 АМКУ возбудил дело из-за подорожания автогаза: "У нас есть несколько версий"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Как мы информировали на прошлой неделе, мы проводим расследование. Уже было возбуждено фактовое дело по признакам антиконкурентных согласованных действий на этом рынке", - сообщил во вторник председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.
По словам Терентьева, вчера было принято решение по назначению государственного уполномоченного Валерия Полюховича, а также открыто соответствующее дело.
Он пояснил, что на данный момент идет детальное планирование следующих шагов, и, соответственно, будут начаты процессуальные действия АМКУ.
"Мы с осторожностью относимся к таким доказательствам, как обнародованная смс-коммуникация между участниками рынка, которая появляется на определенном интернет-издании, тем более при таком достаточно однобоком освещении... Но у нас есть несколько версий... Мы смотрим на отношения производителя с импортером, производителя с предприятиями оптовой торговли, деятельность украинских производителей и украинского ритейла. Мы анализируем каждый элемент, чтобы идентифицировать, где именно признаки антиконкурентных действий имели место, и дать соответствующую оценку", - отметил глава АМКУ.
Напомним, в августе 2017 года цены на сжиженный газ в Украине поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц газ подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое. В конце августа ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию на рынке автомобильного газа, заявил: "Это диверсия против Украины. Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок ". В АМКУ в свою очередь заявили, что пока у них нет данных, которые свидетельствуют о каких-либо антиконкурентных действиях на рынке сжиженного газа: "Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост".
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пардон! ничего личного!
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Правда всегда одна!
Это сказал фараон.
Он был очень умён.
И за это его называли... русская собака Медведчук. Кум )(уйла. Мразь, которая только и умеет воровать.
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Мы позволяем...
Повесить бы русского выбл№дка на колючей проволоке, чтобы пару часов мучился.
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1. газ подорожал потому, что подорожал горох.
2. газ стал плотнее из за похолодания и потому подорожал.
3. в Украине самый дешевый газ в Европе и он не мог не подорожать.
4. Украина продала 100500 миллионов кубов газа ОАЕ и из за нехватки он подорожал.
Глупые и фантастические версии типа:"газ подорожал потому, что СБУ по указке гаранта выдавило с рынка множество мелких газовых поставщиков а Петр Алексеевич быстро завел на рынок Медведчука и тот монополизировав рынок смог взвинтить цены" просто не рассматриваются...
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2.Курятина подорожала потому что подорожало её производство.
3.Производство подорожало потому что подорожали транспортные расходы.
4.Транспортные расходы подорожали потому что подорожал газ.
5.Газ подорожал потому что подорожала курятина..............
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"Стандартный набор мажора": в сети показали, как отдыхают дети украинских политиков
https://www.obozrevatel.com/society/standartnyij-nabor-mazhora-v-seti-pokazali-kak-otdyihayut-deti-ukrainskih-politikov.htm
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