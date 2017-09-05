 Рева выступает за возможность выхода на пенсию в любом возрасте тем, кто имеет 40 лет стажа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С 2028 года лица, которые имеют стаж 40 лет, будут выходить на пенсию независимо от возраста", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве во вторник.
Как отметил министр, правительство поддерживает соответствующую депутатскую поправку в пенсионную реформу.
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Пересмотр размера пенсий по инвалидности является приоритетной задачей правительства, - Рева(70)
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Думаю, что присутствуют оба варианта.
Столько "пёрлов" наболтать.....
и где только НАШ НАРОД набирает себе в слуги таких уепанов.....
просто пистец.
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что будет реально… барыги типа Пеци и сварщики типа Гройси будут в своих!!!
частных компаниях, госпредприятиях который у них на зарплате и ручном
управлении- трудоустраивать своих деточек, внуков и правнуков с 6 лет- типа лицо компании с окуенной
зарплатой как у нардепов и они в 46 лет так и ни дня не проработав по факту (+
прикупили пару Дипломов и научные степени и звания) будут получать пенсии
20.000 (двадцать тысяч) гривен (в сегодняшних ценах)-
а вы- ваши дети, внуки и правнуки
племянники будете учиться, стараться найти работу, пахать реально + на 2-3
работах приработках чтобы выжить и в 75- 80 лет получите пенсию 2000 гривен (две
тысячи).. из общего!!!! Пенсионного Фонда- в котором никогда не исчезнет
дефицит средств есть равные а есть чуть равнее иных….
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А при сорока годах стажа, я выйду на пенсию в 58.
Нах мне лишние семь лет работать?
Так, что, я сам вам расскажу...
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вы либо идиот, либо на харчевании у рошенаалексеевича,
про камунизьмъ слыхали ?
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...І прийняти закон, щоб топ-чиновникам та генералам стаж рахували як рік за три.
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- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!
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У меня с 18 лет непрерывный стаж, меня такой законопроект очень даже устраивает.
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по его раскладу 20 лет на еду работаешь и на пенсию
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Коли вже ці дебіли нажруться?
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так что, кто не шлялся собирать яблоки в польшу - будут выходить на пенсию даже раньше!
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Спасибо Боже, что я родился в Украине.
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Когда судьи не хотят уменьшения своих пенсий, они этим тезисом ОТСТОЯЛИ своё "право" на безразмерную пенсию.
А когда нужно прижучить работяг-никто об этом тезисе не вспоминает...
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Вспомни е-декларации чиновников...
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- Угощайтесь конфетками, Циля, берите сколько хотите, хоть... две!!!
***
Отец родной, этот Рёва!
Шутка ли такие подарки пенсионерам делать и не Новый год!
всего то 40 лет стажа и выходи когда захочешь и куду захочешь (хоть вперед ногами!
чтоб в 60 выйти работать надо почти со школьной скамьи (по новой школьной реформе - 12 лет обучения), а если попробовать еще в ВУЗ (+5 лет) то в 60 уже и не получиться...
повторяю - повторяю - повторяю!
каждый доживший до пенсии - государственный преступник и враг пенсионного фонда!!!
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А у толпы лохов будет лишь один вопрос - сколько стоит процедура утилизации? Патроны с собой приносить или можно на месте купить?
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