 Минобороны: Весь личный состав до конца года получит новую зимнюю форму

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал заместитель начальника центрального управления вещевого обеспечения тыла ВСУ Дмитрий Кузнецов во время пресс-брифинга во вторник.
"На сегодня в центрах обеспечения ВСУ накоплен необходимый ресурс имущества, который позволяет начать обеспечение войск. В первую очередь организовано обеспечение войск, задействованных в выполнении задач в районе АТО, восстановлении боеспособности войск, а также в дальнейшем будет организовано обеспечение войск, которые находятся в пунктах постоянной дислокации. По планам, до конца сентября этого года мы завершим вещевое обеспечение", - сказал Кузнецов.
На вопрос относительно имеющегося количества комплектов одежды Кузнецов ответил, что в этом году количество увеличено на 20%.
"Это очень чувствительная информация, однако могу отметить, что произведено больше сотни тысяч комплектов. По сравнению с прошлым годом это на 20% больше", - пояснил Кузнецов.
При этом он добавил, что весь личный состав до конца года получит новую зимнюю форму.
Кузнецов отметил, что стоимость зимнего комплекта составляет примерно 8 тыс. грн.
Впервые в комплект одежды входят куртки зимние с улучшенным утеплением, флисовые куртки, зимние флисовые перчатки с замшевыми наладонниками, вводится шарф "труба". Дополнительно было введено два комплекта зимнего белья, три пары зимней обуви с высокими берцами.
По данным ведомства, срок эксплуатации зимнего костюма в пункте постоянной дислокации составляет три года. В зоне АТО сроки эксплуатации не устанавливаются, в случае повреждения вещевого имущества при исполнении боевых задач оно заменяется.
Зимняя куртка из данного комплекта может использоваться в температурном диапазоне от +10 до -30 градусов.
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ПС
Я очень хорошо помню слова моего брата украинца из Шахтерска (временно оккупированного кацапскими мразями), который прорвался через все кордоны, чтобы воевать за УКРАИНУ: "Иду на пост. Форма ни"уя не греет. Намотал на себя всё. Вооруженный колобок. Вооружен и очень опасен."
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я думал - это аксиома! зимой - зимняя форма!
ан нет! это достижение и героизм!
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А в новости идет речь о новой. Понятно, что в новую они "войдут" не в майках и шлёпках.
В шлёпках это только укрДРГ в Крыму действуют .
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Переходили на зимнюю форму одежды все в один день.
По приказу министра обороны.
Когда в Москве похолодало.
И в Мурманске и в Кушке.
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По округам устанавливалась дата, причем она могла "плавать" в зависимости от данных метеослужбы. Все понимали, что САВО и Заполярье - малёхо разные в этом плане.
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А еще и вібор - литбо єту , либо ни какой
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Старая, помимо износа и списания, уезжает в тыл "своим ходом".
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