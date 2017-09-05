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 Высший совет правосудия уволил главу Высшего админсуда Нечитайло

нечитайло

Высший совет правосудия отправил в отставку главу Высшего административного суда Александра Нечитайло.

Как передает Цензор.НЕТ, о соответствующем решении, которое было принято на заседании во вторник, сообщила на странице в Facebook пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко.

"Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Александра Нечитайло", - написала она.

Лысенко также сообщает, что ВСП отказал во внесении представления Президенту о назначении Билыка Александра Владимировича на должность судьи Голосеевского районного суда города Киева, Кицюка Виктора Петровича - на должность судьи Печерского районного суда города Киева и Ноздрякова Станислава Викторовича - на должность судьи Подольского районного суда города Киева.

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От кормушки оторвали садюги...как дитя от мамкиной сиськи! Чем же он себе теперь на хлебушек зарабатывать будет?
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