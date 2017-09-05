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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1902) образование (1605) реформы (2805)

 Законопроект "Об образовании" предусматривает 12-летнее обучение с 6 лет, - нардеп от БПП Спиваковский

школа

Законопроект №3491-д "Об образовании", который нарабатывался два года, позволит создать в Украине новое современное образование.

Об этом заявил первый заместитель руководителя комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки, народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко Александр Спиваковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Комитет по вопросам науки и образования сделал все для того, чтобы услышать всех экспертов и создать условия для абсолютно прозрачного, честного, конкурентного обсуждения. Больше всего вопросов возникало по 12-летнему обучению, языку, профессионально-техническому образованию, техникумам и вопросам финансирования. Благодаря совместной работе министра образования, народных депутатов, экспертов, мы получили документ. Этот документ учитывает 1098 поправок. То есть 70% того, что предложили, мы учли. Это большой шаг в развитии системы образования", - отметил А.Спиваковский.

Он отметил, что 12-летнее обучение начнется с 6 лет. "Миф о том, что дети будут заканчивать школу в 19 лет, не соответствует действительности. Также мы решили вопрос того, что наш учитель должен через 5 лет выйти на базовую заработную плату для самой низшей категории педагогических работников. Это 4 прожиточных минимумов - 6500 грн. Мы мотивируем молодых людей идти учиться на педагогические специальности", - подчеркнул А.Спиваковский.

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По его словам, данный законопроект даст возможность через десять лет построить современную школу, в которой будет обеспечена диверсификация идеологии новой украинской школы и идеология авторских школ, "чтобы учитель сам имел возможность выбирать".

Он выразил благодарность всем фракциям по поддержке образовательной реформы. "Надеюсь, сегодня мы дадим "зеленый свет" современному украинскому образованию", - добавил нардеп.

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А гроші є на 12 років безкоштовної освіти? Якщо немає грошей то потрібно скорочувати безкоштовну освіту до 8 класів і не вийопуватись!
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Вообще-то, что бы построить хорошее государство , надо что бы все ее граждани имели возможность безплотного образование и к тому качественного! Это базис!
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А может наоборот: в уже построенном государстве трудолюбивых и ответственных налогоплательщиков можно думать о 12годах бесплатного образования?
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Для того щоб побудувати державу потрібно дати молоді можливість чесно працювати і платити податки, а не протирати штани в школі 12 років. Рівень освіти в безкоштовній школі вкрай низький і тому немає жодної потреби розтягувати цю ганьбу на 12 років. Можна скоротити програму до 8 років, провести тестування вчителів і звільнити всіх хто не відповідає потрібному рівню підготовки - а це 90% вчителів середньої школи! Подивіться результати тестування вчителів в Азербайджані - успішно склали тести тільки третина вчителів! В Україні взагалі жахливі результати тестування вчителів!
!
Анонімно перевірили свої знання 270 вчителів. З них 167 - вищої категорії, 26 - І категорії, 47 - ІІ категорії та 30 спеціалістів. У відповідь на інформаційний запит «Погляду», департамент освіти і науки Чернівецької ОДА повідомив, що на 1-3 бали відповіли 4 педагоги, 67 вчителів продемонстрували результат на 4-6 балів, 150 - у 7-9 і лише 49 вчителів, тобто 18,1%, зуміли продемонструвати високий рівень знань на 10-12 балів. Загальний середній бал - 7,9. Виходить, що серед 169 вчителів вищої категорії, лише 49 показали той результат, якого вимагають від учнів, аби безперешкодно вступити на обрану спеціальність і поборотися за місце держзамовлення. Які знання могли б продемонструвати педагоги без кваліфікаційних категорій, можна лише здогадуватися.
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Т.е вы предлагаете уволить треть учителей? Я поддерживаю! Но это противоречит духу предложенной реформы
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Нет ! Я предлагаю дать хорошую зарплату учителям в замен что бы они учили хорошо детей . Тоисть, что-то, за что-то! Мы вам деньги , мы детям знания!
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На пенсии, у меня денег нет, а на образование детей - есть. И можете тут орать, что я нелюд и т.д.
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Образование детей - это будущее страны и пенсий в том числе .
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будущее и пенсии сегодня, не имеют ничего общего
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Ваши пенсии зависет сегодня от вашего образованные вчера . Все связано одной цепью. Хорошее образование, хорошая робота , хорошая зарплата и хорошая пенсия ?
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гммм. Это и ежу понятно. Как повышение пенсии сегодня может повлиять на образование?
Я же простой пост написал. что нынешние пенсионеры это не будущее, а будущее как раз то дети...
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6500 ? это больше платят в датской тюрьмы заключоним .
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не хвастай...а то ща кацапня полезет устраиваться в датскую турму
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в 18 лет школу заканчивать? сейчас у детей такая акселерация, шо они уже в 10-11 классы ходят только на предметы, по которым ЕГЭ. правильно, выпускать их уже с колясками и после первого развода
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-Папа, а что я буду делать после школы?
-после школы, сынок, ды будешь получать высшее образование.
-папа, а что такое - высшее образование?
-высшее образование... ну это то, которое раньше называли средним.
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то есть, отгулял пацанчик выпускной и наутро - в военкомат? Конституцию никто не отменял:призывной возраст с 18ти лет. А отсрочка не положена - не студент стационара и не школьник.
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когда ты последний раз пробовал призваться на военную службу в Украине?
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20 лет тому вперёд:

