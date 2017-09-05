 Украинский политзаключенный Клых находится в психиатрической больнице, - омбудсмен РФ Москалькова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского омбудсмена Валерии Лутковской.
"В ответ на обращение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на 4 сентября 2017 г. Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний" России в г.. Магнитогорске. Омбудсмен РФ также сообщила, что он был госпитализирован по собственному письменному согласию", - рассказали в офисе украинского омбудсмена.
"Учитывая улучшение общего состояния Станислава Клых, в ближайшее время планируется его выписка из стационара. О направлении для дальнейшего отбывания наказания Вам будет сообщено дополнительно", - цитирует пресс-служба письмо Москальковой Лутковской.
Ранее стало известно, что Клыха перевели из тюрьмы в больницу. вместе с тем, Россия не сообщала куда, в какую больницу и с каким диагнозом был переведен Клых.
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- він представляє Україну і повинен бути звільнений від пленінню негайно
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