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 Политика Украины
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Все про:Путин (24204) Турчинов (3314)

 Путин угрожает миру вооружением террористов, - Турчинов

турчинов

Путин угрожает поставками оружия для мирового терроризма.

Так прокомментировал Секретарь СНБОУ Александр Турчинов публичное заявление президента РФ В. Путина о возможной поставке США летального оружия Украине, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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По его словам, истерические комментарии В. Путина о недопустимости возможной поставки США летального оружия Украине являются "свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения оружием мирового терроризма".

"Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса якобы осталось "достаточно оружия", которое могут направить в любую горячую точку мира", чувствительную для тех, кто создает им проблемы", - то есть США ", - сказал Турчинов.

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Секретарь СНБО сообщил, что на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированной РФ, не было никакой базы хранения военной техники и боеприпасов ВСУ. "Вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются гибридным войскам и террористическим группировкам "лугандона" исключительно Российской Федерацией", - сказал он, добавив, что граница между оккупированной территорией Донбасса и Россией контролируется РФ.

"Именно поэтому поставки оружия и техники, которыми грозит Путин США, могут быть только российскими", - отметил А. Турчинов. Вместе с тем Секретарь СНБО задался вопросом "каким оппонентам США хочет поставлять оружие Путин?" "Их сегодня не так много. Это мировые террористические организации, вроде ИГИЛ и" Аль-Каиды ", или северокорейский режим, угрожающий мировой безопасности своим ракетно-ядерным оружием. И именно их сегодня хочет вооружить Путин, прикрываясь собственноручно созданными оккупационными режимами фейковых "республик"", - сказал Турчинов. "Таким образом, - подытожил Секретарь СНБО - сегодня ИГИЛ, Северная Корея и РФ стоят на одной ступени, с которой угрожают безопасности мира, о чем в своем заявлении и напомнил В. Путин".
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Террораша в своем амплуа, спокойствия миру на даст пока не накроется медным тазом
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подглядывать любил за родственниками , кгбшная натура , вот и насмотрелся
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"Шатун", "Газун", "Бляхун". Путин, астановись!
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Опоздал с угрозами. КНДР- россииское оружие и ракеты, сирия- россииское вооружение вплоть до бомб и оружия запрещенного. Исламисты россииское, Иран . Да параша уже завалила всех возможных террористов оружием каким только могла, поздно угрожать начала
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Сомали еще проверить надо . 100% с калашами бегают
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У Кремля может быть еще один мотив поддерживать ядерные амбиции КНДР.
Назову это (мягко) "вмешательство третьей стороны".
Причем не простое вмешательство - а ядерное и террористическое.
Трамп (и его военные советники) скорее всего полагают, что война против Северной Кореи будет вестись "один на один": с одной стороны США (вместе с союзниками Южной Кореей, Японией и лр.), а с другой - КНДР, которой никто (включая Китай или Россию) конечно же не будет помогать "воевать".
В таком столкновении победа может быть одержана сравнительно легко, с незначительными жертвами и разрушениями (учитывая очень большой военный и технологический перевес США).
Но! Кто сказал, что другие враги США (прежде всего Россия) будет сидеть сложа руки и наблюдать за происходящим со стороны?
Безумный Ын продемонстрировал всем, что у него есть термоядерное ЯВУ мощность. 100-120 кт.
Он давно угрожает США использовать это оружие, чтобы "испепелить" американские города. Северокорейское ТВ неоднократно показывало сюжеты на этот счет.
Как сложившуюся "позицию" может использовать "третья сторона" (Россия)?
Элементарно.
Тайно доставив в США (в один или несколько городов) напр. морским контейнером (которые никто не досматривает) ЯВУ такой же мощности и взорвав их (прямо в порту) сразу же после начала военной операции США против КНДР.
Кого обвинят в этих терактах?

