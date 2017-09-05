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Все про:ГПУ (8873) обыск (1215) СБУ (14850) Укрзализныця (1194)

 СБУ и ГПУ проводят обыски в "Укрзализныце"

укрзализныця

Генеральная прокуратура Украины совместно с работниками Службы безопасности проводят обыски в подразделениях Публичного акционерного общества "Укрзализныця".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Генеральной прокуратурой Украины при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины принимаются системные меры по пресечению фактов, связанных с хищением денежных средств в Публичном акционерном обществе "Укрзализныця", в частности тех, которые предназначались для обеспечения надлежащих условий перевозки пассажиров", - сообщает ГПУ.

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Установлено, что подразделением ПАО "Укрзализныця" в начале лета 2017 года якобы с целью надлежащего функционирования систем кондиционирования пассажирских вагонов был заключен с хозяйственным предприятием договор на сумму более 3,8 млн грн по закупке 7 тонн хладагента. Согласно заключению судебного эксперта поставленное вещество не пригодно для использования в системах кондиционирования поездов, предназначенных для перевозки пассажиров.

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С целью документирования соответствующей преступной деятельности в подразделениях ПАО "Укрзализныця" в настоящее время проводятся обыски. Уже изъяты техническая документация и более 45 баллонов с неизвестным веществом, которое, по сопроводительным документам, якобы является хладагентом.

Решается вопрос об объявлении подозрения должностным лицам ОАО "Укрзализныця", которые принимали ненадлежащий товар.
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Ю. Луценко сообщил, что для покупки хладагента был взят «тёплый» кредит в приватбане.
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