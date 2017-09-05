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 Политика Украины
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Все про:психбольница (113) Россия (72144) Лутковская (333) политзаключенные (672) Клых (182) Москалькова (12)

 Украинский политзаключенный Клых находится в психиатрической больнице, - омбудсмен РФ Москалькова

Омбудсмен РФ предоставила сведения о местонахождении украинского политзаключенного Станислава Клыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского омбудсмена Валерии Лутковской.

"В ответ на обращение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на 4 сентября 2017 г. Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний" России в г.. Магнитогорске. Омбудсмен РФ также сообщила, что он был госпитализирован по собственному письменному согласию", - рассказали в офисе украинского омбудсмена.

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"Учитывая улучшение общего состояния Станислава Клых, в ближайшее время планируется его выписка из стационара. О направлении для дальнейшего отбывания наказания Вам будет сообщено дополнительно", - цитирует пресс-служба письмо Москальковой Лутковской.

Ранее стало известно, что Клыха перевели из тюрьмы в больницу. вместе с тем, Россия не сообщала куда, в какую больницу и с каким диагнозом был переведен Клых.
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- надо лутковскую поменять на Клыха. Вообще власть никчемная - не могут освободить гражданина Украины. Позор!
- він представляє Україну і повинен бути звільнений від пленінню негайно
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- где савченко? где волонтеры? где находится сейчас? Надо немедленно действовать - русские убьют человека, а может уже убили.
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савченку к людям нельзя подпускать-сожрёт ещё..кроме того хуйло её не для этого отпускал на задание.
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Отольются вам слёзы наших матерей, жен , детей морями океанами мрази кацапские...
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Все, как в КНДР. Там угробили абсолютно здорового американца
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"...Омбудсмен РФ также сообщила, что он был госпитализирован по собственному письменному согласию", - как можно брать согласие у психически больного человека?
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Омбудсмен РФ- такая же гебня как и всё кацапское отродье при власти.
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Oчень жаль парня. Всё же, хотелось бы спросить: после начала войны в Лугандонии, каким местом думают граждане Украины, когда они едут в Россию ? Или они считают что война идёт "понарошку" ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский политзаключенный Клых находится в психиатрической больнице, - омбудсмен РФ Москалькова
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