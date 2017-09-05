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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5716) Порошенко (13703) Пристайко (58)

 Украина должна максимально приблизиться к Альянсу - такую задачу поставил Порошенко, - глава Миссии при НАТО Пристайко

нато пристайко

Максимальное приближение ко вступлению в Североатлантический альянс является одной из основных задач Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это подчеркнул глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко на встрече с украинскими журналистами в Брюсселе.

"Я начинаю работать. Вчера вручил Генеральному секретарю НАТО аккредитационные письма. Ранее это были формальные дипломатические письма, в настоящее время идет речь о четких расставленных акцентах. Письмо было обсуждено с главой государства. В этом письме мы говорим, что наш курс, беспрекословно - на евроатлантическую интеграцию. Мы понимаем, что это - путь реформ, подготовки Вооруженных сил, развития мощной экономики и гражданского общества", - рассказал посол.

Следовательно, отметил он, Украина должна максимально приблизиться к Альянсу.
"Именно такую задачу мне поставил глава государства. Каждый наш шаг должен приближать нас к главной цели - обеспечить безопасность Украины, которую мы видим через вступление государства в Североатлантический альянс", - подчеркнул глава Миссии Украины при НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны планирует внедрить 41 стандарт НАТО до конца года, 126 - уже применяются

Напомним, 7 июля Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Миссии Украины при НАТО первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко.

В мае 2015 года Порошенко уволил с должности главы Миссии Украины при НАТО Игоря Долгова, после чего обязанности руководителя миссии исполнял Егор Божок.


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Але той шлях може бути дуже звивистим...
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Потрібно запроваджувати військову реформу та приводити військові підрозділи до штатної та організаційної структури військ НАТО, для того щоб запроваджувати стандарти НАТО в сфері озброєння, управління військами та забезпечення військ! Ми 3,5 роки не проводимо реформ в армії, змінюємо тільки форму та сухпайки! А коли буде змінюватись суть армії? Коли реформуванню піддадуть Генштаб з його ідіотами? Генштаб потрібно реформувати в першу чергу! Люди які програли під Іловайськом та Дебальцево мають бути усунуті від управління військами! Тільки особиста відповідальність за кожне рішення, тільки ініціатива та професійність можуть перемогти в цій війні з дикунами! В Генштабі немає місця статистам Назаровим, Хомчакам та Муженкам які перекладають відповідальність один на одного і не можуть встати і заявити - я командував - я відповідаю за все! Безвідповідальність і боягузтво генералів це наша головна проблема! Наші воїни - Герої і їм потрібні справжні командири, а не пострадянське лайно!
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Боротьба з ватними совковими генералами. Долучайтесь!
Заява народного депутата України Оксани Корчинської
https://www.youtube.com/watch?v=Hyy90wfsAEM
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Пройшло 4 години після двох-годинної операції під загальним наркозом.
А тобі горщики- то жах з дитинства?
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Тюю, забухав??? А хто замість тебе тут шакаладив?😁😀😂
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интересно, а на кого рассчитана, эта очередная профанация - вечная сказка "про белого бычка"?
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на кацапню.на кого еще?кто еще мог возбудиться от сообщения главы миссии Украины при нато .тем более на тему вручения аккредитационных писем
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"Украина должна максимально приблизиться к Альянсу"
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Петя! Вот как только мы отп@здим русню на Донбассе так, чтобы у неё ноги не сходились, вот сразу после этого мы станем желанным членом НАТО, межзвездного альянса АНУНАКОВ, и чего угодно.
Мораль сей басни такова. Русню нужно пизд@ить при любых обстоятельствах.
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В ШаКАЛадном варианте не "приблизиться" а "ПОДКРАСТЬСЯ"...
Кто к себе подпустит барыжного клептомана??
😀😀
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самый быстрый путь к НАТО это избавиться от коррупции
но Петя идет в обратном направлении
поэтому пора ему указать дорогу на Ростов
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А хіба не реформа ЗСУ та перехід на стандарти НАТО?
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Це хто тобі сказав - генсек НАТО, чи в методичці написано...
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странное заявление, Порошенко готовится к выборам ?
ранее он друное щаявлял, как бы
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конечно готовится! У кацапов выборы в марте 2018. Надо подготовить "подарков" как можно больше.
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я тоже к магазинной витрине с крендельками максимально приближаюсь..
или лоб расшибу, или на хлеб подадут... или пенделя по копчику.
но то таке! я о своем...
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хороший борщ на обед в ВСУ...рсрбенно если чесночку от нато добавить.

Украина должна максимально приблизиться к Альянсу - такую задачу поставил Порошенко, - глава Миссии при НАТО Пристайко - Цензор.НЕТ 3458
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На що не підеш щоб замаскувати "злив" Україну Ху"лу. Навіть у НАТО..))
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хотя бы уже базу СшА построили в Украине каким то образом, пока Украина достигнет критериев НАТО рак на горе свиснет.
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Ну, тогда для начала дайте полную волю натовским советникам в Ген Штабе и МОУ, для реформирования. Пусть прочистят генералитет и организуют там работу.
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"Украина должна..........."...................... і кому ж вона, бідолашна і коли - так завинила???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина должна максимально приблизиться к Альянсу - такую задачу поставил Порошенко, - глава Миссии при НАТО Пристайко
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