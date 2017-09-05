 Путин угрожает миру вооружением террористов, - Турчинов

Так прокомментировал Секретарь СНБОУ Александр Турчинов публичное заявление президента РФ В. Путина о возможной поставке США летального оружия Украине, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
По его словам, истерические комментарии В. Путина о недопустимости возможной поставки США летального оружия Украине являются "свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения оружием мирового терроризма".
"Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса якобы осталось "достаточно оружия", которое могут направить в любую горячую точку мира", чувствительную для тех, кто создает им проблемы", - то есть США ", - сказал Турчинов.
Секретарь СНБО сообщил, что на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированной РФ, не было никакой базы хранения военной техники и боеприпасов ВСУ. "Вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются гибридным войскам и террористическим группировкам "лугандона" исключительно Российской Федерацией", - сказал он, добавив, что граница между оккупированной территорией Донбасса и Россией контролируется РФ.
"Именно поэтому поставки оружия и техники, которыми грозит Путин США, могут быть только российскими", - отметил А. Турчинов. Вместе с тем Секретарь СНБО задался вопросом "каким оппонентам США хочет поставлять оружие Путин?" "Их сегодня не так много. Это мировые террористические организации, вроде ИГИЛ и" Аль-Каиды ", или северокорейский режим, угрожающий мировой безопасности своим ракетно-ядерным оружием. И именно их сегодня хочет вооружить Путин, прикрываясь собственноручно созданными оккупационными режимами фейковых "республик"", - сказал Турчинов. "Таким образом, - подытожил Секретарь СНБО - сегодня ИГИЛ, Северная Корея и РФ стоят на одной ступени, с которой угрожают безопасности мира, о чем в своем заявлении и напомнил В. Путин".
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В случае принятия решения о введении миротворцев не может быть и речи о присутствии военных РФ на территории Украины, - МИД(50)
Заявление Путина о миротворцах на Донбассе - это попытка девальвировать саму идею миротворческой миссии, - Айвазовская(24)
"Это прямой шантаж США и угроза Украине войной", - Фриз о заявлении Путина о возможных поставках Вашингтоном летального оружия Киеву(44)
Путин о возможных поставках США летального оружия Украине: Может увеличиться количество жертв(96)
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Наличие миротворцев на Донбассе вполне уместно, - Путин(132)
Путин чувствует себя Владимиром Великим и считает, что он объединяет этим россиян, - Райс(104)
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Назову это (мягко) "вмешательство третьей стороны".
Причем не простое вмешательство - а ядерное и террористическое.
Трамп (и его военные советники) скорее всего полагают, что война против Северной Кореи будет вестись "один на один": с одной стороны США (вместе с союзниками Южной Кореей, Японией и лр.), а с другой - КНДР, которой никто (включая Китай или Россию) конечно же не будет помогать "воевать".
В таком столкновении победа может быть одержана сравнительно легко, с незначительными жертвами и разрушениями (учитывая очень большой военный и технологический перевес США).
Но! Кто сказал, что другие враги США (прежде всего Россия) будет сидеть сложа руки и наблюдать за происходящим со стороны?
Безумный Ын продемонстрировал всем, что у него есть термоядерное ЯВУ мощность. 100-120 кт.
Он давно угрожает США использовать это оружие, чтобы "испепелить" американские города. Северокорейское ТВ неоднократно показывало сюжеты на этот счет.
Как сложившуюся "позицию" может использовать "третья сторона" (Россия)?
Элементарно.
Тайно доставив в США (в один или несколько городов) напр. морским контейнером (которые никто не досматривает) ЯВУ такой же мощности и взорвав их (прямо в порту) сразу же после начала военной операции США против КНДР.
Кого обвинят в этих терактах?
Конечно же и без всяких сомнений КНДР, на которую немедленно обрушится страшный удар возмездия. Страна будет буквально стерта с лица земли.
А Россия останется в стороне.
Представдяете, какой "кайф" (для кремлевского упыря) убить несколько миллионов американцев, превратить в радиоактивные развалины Нью-Йорк или Вашингтон - и сделать всё это тайно, за чужой спиной, безнаказанно...
Это вполне в подлом чекистском стиле (вспомните взрывы домов осени 1999): взорвать (или убить) самим - а отвечать заставить кого-то другого (как в случае убийства Немцова).
Трамп (и вообще все американцы) - довольно наивные и простодушные ребята, недооценивающие масштабы подлости и злодейской сущности чекистов.
Которые способны на ЛЮБОЕ - в том числе самое чудовищное в человеческой Истории преступление.
Конечно это лишь возможность, но учитывая катастрофические последствия, не мешало бы от нее "перестраховаться".
Только вот как? - я лично не знаю.
Можете считать это "конспирологическим бредом" - но реальные политики обязаны учитывать ВЕСЬ спектр возможностей.
Иначе можно получить новое "11 сентября" - до которого самоубийственные атаки террористов- смертников, да еще сразу 4-мя самолетами, да с разрушением Башен-близнецов и Пентагона - показались бы полным бредом.
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Москва в Бирме плотно села на бутылку.
Посмотрите военные контракты, именно Кремль вооружал "бирманских карателей"
Ох, что же скажет Рамзан!
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ПС. я люблю писать на совет форумчан,поєтому - стульі пельку, твои сплетни воняют киселевщиной.
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Там,на Зах. негайно ж прозріють і змусять,накінець то,Україну; ОФІЦІЙНО,визнати Росію-
АНРЕСОРОМ,АТО-ВІЙНОЮ і "Тимчасово Неконторольвані Території "-ОКУПОВАНИМИ.
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Еще со времени Дж. Буша, который в 2005 году подписал указ о создании Управления по обнаружению ядерных материалов на территории США (Domestic Nuclear Detection Office, DNDO). Это управление должно защищать США от радиологических и ядерных (террористических) атак: https://www.dhs.gov/domestic-nuclear-detection-office
Первое время DNDO выделялось (Конгрессом) 2.2 млрд. долларов в год и штат составлял около тысячи человек, а сейчас (2016 год) финансирование урезано до 560 млн. и штат сокращен до 137 человек.
И эти люди должны уберечь США от ядерного теракта, которое (может) организовать не какая-то малочисленная группа террористов, а мощнейшее террористическое государство - Россия!
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Работники полиции, остановив автомобиль на литовских номерах, - были глубоко шокированы, увидев в нём литовцев...
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3 ч ·
По поводу заявления Путина о согласии на миротворцев.
Девятый пакет санкций приближает 1 февраля 2018 года, когда в США будет готов отчет о всех деньгах всего окружения Путина.
Волкер потихоньку скручивает Суркова в бараний рог.
Маттис и Маккейн не успокоятся, пока Трамп не примет решение о передаче Украине летального оружия.
Что в таком случае делает тот, кто знает, что проиграл? Он выдает то, к чему его склонили, за свою идею. Сильный и умный лидер в глазах своих подданных-опять всех переиграл.
Очевидно ребенку, что не в положении Путина рассказывать об условиях размещения миротоворцев. Конечно, они будут размещены на условиях Запада (потому что в Совбезе ООН - США, Британия, Франция и они никогда не поддержат российский вариант Резолюции) и Украины либо не будут размещены совсем.
И так - "хорватский" вариант и так.
Читаем "Начало Пути", написанную два с половиной года назад.
Ждем "хорватский" закон в Раде.
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Говорят - куплены через третьи страны... модернизированы уже в педерации и теперь это вообще не сименс..
Ну а почему у нас не может появиться американское оружие купленное "через третьи страны" (у Гондураса например)... модернизированное (покрашеное) на Украине и оно уже совсем не американские Джавелины..
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