 Законопроект "Об образовании" предусматривает 12-летнее обучение с 6 лет, - нардеп от БПП Спиваковский

Об этом заявил первый заместитель руководителя комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки, народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко Александр Спиваковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Комитет по вопросам науки и образования сделал все для того, чтобы услышать всех экспертов и создать условия для абсолютно прозрачного, честного, конкурентного обсуждения. Больше всего вопросов возникало по 12-летнему обучению, языку, профессионально-техническому образованию, техникумам и вопросам финансирования. Благодаря совместной работе министра образования, народных депутатов, экспертов, мы получили документ. Этот документ учитывает 1098 поправок. То есть 70% того, что предложили, мы учли. Это большой шаг в развитии системы образования", - отметил А.Спиваковский.
Он отметил, что 12-летнее обучение начнется с 6 лет. "Миф о том, что дети будут заканчивать школу в 19 лет, не соответствует действительности. Также мы решили вопрос того, что наш учитель должен через 5 лет выйти на базовую заработную плату для самой низшей категории педагогических работников. Это 4 прожиточных минимумов - 6500 грн. Мы мотивируем молодых людей идти учиться на педагогические специальности", - подчеркнул А.Спиваковский.
По его словам, данный законопроект даст возможность через десять лет построить современную школу, в которой будет обеспечена диверсификация идеологии новой украинской школы и идеология авторских школ, "чтобы учитель сам имел возможность выбирать".
Он выразил благодарность всем фракциям по поддержке образовательной реформы. "Надеюсь, сегодня мы дадим "зеленый свет" современному украинскому образованию", - добавил нардеп.
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Анонімно перевірили свої знання 270 вчителів. З них 167 - вищої категорії, 26 - І категорії, 47 - ІІ категорії та 30 спеціалістів. У відповідь на інформаційний запит «Погляду», департамент освіти і науки Чернівецької ОДА повідомив, що на 1-3 бали відповіли 4 педагоги, 67 вчителів продемонстрували результат на 4-6 балів, 150 - у 7-9 і лише 49 вчителів, тобто 18,1%, зуміли продемонструвати високий рівень знань на 10-12 балів. Загальний середній бал - 7,9. Виходить, що серед 169 вчителів вищої категорії, лише 49 показали той результат, якого вимагають від учнів, аби безперешкодно вступити на обрану спеціальність і поборотися за місце держзамовлення. Які знання могли б продемонструвати педагоги без кваліфікаційних категорій, можна лише здогадуватися.
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Я же простой пост написал. что нынешние пенсионеры это не будущее, а будущее как раз то дети...
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-после школы, сынок, ды будешь получать высшее образование.
-папа, а что такое - высшее образование?
-высшее образование... ну это то, которое раньше называли средним.
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А когда же стаж 40 зарабатывать?
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"Миф о том, что дети будут заканчивать школу в 26 лет, не соответствует действительности."
Ушлепки, бл-ть.
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Украина является научно-технической и военно-промышленной державой, а Финляндия ? Дания ?
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Круто. А где такое уже есть?
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Конечно, если к тому времени не сделают ещё одну пенсреформу.
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Школа с 6-и лет - это слишком рано. Человек вообще помнит себя лишь с 5-летнего возраста.
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В мировые лидеры вырвался Китай. Поинтересуйтесь - как учатся китайцы.
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Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю."
А.С. Пушкин
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6-7 уроков - ненормально. Но вообще-то в европейских школах их там держат до 4-х часов вечера.
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