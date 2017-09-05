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 Политика Украины
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 "Мы знаем о содержании 87 из 144 украинских заложников", - Ирина Геращенко

геращенко

Украинская сторона располагает информацией о месте содержания 87 из 144 заложников на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV, об этом в кулуарах Рады заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Мы знаем о содержании 87 из 144 украинских заложников", - сообщила Геращенко.

Она уточнила, что до последней встречи в Минске представители ОРДЛО подтверждали лишь 71 человека.

Геращенко рассказала, что террористы шантажируют украинскую сторону требованием включить в список на обмен 43 человека, которые вообще не имеют отношения к зоне АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прогресса в вопросе обмена пленными на Донбассе пока нет, - Сайдик о переговорах в Минске
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- им от этого легче и веселее.
Нашей власти некогда заниматься пленными - есть более важные дела...
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Рашка,мало того что убийцьі и алкашня,нетрудоспособная, опустилась до киднеппинга.
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тю, странно... Я думал блокада всех освободила.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы знаем о содержании 87 из 144 украинских заложников", - Ирина Геращенко
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