"Миф о том, что дети будут заканчивать школу в 26 лет, не соответствует действительности."
Ушлепки, бл-ть.
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Также мы решили вопрос того, что наш учитель должен через 5 лет выйти на базовую заработную плату для самой низшей категории педагогических работников. Это 4 прожиточных минимумов - 6500 грн.Источник: https://censor.net.ua/n454130 - скоти, бомж у штатах 100 баксів у день має, в Європі без освіти від 600 Євро зарплата, а ви даєте вчителю 200 євро, щоб ви здохли...
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В Украине к сожалению такая бездарна и без грамотная власть вместе с так называемой элитой , что не могут даже списать реформу образования с нормальных стран , хотяб этой Финляндии.
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А почему с Финляндии ? Что там такого особенного ? Штампуют нобелевских лауреатов пачками ?
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По статистике самое лучшее в мире ! Можно взять и в Дании.
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И сколько космических кораблей к Юпитеру и Плутону запустила Финляндия ? Где в Финляндии ракетно-космическая индустрия ?
Украина является научно-технической и военно-промышленной державой, а Финляндия ? Дания ?
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наука этим не меряется. Спроси сколько нобелевсих лауреатов на душу населения.
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Нобелевские лауреаты - штучный товар, раритеты, Их выращивают в вузах.
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да не будут идти на пед. специальности. Потому что даже огромная сумма денег не стоит тех нервов,что вы сжираете своими аттестациями,сертификациями,конкурсами и головомойками в виде идиотских проверок гороо.
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Пока будут живы методисты ни о какой реформе можно не говорить,одна имитация,уже было и 10-11-12 лет обучения,а клячи методисты сидят и кропают от безделия учителям всякие задрочки, триста лет никому не нужные,но от основной работы отвлекающие
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золотые слова.. Но у нас методисты - это только конец "пищевой" цепочки. А сколько хрени сам Киев рассылает.. И такое впечатление,что они даже не читаю то,что на школы присылают...
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3 класса должно быть обязаловка и бесплатно. дальше только по желанию платно с обязательной профильной подготовкой и возможность получения первого образования. а так принудиловка хоть 20 лет, а толку!
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"3 класса должно быть обязаловка и бесплатно. дальше только по желанию платно с обязательной профильной подготовкой и возможность получения первого образования"