Конечно же и без всяких сомнений КНДР, на которую немедленно обрушится страшный удар возмездия. Страна будет буквально стерта с лица земли.
А Россия останется в стороне.
Представдяете, какой "кайф" (для кремлевского упыря) убить несколько миллионов американцев, превратить в радиоактивные развалины Нью-Йорк или Вашингтон - и сделать всё это тайно, за чужой спиной, безнаказанно...
Это вполне в подлом чекистском стиле (вспомните взрывы домов осени 1999): взорвать (или убить) самим - а отвечать заставить кого-то другого (как в случае убийства Немцова).
Трамп (и вообще все американцы) - довольно наивные и простодушные ребята, недооценивающие масштабы подлости и злодейской сущности чекистов.
Которые способны на ЛЮБОЕ - в том числе самое чудовищное в человеческой Истории преступление.
Конечно это лишь возможность, но учитывая катастрофические последствия, не мешало бы от нее "перестраховаться".
Только вот как? - я лично не знаю.
Можете считать это "конспирологическим бредом" - но реальные политики обязаны учитывать ВЕСЬ спектр возможностей.
Иначе можно получить новое "11 сентября" - до которого самоубийственные атаки террористов- смертников, да еще сразу 4-мя самолетами, да с разрушением Башен-близнецов и Пентагона - показались бы полным бредом.
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Сегодня Пу, опять передал игилу десяток Калибров с адмирала Эссена.
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РадиоБабай‏ @radiobabay 4 ч.4 часа назад
Москва в Бирме плотно села на бутылку.
Посмотрите военные контракты, именно Кремль вооружал "бирманских карателей"
Ох, что же скажет Рамзан!
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Небось еще как всегда чеченские " бирмисты" были засланы. Опять покромсали, может они поэтому так и завыли в москва банде на площадях?!
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Как вспомню , что представитель россии при международных организациях в Вене Владимир Воронков назначен главой контртеррористического управления ООН в статусе заместителя генерального секретаря...Мир катится к войне,масштабной войне и решать бьіть ли єтой войне поставили массового убийцу.
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Забьіваете ,чем ближе враг ,тем бьістрее взберется вам на голову.
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Я и смотрю что в параше уже не пенсии а зарплаты по 8000 рублей. Быстро они "взбираются".
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Плеватьна их зарплатьі, и пенсии,єто работают санкции, я о другом, КАК может террорист возглавлять бюро по борьбе с терроризмом в совете безопасности ООН?! Нам мало вето в ООН от всемирного маньяка?Вот откуда растут ноги у вседозволенности кацапии, поставили пчел против меда бороться. Лига Наций-реинкарнация,последствия будут те же.
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Как вспомню что Украина блокировала все резолюции в ООН запрещающие фашизм....куда мир катится.
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Когда тьі молчишь, можешь сойти на умного.
ПС. я люблю писать на совет форумчан,поєтому - стульі пельку, твои сплетни воняют киселевщиной.
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Непризнаное чего то , решило поехать к непризнаному чему то
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...ну да,ну да,розкажіть Западу,хто такий Путін і звідки зброя у "дамбаскіх бурятов".
Там,на Зах. негайно ж прозріють і змусять,накінець то,Україну; ОФІЦІЙНО,визнати Росію-
АНРЕСОРОМ,АТО-ВІЙНОЮ і "Тимчасово Неконторольвані Території "-ОКУПОВАНИМИ.
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Следует отметить, что к угрозе ядерного терроризма США относятся достаточно серьезно.
Еще со времени Дж. Буша, который в 2005 году подписал указ о создании Управления по обнаружению ядерных материалов на территории США (Domestic Nuclear Detection Office, DNDO). Это управление должно защищать США от радиологических и ядерных (террористических) атак: https://www.dhs.gov/domestic-nuclear-detection-office
Первое время DNDO выделялось (Конгрессом) 2.2 млрд. долларов в год и штат составлял около тысячи человек, а сейчас (2016 год) финансирование урезано до 560 млн. и штат сокращен до 137 человек.
И эти люди должны уберечь США от ядерного теракта, которое (может) организовать не какая-то малочисленная группа террористов, а мощнейшее террористическое государство - Россия!
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"Тот, кто сеет ветер, пожнет бурю"(китайская пословица).Если Раша напичкает оружием какие-либо страны, а там пройдет смена режимов,все это оружие будет применено по рашистам. Особенно это будет приятно наблюдать в Сев.Корее - Раша предоставила ей и ракеты,и подводные лодки, и ЯО,и та будет также угрожать ударом по Раше, как сейчас Ким Чен Зон угрожает ударом по США.
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Максим Иванищев‏ @ima7today 1 ч.1 час назад
Работники полиции, остановив автомобиль на литовских номерах, - были глубоко шокированы, увидев в нём литовцев...
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Олег Пономарь
3 ч ·

По поводу заявления Путина о согласии на миротворцев.

Девятый пакет санкций приближает 1 февраля 2018 года, когда в США будет готов отчет о всех деньгах всего окружения Путина.

Волкер потихоньку скручивает Суркова в бараний рог.

Маттис и Маккейн не успокоятся, пока Трамп не примет решение о передаче Украине летального оружия.

Что в таком случае делает тот, кто знает, что проиграл? Он выдает то, к чему его склонили, за свою идею. Сильный и умный лидер в глазах своих подданных-опять всех переиграл.

Очевидно ребенку, что не в положении Путина рассказывать об условиях размещения миротоворцев. Конечно, они будут размещены на условиях Запада (потому что в Совбезе ООН - США, Британия, Франция и они никогда не поддержат российский вариант Резолюции) и Украины либо не будут размещены совсем.

И так - "хорватский" вариант и так.

Читаем "Начало Пути", написанную два с половиной года назад.

Ждем "хорватский" закон в Раде.
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Турбины Сименс вдруг очутились в крыму, хотя сименс их в крым не продавал...
Говорят - куплены через третьи страны... модернизированы уже в педерации и теперь это вообще не сименс..
Ну а почему у нас не может появиться американское оружие купленное "через третьи страны" (у Гондураса например)... модернизированное (покрашеное) на Украине и оно уже совсем не американские Джавелины..
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Нічого дивного - терорист путін озброює собі подібних терористів це що для тебе пастор якийсь секрет?
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После таких "заяв" Куйла , нужно СРОЧНО паРашу в ООН лишать право вето, признавать россию страной пособницей терроризма с последующей ПОЛНОЙ мировой изоляцией !
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О,мой любимчик Шурик Турчинов.Отдохнувший,посвежевший
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин угрожает миру вооружением террористов, - Турчинов
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