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 Политика Украины
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 Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте имущества депутата Розенблата

розенблат

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда первой инстанции об аресте имущества народного депутата Украины Борислава Розенблата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда Киева.

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"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева оставила без изменений решение суда первой инстанции о наложении ареста на имущество, принадлежащее народному депутату Украины Розенблату Б.С.", - говорится в сообщении

Суд рассмотрел эту апелляционную жалобу стороны защиты во вторник.

Соломенский районный суд Киева 24 июля арестовал недвижимое и движимое имущество Розенблата.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
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хоть кого-то не полностью отмазывают... Пока...
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У этого мордатого даже по фейсу видно что он туп, жаден и прожорлив!
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обладателю такой честнейшей рожи, даже статьи не надо, по ней все видно,твой дом тюрьма
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