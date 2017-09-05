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 Политика Украины
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Все про:пенсионная реформа (980) пенсия (1672) Рева (249) стаж (9)

 Рева выступает за возможность выхода на пенсию в любом возрасте тем, кто имеет 40 лет стажа

рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева поддерживает идею отмены с 2028 года минимального возраста выхода на пенсию для граждан, имеющих более 40 лет трудового стажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: "Задача правительства - построить справедливую пенсионную систему", - Гройсман

"С 2028 года лица, которые имеют стаж 40 лет, будут выходить на пенсию независимо от возраста", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве во вторник.

Как отметил министр, правительство поддерживает соответствующую депутатскую поправку в пенсионную реформу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поступления в Пенсионный фонд от ЕСВ превысили план на 12,7 млрд грн
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Тип либо йопнутый на всю голову, либо таковым прикидывается.
Думаю, что присутствуют оба варианта.
Столько "пёрлов" наболтать.....

и где только НАШ НАРОД набирает себе в слуги таких уепанов.....
просто пистец.
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Таких долбодятлов невозможно выбрать - их назначают Пэтя и Сеня для того чтобы привить украинцам презрение к "хохлам" во власти и продлить правление ОПГ яценюков "Порошенко"-"Турчинова" до бесконечности.
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что поддерживаете?! я вас скажу-
что будет реально… барыги типа Пеци и сварщики типа Гройси будут в своих!!!
частных компаниях, госпредприятиях который у них на зарплате и ручном
управлении- трудоустраивать своих деточек, внуков и правнуков с 6 лет- типа лицо компании с окуенной
зарплатой как у нардепов и они в 46 лет так и ни дня не проработав по факту (+
прикупили пару Дипломов и научные степени и звания) будут получать пенсии
20.000 (двадцать тысяч) гривен (в сегодняшних ценах)-

