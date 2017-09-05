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 Политика Украины
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Все про:пенсионная реформа (980) пенсия (1672) Рева (249)

 Реформа сократит перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию, - Рева

рева

После проведения пенсионной реформы нынешний перечень льготников, имеющих право досрочного выхода на пенсию, будет пересмотрены в сторону сокращения.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, выступая во время круглого стола "Правительственная пенсионная реформа - первый шаг на пути построения современного пенсионного обеспечения в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На досрочную пенсию будут иметь право те, кто работает во вредных условиях труда по Списку 1 и Списку 2, люди, которые реально тратят свое здоровье, во-вторых, это должны быть военнослужащие, которые с оружием в руках защищают Украину (они будут иметь право на пенсию по выслуге лет), и ограниченный ряд других категорий работников, которые реально имеют большие трудовые затраты, чем все остальные", - рассказал Рева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рева выступает за возможность выхода на пенсию в любом возрасте тем, кто имеет 40 лет стажа

Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.


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новость просто офигеть.. каждый пункт будет как отдельная новость или в этом ВСЯ "реформа"?
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каждую "реформу" так растаскают, шоб на 144 пункта растянуть. покращувач же уже отчитался
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Реформа сократит перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию, - Реформа сократит перечень лиц.
(я исправил название).

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Самая ключевая фраза звучит в конце: *и ограниченный ряд других категорий работников, которые реально имеют большие трудовые затраты, чем все остальные*
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"и ограниченный ряд других категорий работников, которые реально имеют большие трудовые затраты, чем все остальные"


Ну, вы поняли, что это за работники? Источник:https://censor.net.ua/n454129
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По информации от своего источника пенсионные льготы так же останутся у тех граждан, которые на продукты(проедают) не более 10% от дохода.
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Учителя не работают во вредных условиях, когда пытаются таким дебилам, как этот политрук и его шеф базарный додик, втовкмачить в их бестолковки хотя бы азы наук и манимальные навыки поведения в обществе?
базар для сои - лучшая школа жизни.
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А разве они не выходят раньше срока на пенсию?
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хрен там,нету теперь выслуги. В лучшем случае-можно полудохлым в 50 лет уйти.
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Полудохлым? В 50 лет? Ой какой тяжелый труд в тепле, отпуск 2 месяца, летом и в каникулы.... Не то что рабочим зачастую на холоде...
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рабочий пришел домой и отдыхает. А учитель - сутки работает. Конспекты,тетради. Конкурсы,отчеты. И если учесть,что 2 месяца отдыха,а 9 - работать,то оно и по КЗОТу положено. А уж если учесть 7 уроков и все это время в шуме,гаме,с проблемными зачастую детьми и неуравновешенными родителями с манией величия - то ,кстати,а почему ты не учитель?)
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Так? В теплі, 2 місяці? А ти попробуй. Цього року в педвузах НЕДОБІР навіть по держзамовленню. Нема дурних на таке добро за такі копійки йти...
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учителя сами виновати в том, что плохо учили этих дебилов, а преподы ВУЗов в том, что делали им дипломы и степеня.
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Другими словами:суть реформы- сокращение численности пенсионеров, в идеале поработал 40 лет и сдох.
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И что? Почему не работать, если работа хорошая?
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вранье , закон не имеет обратной силы, перечень сократите,но с какого числа ?
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Ну да,не имеет..Коэффициент трудового стажа с 1.35 на 1.0.
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Там на верху люди образованные и знают что делают потому что наделены властью над нами и не нам обсуждать то что мы не понимаем -реформы не так просто творить.
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это он так лизнул или прикололся? Не дай бог - первое))))
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прямо на цитаты разобрали!
по предложению обсуждать будем ил за всю сразу радоваться - все равно теперь пенсия - это свет в конце туннеля - кто просто посмотрит, а кто и дойдет!!!!
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Надо научится жить экономно и принимать все как есть .
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А мьі по другому и не жили,вот в чем проблема,но бьіла надежда.... растаяла.
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Да что там,реформа сократит досрочно количество пенсионеров , достижение!
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Надо вести здоровый образ жизни. Меньше кушать,не курить, не принимать алкоголь,с женщинами акуратно раз в месяц и кто знает что к чему а могу еще дать совет в том что надо больше фитоерапией и отказатся от мяса и молока. Лично я в этом вопросе слабак и сам себе враг из за того что без курицы и молочных продуктов сокращаю свою жизнь при том что люблю коньяк и виски.
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Из российских СМИ. Газета Известия".
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Комиссия Совета Федерации России по защите государственного суверенитета разработала и утвердила законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за лишние разговоры на кухнях для россиян.
А для иностранцев - уголовное наказание или выдворение из России - за "нежелательные разговоры".
Об этом пишет газета "Известия".
__________________________
Альо кацапы, дожили до 1937 года. Сталин вам поможет - Сталин вас рассудит
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А от себя лично известный диетолог Рева пропишет таким людям особую диету , для стремительного похудения .
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У этого диетолога скоро морда луснет от недожирания и мизерной "зарплаты" в 60 тысяч гривен + 60 тысяч гришек чиновничьих надбавок на проезд в маршрутке.
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Размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по формуле: Размер пенсии = СЗ × ИКЗ × КС», − сказано в сообщении, − Где: СЗ − это размер средней заработной платы в Украине за 3 года перед обращением за назначением пенсии, ИКЗ − индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, с которой уплачивались взносы). И значение КС - это коэффициент страхового стажа, определяется как множитель продолжительности лет стажа работы человека на величину оценки одного года страхового стажа. Сегодня величина оценки одного года страхового стажа равняется 1,35, а с 1 января 2018 года составит 1, при этом в результате изменения коэффициента никаких изменений размера пенсий в сторону уменьшения не произойдет».
https://journalist.today/opublikovana-formula-po-kotoroj-budet-rasschityvatsya-pensiya-v-ukraine/
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Реформа сократит перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию

А медицинская реформа - сократит перечень доживших до пенсионного возраста.
.
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Пенсия -это конец в тупике ,человек теряет смысл жизни и доживает свои годы а если хотя бы на пять лет ее отсрочить то есть еще время считать себя молодым живя полноценной жизню.
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Ты попробуй выжить на эту пенсию. И будет тебе смысл жизни, придурок.
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Правильно-на такую пенсию жить тяжело а когда ее нет то есть стимул работать и жить лучше.
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Вся беда в телевидении и интернете. Раньше иначе было и люди работали и разве вечером мексиканские сериалы смотрели а сейчас тратят время на эту чепуху. Вам всем даю совет-больше работайте и зарабатывайте да цените время.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформа сократит перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию, - Рева
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