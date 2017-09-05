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 Политика Украины
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Все про:Антимонопольный комитет (208) Терентьев (21) сжиженный газ (17)

 АМКУ возбудил дело из-за подорожания автогаза: "У нас есть несколько версий"

газ сжиженный

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело в связи с подорожанием автомобильного газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Как мы информировали на прошлой неделе, мы проводим расследование. Уже было возбуждено фактовое дело по признакам антиконкурентных согласованных действий на этом рынке", - сообщил во вторник председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

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По словам Терентьева, вчера было принято решение по назначению государственного уполномоченного Валерия Полюховича, а также открыто соответствующее дело.

Он пояснил, что на данный момент идет детальное планирование следующих шагов, и, соответственно, будут начаты процессуальные действия АМКУ.

"Мы с осторожностью относимся к таким доказательствам, как обнародованная смс-коммуникация между участниками рынка, которая появляется на определенном интернет-издании, тем более при таком достаточно однобоком освещении... Но у нас есть несколько версий... Мы смотрим на отношения производителя с импортером, производителя с предприятиями оптовой торговли, деятельность украинских производителей и украинского ритейла. Мы анализируем каждый элемент, чтобы идентифицировать, где именно признаки антиконкурентных действий имели место, и дать соответствующую оценку", - отметил глава АМКУ.

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Напомним, в августе 2017 года цены на сжиженный газ в Украине поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц газ подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое. В конце августа ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию на рынке автомобильного газа, заявил: "Это диверсия против Украины. Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок ". В АМКУ в свою очередь заявили, что пока у них нет данных, которые свидетельствуют о каких-либо антиконкурентных действиях на рынке сжиженного газа: "Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост".
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А у народу одна версія - нинішню "владу" потрібно терміново міняти.....................
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А после расследования водителям вернут деньги или отдадут газом?
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не, в жменю или карман... нагазуют... лично каждому! подставляй!
пардон! ничего личного!
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"У нас есть несколько версий" - АМКУ
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Правда всегда одна!
Это сказал фараон.
Он был очень умён.
И за это его называли... русская собака Медведчук. Кум )(уйла. Мразь, которая только и умеет воровать.
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А кто ему позволяет воровать? Тутанхамон?
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Если бы Тутанхамон.
Мы позволяем...
Повесить бы русского выбл№дка на колючей проволоке, чтобы пару часов мучился.
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Версии АМКУ:
1. газ подорожал потому, что подорожал горох.
2. газ стал плотнее из за похолодания и потому подорожал.
3. в Украине самый дешевый газ в Европе и он не мог не подорожать.
4. Украина продала 100500 миллионов кубов газа ОАЕ и из за нехватки он подорожал.
Глупые и фантастические версии типа:"газ подорожал потому, что СБУ по указке гаранта выдавило с рынка множество мелких газовых поставщиков а Петр Алексеевич быстро завел на рынок Медведчука и тот монополизировав рынок смог взвинтить цены" просто не рассматриваются...
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1.Газ подорожал потому что подорожала курятина.
2.Курятина подорожала потому что подорожало её производство.
3.Производство подорожало потому что подорожали транспортные расходы.
4.Транспортные расходы подорожали потому что подорожал газ.
5.Газ подорожал потому что подорожала курятина..............
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Кто то может припомнить, что бы после вмешательства АМКУ цены снижались, а то я что то запамятовал... или мне приснилось?
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а нас одна. Мертвечуть і Ко ніяк не можуть нажратися
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В стране война,10 тьісяч погибших.....Уважаемьіе , кто возглавляет борьбу с кацапней?
"Стандартный набор мажора": в сети показали, как отдыхают дети украинских политиков

https://www.obozrevatel.com/society/standartnyij-nabor-mazhora-v-seti-pokazali-kak-otdyihayut-deti-ukrainskih-politikov.htm
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за бензин, тоже возбуждали, перевозбуждением и закончилось.
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АМКУ - бесполезная шарашкина контора ,которую надо разогнать к чертовой матери !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАМКУ возбудил дело из-за подорожания автогаза: "У нас есть несколько версий"
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