а вы- ваши дети, внуки и правнуки
племянники будете учиться, стараться найти работу, пахать реально + на 2-3
работах приработках чтобы выжить и в 75- 80 лет получите пенсию 2000 гривен (две
тысячи).. из общего!!!! Пенсионного Фонда- в котором никогда не исчезнет
дефицит средств есть равные а есть чуть равнее иных….
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При сегодняшних законах, мужчины выходят на пенсию в 65 лет.
А при сорока годах стажа, я выйду на пенсию в 58.
Нах мне лишние семь лет работать?
Так, что, я сам вам расскажу...
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28-й год
вы либо идиот, либо на харчевании у рошенаалексеевича,
про камунизьмъ слыхали ?
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но все будет зависеть от того , сколько вы съели за это период картохи , в сравнении со среднестатистическим немцем))))
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Еще бы... 20+40=60 лет... А учитывая, как было с работай в 90х, да и в начале 2000х, боюсь, что таких (с 40летним стажем) днем с огнем не найти...
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Та воно хворе на голову,таке "відморожувати" доросла адекватна людина не може....
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Я вот, например, с 16. Могу в 56 лет пойти. Если не помру, конечно. Если помру - еще раньше...
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Я так думаю что люди 70х-80х годов рождения мало кто до пенсии доживут
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А че 40? Давай у кого 60 років стажу, той нехай в будь якому віці має право іти на пенсію.
...І прийняти закон, щоб топ-чиновникам та генералам стаж рахували як рік за три.
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В 2028 так и будет... Главное давать обещания на много лет вперед. Либо ишак исдохнет, либо эмир.
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Школу заканчивают в 18+40 = ? - СПАСИБО, БЛАГОДЕТЕЛЬ!!! И откуда его откопали на нашу голову?
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Бабушка маленькой внучке:
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!
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Перефразирую классика: "Эти животные слишком далеки от народа....."
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С такой методой как они насчитывают стаж от их высеров воротит даже упоротых оптимистов
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скоро договорится, что пенсионерам разрешат заплываь за буйки и ходить на красный свет.
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Причём тут стаж - 40 лет? Это, наверное, он к гройсману подлизывается: у того стаж начинается с 15-ти лет от роду.
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Все правильно, работать надо, а не бездельничать.
У меня с 18 лет непрерывный стаж, меня такой законопроект очень даже устраивает.
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Игорь, да вы батенька остряк.... Таким языком жо...у брить можно.
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Тогда поработайте до 2028 года, а потом снова изменим возраст выхода на пенсию до 90 лет.
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Интресно, а кто работал на 2 работах официально? Это они учитывают?
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учитывается ВСЕ где ты платил пенсионные взносы.
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У этого хряка от переедания вместо мозгов смалец уже, я уже не знаю на какие перлы оно ещё способно, он заменил царёва...))))))
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Насмешил Рева. Явно, что эту "реформу" нужно блокировать.
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дибил
по его раскладу 20 лет на еду работаешь и на пенсию
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до 100 р стаж треба зробити і дозволити виходити в любому віці
Коли вже ці дебіли нажруться?
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Скоро приедет Михо и пересажает коррупционеров ! Так что выделять деньги дальше нет смысла !
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Боюсь что Михо депортируют в Грузию , а барыжная власть вообще пенсии в будущем отменит по примеру Китая
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Михо не придет. Новороссия за него вступилась...
Рева выступает за возможность выхода на пенсию в любом возрасте тем, кто имеет 40 лет стажа - Цензор.НЕТ 868
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Работать нужно чтоб красиво жить ! А рева предлагает существовать чтоб накопить на пенсию и сдохнуть !
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Справедливо и есть стимул для молодежи работать а не по заграницам чужую экономику поднимать.
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справедливо когда есть рабочие места для молодежи.
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В Европе за пару лет молодежь заработает столько сколько в Украине за всю жизнь ! Стимула нет !
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вопрос в том, будут ли считать в рабочий стаж учебу в техникумах и институтах.
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засчитывают!
так что, кто не шлялся собирать яблоки в польшу - будут выходить на пенсию даже раньше!
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Жизнь становится всё комфортнее.
Спасибо Боже, что я родился в Украине.
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Как бы из абсолютного гаМна, слепить нечто похожее на конфету и впихнуть, как дорогой шоколад. Это семейная тайна, с успехом применяется в компании "роШен". Теперь пенсионную реформу будут пытаться закрутить в более или менее подходящий фантик.
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Если с 15 лет начать работать и платить страховой взнос в Пенсионный фонд то в 55 лет можна иметь достойную пенсию.
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Теперь можно-кроме той где есть вредные условия.
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Многим понятно, что с пенсионной системой нужно что-то срочно делать. Но, лядь, нельзя же принимать законы, затрагивающие прошедшее время! Если меняете правила игры, значит они должны касаться исключительно будущего! Хотите сделать стаж 35 лет вместо 15? Не вопрос. Начинайте 1 января 2018 и заканчивайте через 20 лет.
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ЗАКОН ОБРАТНОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ.
Когда судьи не хотят уменьшения своих пенсий, они этим тезисом ОТСТОЯЛИ своё "право" на безразмерную пенсию.
А когда нужно прижучить работяг-никто об этом тезисе не вспоминает...
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Если при рождении, за ребенка можно будет платить страховой стаж, для его начсления, то это будет круто. А если сразу за будущих внуков, то такой реформе цены не будет.
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Реформы-это боль но после придет выздоровление и в будущем станет жить лучше а пока надо затянуть пояса и работать.
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лучше зятянуть удавку на шее таких реформаторов.
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Вот так НАМ и говорят. А сами ВОРУЮТ ПО ЧЁРНОМУ.
Вспомни е-декларации чиновников...
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Основная подлость в том, что чтоб иметь СТАЖ, то простым людям нужно было пахать за копейки на предприятиях. Те, кто не хотел прозябать в нищете и ЗАРАБАТЫВАЛИ КАК МОГЛИ, теперь на пенсию прав не имеют.
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дык не платили взносы! с какой радости кто-то должен тебе платить со своего кармана?
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Реформ боятся те кто в жизни не построил даже собачьей будки.
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Если господин Рева стал министром то достиг вершин власти и достоин уважения .
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это значит, что кроме своего члена, он в руках ничего не держал.
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если не будет стажа 40 лет то на пенсию в 70 никто не пойдет)))
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Все,что не предложат-все не так!? А может вообще не нужно ни стажа,ни возраста,ни зарплаты при начислении пенсий----" Написал заявление-не хочу (устал) работать--прошу с завтрашнего дня установить мне пенсию в размере............! Дата.подпись......! Аплодисменты!!!! Или как??? " Все не так---но не знаю как?!" или непохоже?
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нужно говорить людям правду. Будете реботать как рабы до гроба на чиновников вроде Равы, которые будут жировать.
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Моисей 40 лет водил по пустыне наш народ чтобы очистить его от грязи а нам здесь в Украине тоже надо пройти свой путь реформ и преобразованийю
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только не хочется ходить за такими как Рева по кругу.
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Как задолбали эти Ревы. Два дятла-однофамильца - это перебор. Отпахай 40 лет и получи дырку от бублика! Давайте сравним зарплату этого мудака и уборщицы в школе, а потом их будущую пенсию. Мужики в большинстве и до пенсии не доживают. Парашенковская арифметика уже достала, особенно высеры этого мордоворота о переедании украинцев. Дать бы им сталеварские лопаты и пусть помашут ими 40 лет.
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Вот все думал, какую бы смешную аналогию или ассоциацию подобрать к этому арифметически-философскому перлу Ревы... Спасибо вам))
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***
- Угощайтесь конфетками, Циля, берите сколько хотите, хоть... две!!!
***
Отец родной, этот Рёва!
Шутка ли такие подарки пенсионерам делать и не Новый год!
всего то 40 лет стажа и выходи когда захочешь и куду захочешь (хоть вперед ногами!
чтоб в 60 выйти работать надо почти со школьной скамьи (по новой школьной реформе - 12 лет обучения), а если попробовать еще в ВУЗ (+5 лет) то в 60 уже и не получиться...
повторяю - повторяю - повторяю!
каждый доживший до пенсии - государственный преступник и враг пенсионного фонда!!!


