в Минске представители ОРДЛО подтверждали лишь 71 человека.
Геращенко рассказала, что террористы шантажируют украинскую сторону требованием включить в список на обмен 43 человека, которые вообще не имеют отношения к зоне АТО.
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Нашей власти некогда заниматься пленными - есть более важные дела...
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там же не их дети и мужья выживают...
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