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 Экономика
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Все про:Госрезерв (30) НБУ (4297)

 Международные резервы достигли максимума с начала 2014 года, - НБУ

нбу

Международные резервы Национального банка в августе увеличились на 1,3% до 18,035 млрд долларов по сравнению с июлем.

как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года. Сегодня резервы находятся на уровне на 16% высшем, чем в начале текущего года. В частности, по итогам августа резервы выросли на 240 млн долларов, или 1,3%", - сказано в сообщении НБУ.

В августе на изменение объемов резервов влияли: поступления в пользу правительства в сумме 351,5 млн долларов от размещения ОВГЗ в инвалюте; платежи Национального банка в пользу Международного валютного фонда на 448,7 млн долларов; платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте на сумму 50,1 млн долларов, из которых 12,3 млн долларов для обслуживания и погашения ОВГЗ в инвалюте; валютные интервенции Национального банка на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты составила 234 млн долларов.

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В частности, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре для товаров украинского экспорта, прежде всего металлургии, в течение месяца Национальный банк купил 285,3 млн долларов (в том числе 62 млн долларов - по интервенциям в форме запроса лучшего курса).

Также 31 августа в связи с превышением спроса на валюту над ее предложением и соответствующим усилением волатильности на валютном рынке Национальный банк провел один валютный аукцион, в ходе которого продал 44,3 млн долларов.

Еще 7 млн долларов Национальный банк продал за интервенциями в форме запроса лучшего курса.

По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта.

С начала года международные резервы выросли на 16% с 15,5 млрд долларов до 18 млрд долларов.
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Считать умеете ? Выпустили в августе долгов на 365 млн дол, а резервы выросли на 240 млн. Странная математика....
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Они и написали, что в августе был отток валюты!
А с этим что делать: "С начала года международные резервы выросли на 16% с 15,5 млрд долларов до 18 млрд долларов." - посчитай, пожалуйста!
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При долгах в 72 миллиарда это как то не впечатляет.
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Конечно. Для того, что бы выплатить старые взяли новые. Финансовая пирамида рано или поздно рухнет.
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Как там в поговорке. Умри ты сегодня, а я завтра.
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что вы так кричали, когда они падают.
сравнивайте годами и абсолютными величинами.
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При приходе Яныка вроде было 28 ярдов резервов, при побеге меньше 3 ярдов и то в долгосрочных бумагах, а на казначейском счете аж более 100 тыс грн!
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Хм... Так гАвАрили же Шо хряк беглий Усе вивіз в 2014-м...
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Чем тут хвастаться? Зажали людей по всем статьям, выжали как лимон. Вследствие у государства какие-то резервы начали появляться, но какой ценой?
Гениальные управленцы.
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Набраться денег в долг под проценты, положить их на полку в нацбанке и радоваться как дурачок...
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ну вот, что значит гонтарева в отпуске!
сразу и поперло...
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Я бы в Украине создал фонд по примере Норвегии, вот есть чернозём в Украине, это и есть чёрное золото для Украины, не продавать землю иностранцам , а сдавать в аренд, а с этих денег делать фонд как в Норвегии, который уже емет 1.1 троллит баксов !
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Президент Украины Петр Порошенко подал электронную декларацию о доходах за 2016 год.
Соответствующая информация появилась на сайте НАПК вечером 31 марта - за 2 часа до конца кампании по декларированию.
Так, согласно данным, президент задекларировал 12 миллионов 295 тысяч 570 гривен доходов.
В частности, заработная плата главы государства составляет 366 тысяч 342 гривны, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 26 тысяч 252 гривны, проценты - 11 миллионов 902 тысячи 976 гривен. Гы-гы, проценты ,мля, основная часть дохода! Шоб я так жил! Шалом вам у хату!
http://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119?utm_source=seocopyМеждународные резервы достигли максимума с начала 2014 года. На фсиё Божья воля, прасци хоспадя! :Международные резервы достигли максимума с начала 2014 года, - НБУ - Цензор.НЕТ 1110
Из ценного имущества, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов, он задекларировал коллекцию картин украинских и российских мастеров XIX-XX века (65 единиц), коллекцию картин старых мастеров (15 единиц), коллекцию картин современных художников-импрессионистов и реалистов (4 единицы), коллекцию скульптур XIX-XX века (6 единиц) и скульптуру Гуглиельмо Пуги "Мальчик-рыбак" (их стоимость не указана в декларации).
Также Порошенко с женой задекларировали 6 часов (Hublot, Breguet, Patek Phillip), 12 единиц ювелирных изделий, 4 единицы одежды, машину химчистки, 3 сумки, 4 мебельных и 4 кухонных гарнитура, 3 каминных набора (часы и подсвечники), настольные часы , комплект бра из 14 штук, 2 люстры, 2 телевизора и проектор, рояль и 2 ковра, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов :Международные резервы достигли максимума с начала 2014 года, - НБУ - Цензор.НЕТ 9948
Есть в собственности президента и многие компании, в том числе кондитерская корпорация Roshen (да ну нах?) и "Международный инвестиционный банк".
http://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119?utm_source=seocopy
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМеждународные резервы достигли максимума с начала 2014 года, - НБУ
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