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Хіба РЕВУть воли як ясла повні. Письменник Панас Мирний може починати курити серед небомешканців.
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Пусть Рева расскажет, как в пенсионном законе есть статья, по которой можно ВЫБОРОЧНО персчитывать пенсию кому угодно!
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У человека должен быть выбор, или солидарная система или накопительная,это право каждого, но в украинском мире финансовых аферистов и банков-кидал, накопительная система не будет работать,в этих условиях у каждого человека должно быть право отказаться от пенсии и соответственно не платить каждый месяц налог который он никогда больше не увидит ни в виде пенсии ни в виде социальной помощи, исключительно самому расчитывать на себя и свои накопления или на своих детей, а еу нас если пенсионер-старик один, он живет не на пенсию а на пособие по выживанию, я лично видел не одного пенсионера умирающего по причине отсутствия денег на операцию и всем все похер и еще я видел барыг преклонного возраста торговавших страной и сидящих на очень достойных пенсиях, в своих дворцах и угодьях, интересно как в этом плане западные бизнес элиты, сомневаюсь я что билл гейтс, рокфеллеры или ротшильды требуют социальной помощи и претендуют на обязательную пенсию ссылаясь на стаж, украинские пидары барыги не гнушаются ничем, обокрав старну до нитки еще и пенсии получают, это просто невиданная наглость, если у такого пенсионера имущество оценивается в миллиарды и на счетах миллионы он автамотом должен лишатся пенсии из солидарного кармана.
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На фото явньій пациент психбольницьі. Реве, видать, галоперидол вовремя не вкололи. Замполито-идиото.
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Що тут скажеш..................... ублюдок................ одним словом................... Де нині на Україні можна заробити такий трудовий стаж?!!!!!!!!!!!!!!!!!
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завтра придумают закон расстрелять всех пенсионеров
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И Рада дружно проголосует.
А у толпы лохов будет лишь один вопрос - сколько стоит процедура утилизации? Патроны с собой приносить или можно на месте купить?
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Рева похоже слишком много кокса употребляет...
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Т.е. понемногу готовится сценарий выхода на пенсию как в развитых странах - в 65-67 лет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРева выступает за возможность выхода на пенсию в любом возрасте тем, кто имеет 40 лет стажа
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