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Все про:взятка (4449) КГГА (2026) Киевсовет (1152) коррупция (7421) чиновник (1462)

 Задержан руководитель хозуправления Киевсовета Сабадаха, - КГГА

наручники

В КГГА подтвердили задержание чиновника Киевсовета, начальника управления административного и хозяйственного обеспечения Киевсовета Игоря Сабадахи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

По его словам, сегодня правоохранители задержали начальника управления административного и хозяйственного обеспечения Киевсовета Игоря Сабадаху, который требовал от представителя предприятия с ограниченной ответственностью взятку в сумме 24 000 грн в качестве залога и квартальной оплаты (7 000 ежемесячно) и получил через посредника - заведующего хозяйством подконтрольного коммунального предприятия "Госпкомобслуживание" - последнюю ее долю в размере 7 000 грн.

Отмечается, что взятки чиновники собирали за предоставление в аренду помещений производственно-складской базы КП "Госпкомобслуживание" в Голосеевском районе Киева и за подписание договора хранения имущества. Официальная же стоимость указанных услуг составила 1 000 грн в месяц и выплачивалась отдельно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве чиновник из городского совета и его посредники вымогали взятки с арендаторов коммунального имущества, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В служебных помещениях управления Киевсовета и КП "Госпкомобслуживание", на складской территории коммунального предприятия, а также по месту жительства Игоря Сабадахи прошли обыски.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

По словам Плиса, решается вопрос о задержании Игоря Сабадахи и двух посредников. В то же время дополнительно устанавливаются другие факты преступной деятельности этих лиц.

Ранее, правоохранители сообщили о задержании чиновника горсовета столицы. Однако его имя не разглашалось.
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Когда уже Черкасской мерией займутся? Там тоже бандитская группировка рулит, как и в Николаеве.
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хез
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_087194a8-51a3-40fb-b5bb-be0b88428b57

более сиротской декларации я еще не видел
кого еще закрывать если ни его)
дэу ланос 2007!
как он вообще попал в это хозуправление? дворником что ли?
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Розстріляти падлюку..................... та й по тому..............
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан руководитель хозуправления Киевсовета Сабадаха, - КГГА
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