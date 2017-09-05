 Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте имущества депутата Розенблата

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда Киева.
"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева оставила без изменений решение суда первой инстанции о наложении ареста на имущество, принадлежащее народному депутату Украины Розенблату Б.С.", - говорится в сообщении
Суд рассмотрел эту апелляционную жалобу стороны защиты во вторник.
Соломенский районный суд Киева 24 июля арестовал недвижимое и движимое имущество Розенблата.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
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