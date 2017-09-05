 Международные резервы достигли максимума с начала 2014 года, - НБУ

как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"Последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года. Сегодня резервы находятся на уровне на 16% высшем, чем в начале текущего года. В частности, по итогам августа резервы выросли на 240 млн долларов, или 1,3%", - сказано в сообщении НБУ.
В августе на изменение объемов резервов влияли: поступления в пользу правительства в сумме 351,5 млн долларов от размещения ОВГЗ в инвалюте; платежи Национального банка в пользу Международного валютного фонда на 448,7 млн долларов; платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте на сумму 50,1 млн долларов, из которых 12,3 млн долларов для обслуживания и погашения ОВГЗ в инвалюте; валютные интервенции Национального банка на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты составила 234 млн долларов.
В частности, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре для товаров украинского экспорта, прежде всего металлургии, в течение месяца Национальный банк купил 285,3 млн долларов (в том числе 62 млн долларов - по интервенциям в форме запроса лучшего курса).
Также 31 августа в связи с превышением спроса на валюту над ее предложением и соответствующим усилением волатильности на валютном рынке Национальный банк провел один валютный аукцион, в ходе которого продал 44,3 млн долларов.
Еще 7 млн долларов Национальный банк продал за интервенциями в форме запроса лучшего курса.
По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта.
С начала года международные резервы выросли на 16% с 15,5 млрд долларов до 18 млрд долларов.
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А с этим что делать: "С начала года международные резервы выросли на 16% с 15,5 млрд долларов до 18 млрд долларов." - посчитай, пожалуйста!
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сравнивайте годами и абсолютными величинами.
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Гениальные управленцы.
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сразу и поперло...
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Соответствующая информация появилась на сайте НАПК вечером 31 марта - за 2 часа до конца кампании по декларированию.
Так, согласно данным, президент задекларировал 12 миллионов 295 тысяч 570 гривен доходов.
В частности, заработная плата главы государства составляет 366 тысяч 342 гривны, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 26 тысяч 252 гривны, проценты - 11 миллионов 902 тысячи 976 гривен. Гы-гы, проценты ,мля, основная часть дохода! Шоб я так жил! Шалом вам у хату!
http://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119?utm_source=seocopyМеждународные резервы достигли максимума с начала 2014 года. На фсиё Божья воля, прасци хоспадя! :
Из ценного имущества, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов, он задекларировал коллекцию картин украинских и российских мастеров XIX-XX века (65 единиц), коллекцию картин старых мастеров (15 единиц), коллекцию картин современных художников-импрессионистов и реалистов (4 единицы), коллекцию скульптур XIX-XX века (6 единиц) и скульптуру Гуглиельмо Пуги "Мальчик-рыбак" (их стоимость не указана в декларации).
Также Порошенко с женой задекларировали 6 часов (Hublot, Breguet, Patek Phillip), 12 единиц ювелирных изделий, 4 единицы одежды, машину химчистки, 3 сумки, 4 мебельных и 4 кухонных гарнитура, 3 каминных набора (часы и подсвечники), настольные часы , комплект бра из 14 штук, 2 люстры, 2 телевизора и проектор, рояль и 2 ковра, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов :
Есть в собственности президента и многие компании, в том числе кондитерская корпорация Roshen (да ну нах?) и "Международный инвестиционный банк".
http://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119?utm_source=seocopy
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