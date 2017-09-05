 Украина должна максимально приблизиться к Альянсу - такую задачу поставил Порошенко, - глава Миссии при НАТО Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это подчеркнул глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко на встрече с украинскими журналистами в Брюсселе.
"Я начинаю работать. Вчера вручил Генеральному секретарю НАТО аккредитационные письма. Ранее это были формальные дипломатические письма, в настоящее время идет речь о четких расставленных акцентах. Письмо было обсуждено с главой государства. В этом письме мы говорим, что наш курс, беспрекословно - на евроатлантическую интеграцию. Мы понимаем, что это - путь реформ, подготовки Вооруженных сил, развития мощной экономики и гражданского общества", - рассказал посол.
Следовательно, отметил он, Украина должна максимально приблизиться к Альянсу.
"Именно такую задачу мне поставил глава государства. Каждый наш шаг должен приближать нас к главной цели - обеспечить безопасность Украины, которую мы видим через вступление государства в Североатлантический альянс", - подчеркнул глава Миссии Украины при НАТО.
Напомним, 7 июля Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Миссии Украины при НАТО первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко.
В мае 2015 года Порошенко уволил с должности главы Миссии Украины при НАТО Игоря Долгова, после чего обязанности руководителя миссии исполнял Егор Божок.
545 32
"Очередное достижение украинского аса", - Порошенко поздравил полковника Оксанченко с победой на авиашоу в Чехии. ФОТО(7)
Порошенко наградил 67 бойцов ВСУ и Нацгвардии, 12 из них - посмертно(21)
"Можно у вас получить новый паспорт?" - Порошенко в одном из крупнейших в Украине Центров оказания админуслуг, открывшемся в Харькове. ВИДЕО(228)
Требуем прекратить нападения на украинскую церковь в оккупированном Крыму, - Порошенко(177)
Сенченко: Съехались депутаты и по всем каналам опять началась тошниловка(0)
"Нынешние первоклассники точно будут жить в Украине, которая будет членом ЕС", - Порошенко. ВИДЕО(148)
Есть две профессии, которые пользуются наибольшим доверием украинцев - военные и медики, - Порошенко. ФОТО(118)
Ответить
Але той шлях може бути дуже звивистим...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Заява народного депутата України Оксани Корчинської
https://www.youtube.com/watch?v=Hyy90wfsAEM
Ответить
Ответить
Ответить
😀😁😂
Ответить
Ответить
Ответить
А тобі горщики- то жах з дитинства?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-------
Петя! Вот как только мы отп@здим русню на Донбассе так, чтобы у неё ноги не сходились, вот сразу после этого мы станем желанным членом НАТО, межзвездного альянса АНУНАКОВ, и чего угодно.
Мораль сей басни такова. Русню нужно пизд@ить при любых обстоятельствах.
Ответить
Ответить
Кто к себе подпустит барыжного клептомана??
😀😀
Ответить
но Петя идет в обратном направлении
поэтому пора ему указать дорогу на Ростов
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ранее он друное щаявлял, как бы
Ответить
Ответить
Ответить
или лоб расшибу, или на хлеб подадут... или пенделя по копчику.
но то таке! я о своем...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить