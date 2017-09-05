 Минобороны: Весь личный состав до конца года получит новую зимнюю форму

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ , об этом рассказал заместитель начальника центрального управления вещевого обеспечения тыла ВСУ Дмитрий Кузнецов во время пресс-брифинга во вторник.

"На сегодня в центрах обеспечения ВСУ накоплен необходимый ресурс имущества, который позволяет начать обеспечение войск. В первую очередь организовано обеспечение войск, задействованных в выполнении задач в районе АТО, восстановлении боеспособности войск, а также в дальнейшем будет организовано обеспечение войск, которые находятся в пунктах постоянной дислокации. По планам, до конца сентября этого года мы завершим вещевое обеспечение", - сказал Кузнецов.

На вопрос относительно имеющегося количества комплектов одежды Кузнецов ответил, что в этом году количество увеличено на 20%.

"Это очень чувствительная информация, однако могу отметить, что произведено больше сотни тысяч комплектов. По сравнению с прошлым годом это на 20% больше", - пояснил Кузнецов.

При этом он добавил, что весь личный состав до конца года получит новую зимнюю форму.

Кузнецов отметил, что стоимость зимнего комплекта составляет примерно 8 тыс. грн.

Впервые в комплект одежды входят куртки зимние с улучшенным утеплением, флисовые куртки, зимние флисовые перчатки с замшевыми наладонниками, вводится шарф "труба". Дополнительно было введено два комплекта зимнего белья, три пары зимней обуви с высокими берцами.

По данным ведомства, срок эксплуатации зимнего костюма в пункте постоянной дислокации составляет три года. В зоне АТО сроки эксплуатации не устанавливаются, в случае повреждения вещевого имущества при исполнении боевых задач оно заменяется.