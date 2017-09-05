 Рада одобрила в первом чтении упрощение получения лицензий на телерадиовещание в зоне АТО и приграничных районах

За данное решение проголосовали 267 нардепов, передает Цензор.НЕТ.
Законопроектом (№ 6565 ) предусмотрено введение процедуры предоставления разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания, а также законодательное закрепление особых условий для перехода от аналогового к цифровому вещанию на отдельных административно-территориальных единицах.
Цель законопроекта, по словам авторов, обеспечение непрерывности вещания телерадиоорганизаций и прием их программ населением, путем закрепления механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию, а также определение особых условий для перехода от аналогового к цифровому вещанию на отдельных административно территориальных единицах.
В частности, проектом предлагается внести изменения в законы Украины "О телевидении и радиовещании", "О радиочастотном ресурсе Украины" в части закрепления механизма выдачи временных разрешений на вещание, а также определения терминов: "временное вещание", "разрешение на временное вещание", " территории с особым режимом вещания".
Также предлагается внесение изменений в Закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" в части дополнения регуляторных полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания возможностью предоставлять разрешения на временное вещание.
Также планируется внести изменения в Закон Украины "О радиочастотном ресурсе Украины" и предусмотреть процедуру предоставления заключений о возможности и условиях пользования радиочастотным ресурсом Украины для нужд телерадиовещания, в том числе для нужд временного вещания Государственным предприятием "Украинский государственный центр радиочастот".
Представляя проект закона, глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар отметила, что временные лицензии будут выдаваться радиостанциям на один год.
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А то вышки по периметру Дыры строим за народные деньги, а вещать с них - так три воза бумаги напиши. Тут конечно надо смотреть. Кому и сто возов бумаги не грех исписать, а в ответ получить большой КУЙ - тоже хорошо. Например откровенно прокацапскому "Интеру" путинской проститутки Фирташа.
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