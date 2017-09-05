 Реформа сократит перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию, - Рева

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, выступая во время круглого стола "Правительственная пенсионная реформа - первый шаг на пути построения современного пенсионного обеспечения в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На досрочную пенсию будут иметь право те, кто работает во вредных условиях труда по Списку 1 и Списку 2, люди, которые реально тратят свое здоровье, во-вторых, это должны быть военнослужащие, которые с оружием в руках защищают Украину (они будут иметь право на пенсию по выслуге лет), и ограниченный ряд других категорий работников, которые реально имеют большие трудовые затраты, чем все остальные", - рассказал Рева.
Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.
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8,5 млн пенсионеров получают пенсию на уровне прожиточного минимума, - Рева(138)
В октябре-ноябре начнется выплата компенсации сэкономленной субсидии, - Рева(78)
В 2018 году на субсидии хватит 60 миллиардов, - Рева(32)
Если у вас нет 15 лет страхового стажа, вам пенсия не платится. В настоящее время таких 20 тысяч человек, - Рева(411)
Что немцам смерть, то украинцам - пища(0)
"Независимо от того, кто у власти - плохой, хороший, умный или дурак, пенсия должна расти", - Рева(26)
Пересмотр размера пенсий по инвалидности является приоритетной задачей правительства, - Рева(70)
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(я исправил название).
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Ну, вы поняли, что это за работники? Источник:https://censor.net.ua/n454129
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базар для сои - лучшая школа жизни.
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по предложению обсуждать будем ил за всю сразу радоваться - все равно теперь пенсия - это свет в конце туннеля - кто просто посмотрит, а кто и дойдет!!!!
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Комиссия Совета Федерации России по защите государственного суверенитета разработала и утвердила законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за лишние разговоры на кухнях для россиян.
А для иностранцев - уголовное наказание или выдворение из России - за "нежелательные разговоры".
Об этом пишет газета "Известия".
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Альо кацапы, дожили до 1937 года. Сталин вам поможет - Сталин вас рассудит
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https://journalist.today/opublikovana-formula-po-kotoroj-budet-rasschityvatsya-pensiya-v-ukraine/
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А медицинская реформа - сократит перечень доживших до пенсионного возраста.
.
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