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 Минобороны: Весь личный состав до конца года получит новую зимнюю форму

форма

Украинские военнослужащие, которые выполняют задачи в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины, получат новые комплекты зимней одежды до конца сентября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал заместитель начальника центрального управления вещевого обеспечения тыла ВСУ Дмитрий Кузнецов во время пресс-брифинга во вторник.

"На сегодня в центрах обеспечения ВСУ накоплен необходимый ресурс имущества, который позволяет начать обеспечение войск. В первую очередь организовано обеспечение войск, задействованных в выполнении задач в районе АТО, восстановлении боеспособности войск, а также в дальнейшем будет организовано обеспечение войск, которые находятся в пунктах постоянной дислокации. По планам, до конца сентября этого года мы завершим вещевое обеспечение", - сказал Кузнецов.

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На вопрос относительно имеющегося количества комплектов одежды Кузнецов ответил, что в этом году количество увеличено на 20%.

"Это очень чувствительная информация, однако могу отметить, что произведено больше сотни тысяч комплектов. По сравнению с прошлым годом это на 20% больше", - пояснил Кузнецов.

При этом он добавил, что весь личный состав до конца года получит новую зимнюю форму.

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Кузнецов отметил, что стоимость зимнего комплекта составляет примерно 8 тыс. грн.

Впервые в комплект одежды входят куртки зимние с улучшенным утеплением, флисовые куртки, зимние флисовые перчатки с замшевыми наладонниками, вводится шарф "труба". Дополнительно было введено два комплекта зимнего белья, три пары зимней обуви с высокими берцами.

По данным ведомства, срок эксплуатации зимнего костюма в пункте постоянной дислокации составляет три года. В зоне АТО сроки эксплуатации не устанавливаются, в случае повреждения вещевого имущества при исполнении боевых задач оно заменяется.

Зимняя куртка из данного комплекта может использоваться в температурном диапазоне от +10 до -30 градусов.
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вася-"весь личный состав до конца года получит новую зимнюю форму"
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Мне очень интересно, чем "новая" форма отличается от "старой", в которой после -5 градусов только подыхать можно было?

ПС
Я очень хорошо помню слова моего брата украинца из Шахтерска (временно оккупированного кацапскими мразями), который прорвался через все кордоны, чтобы воевать за УКРАИНУ: "Иду на пост. Форма ни"уя не греет. Намотал на себя всё. Вооруженный колобок. Вооружен и очень опасен."
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Ну да,а в ноябре-декабре можна и в трусах походить,да в футболке побегать,закаляться будут
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Это не должно быть новостью .это закономерность
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Увы. У нас становится новостью тот простой факт, что войска обеспечены одеждой.
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тю!
я думал - это аксиома! зимой - зимняя форма!
ан нет! это достижение и героизм!
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для неслуживших - есть Устав, прописывающий даты смены формы.
А в новости идет речь о новой. Понятно, что в новую они "войдут" не в майках и шлёпках.
В шлёпках это только укрДРГ в Крыму действуют .
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Был такой маразм в совке.
Переходили на зимнюю форму одежды все в один день.
По приказу министра обороны.
Когда в Москве похолодало.

И в Мурманске и в Кушке.
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здрасте!
По округам устанавливалась дата, причем она могла "плавать" в зависимости от данных метеослужбы. Все понимали, что САВО и Заполярье - малёхо разные в этом плане.
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Верно. Причём если было ещё достаточно тепло, на построения шинели разрешали не одевать.
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до конца года? може генералам спробувати один раз видати зимову форму 31 грудня, щоб до ідіотів дійшло, що зимову форму видають до похолодання, а не всередині зими
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Стали чего-то давать войскам. А ранее покупали за свои деньги.
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И пашинский при этом ничего не сопрет??? Не верю!
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Я их в рот ебал. Я 6-я волна мобиллизации . Вторую форму мне дали на ДВА РАЗМЕРА МЕНЬШЕ.
А еще и вібор - литбо єту , либо ни какой
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Тролль Олег Хардин читать не умеет: ещё раз обращаю внимание: те войны которые в АТО, получат до конца сентября. А остальные (которые не в ато), получат до конца года.
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А старая, что вышла из строя и была ли она вообще? И для чего куртки на -30 градусов?
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Не вопрос. За свои бабки хоть каждый день. Это для тыловиков. Про фронт не говорим
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то есть, предлагаешь раздеть сменившегося и хай едет домрой по граждане? А его форму отдать заменщику?
Старая, помимо износа и списания, уезжает в тыл "своим ходом".
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А у нас армия сменилась на 100 процентов в год? И так каждый год?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобороны: Весь личный состав до конца года получит новую зимнюю форму
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