Круто. А где такое уже есть?
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Если в 6 лет вместо школы пойти работать, то есть шанс выйти на пенсию в 46 лет!
Конечно, если к тому времени не сделают ещё одну пенсреформу.
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Детский труд использовать низзя. Детям тока моск выносить можно.
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А можно узнать, в какой развитой стране выходят в 42? Может в США?
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Надо чётко понимать, какие образование, такой и уровень жизни в стране ! Пока учителя нищие , никогда народ в стране не будет богатый .
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Где вы видели нищих учителей, зайдите в школу и посмотрите как одеты наши "нищие учителя", подиумы Парижа отдыхают. И скажу вам по секрету зарплата у них две минималки плюс оздоровительные, отпуск два месяца, пенсия в 45 ну и т.д. Я за достойную зарплату учителям, но они давно уже не нищие, а стонут по привычке
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нет никакой пенсии в 45. Это уже враки. Раньше 50 не выйдешь. и то,если учеба в стаж случайно войдет. Это раз. А про подиум,то костюм за 440 грн раз в полгода - уже каждый работающий себе позволить может. Ну и мужья ж есть..
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Ёклмн... Мне лично даже 10 лет показались вечностью. Половина предметов в советской школе была чушью. Придуманная "история", "обществоведение", литература 19-го века (тоска смертная). За что вы собираетесь мучить детей 12 лет ?
Школа с 6-и лет - это слишком рано. Человек вообще помнит себя лишь с 5-летнего возраста.
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не нужн осравнивать с совком. Мы обсуждаем европейский опыт.
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И что Вы там нашли интересного, в том европейском опыте ? Школа там рассматривается не как источник знаний, а как место где дети проводят время пока родители на работе.
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именно поэтому обсуждаем. Ищим что там интересного.
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Если желаете деградировать до их уровня - пожалуйста. В качестве эксперимента: попробуйте попросить учеников 6-го класса процитировать наизусть таблицу умножения. Или хотя бы разделить 2938467 на 8473 в столбик.
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мне достаточно глянуть из каких стран больше Нобелевских лауреатов.
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Нобелевские лауреаты оканчивают специализированные учебные заведения. Речь же сейчас о совершенно другом: дать молодому человеку объём знани, который позволит ему ориентироваться в окружающем мире.
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речь сейчас как раз об этом, об ОБРАЗОВАНИИ населения.
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Да, но европейские школы для образования не предназначены. Это нечто вроде клубов, где детишки время проводят. Таким образом можно воспитать хороших потребителей, но не тех кто будет двигать цивилизацию вперёд.
В мировые лидеры вырвался Китай. Поинтересуйтесь - как учатся китайцы.
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называй это как хочешь, факт остается фатом. У них больше нобелевских лауреатов.
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А сколько у них предприятий, которые могут произвести ракету "Ольха" ?
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моджет проще купить у тех, кто это лчуше умеет делать?
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я наример не уверен, нужно ли уметь делить числа в столбик.
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Уверяю Вас: нужно. Есть набор базовых знаний, который мы не можем перепоручить компьютеру. Точно так же как мы должны писать без грамматических ошибок, несмотря на то что MSWord умеет их исправлять.
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"Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю."

А.С. Пушкин
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У европейцев нет такой насыщенной программы. А то моему внуку 10 лет (в ноябре 11), а в школе по 6-7 уроков. Это нормально? И в Европе ученики имеют возможность выбирать предметы, которые бы они хотели изучать, а не учат все подряд.
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наверное дело не в пргамме, а в то что в Европе учатся на год больше - 12 лет. Меньше нагрузка.
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Оно да, конечно. Можно не учить физику. Только как вы объясните своему внуку: что такое кинетическая энергия ? Если он, конечно, собирается получать водительские права.
---
6-7 уроков - ненормально. Но вообще-то в европейских школах их там держат до 4-х часов вечера.
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уже был опыть учебы с 6 лет при совке. Ничего хорошего не вышло. Дети и гланое учителя не готовы работать в таком возрасте.
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Моя дочь в Дании с 6 лет в школу пошла и все хорошо . Все зависет как вы к этому подойдёте . В Дании в 6 лет , в школе почти то самое что и в садике , они игрались ещё с куклами, но и чуть уже и училис
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значит в Дании учителя могут работать с такими детьм. Я своего сына чуть не потерял, когда он пошел в 6 лет.
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Так и я пошла еще при совке в шесть, нулевые классы были одно время, потом мы перескакивали с пятого в седьмой, может и рановато было, но ведь и работать с такими нужно учитывая их возраст, не утомляя, а применять больше игровые формы.
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По любому нужно увеличиват срок обучения в школе, потому что сегодня в 6-ом классе по 7 уроков это не терпимо.
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Это неверный подход. Нужно переписать учебники по точным наукам, так чтобы их адаптировать на конкретные, практические знания.
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Сегодня объем информации вырос на несколько порядков по сравнению с тем, как мы учились. Я сужу по свому внуку, он сильно устает, хотя все вроде нужно.
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Мечта системы освиты - 50летнее обучение с 3-ех лет. Шторы, парты, подарки плюс линейки с учебниками. Это адский ад современная школа. Мне замдиректора уже год устраивает истерики с угрозами за отказ платить. Крепко, ссуки, держатся за кормушку. Фундамент любого социума - образование. Достаточно посмотреть на любую страну Европы чтобы понять, что наш фундамент имеет гнилое и мерзкое нутро. Любой имеющий каплю знаний по факту угроза благополучию любого работника освиты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект "Об образовании" предусматривает 12-летнее обучение с 6 лет, - нардеп от БПП Спиваковский
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