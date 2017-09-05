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 Экономика
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Все про:аэропорт (1289) Одесса (5888)

 Одессе новая взлетно-посадочная полоса необходима в срочном порядке, - Президент Ассоциации "Аэропорты Украины"

Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает РБК-Украина.

По словам Липовенко, открытие нового современного терминала, отвечающего всем международным техническим нормам, станет началом стремительного преобразования "воздушных ворот" Одессы в один из крупнейших европейских аэропортов.

"Для жителей региона это двойной праздник: День города и открытие так необходимого для Одессы объекта, который был построен за средства инвесторов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это знаковое событие, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом. При проектировании и строительстве пассажирского терминала аэропорта были учтены и внедрены новейшие технологии и оборудование, которые соответствуют современным требованиями и европейским стандартам. Такой терминал городу и региону был необходим еще в тот период, когда в большинстве своем за бюджетные средства строились аналогичные объекты в аэропортах Киева, Львова, Харькова, Донецка при подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу (ЭВРО-2012)", - говорит он.

Липовенко подчеркнул, что Одесса является не только уникальным мировым культурно-историческим центром, но и мощнейшим в Европе портовым регионом, через который Украина осуществляет львиную долю экспортно-импортных поставок товаров.

Он уверен, что этот фактор вызывает интерес международных торговых партнеров Украины, которые возлагают большие надежды на развитие одесского аэропорта.

"Учитывая стремительный рост пассажиропотока аэропорта Одессы (в 2016 годы было обслужено более 1 млн пас.), даже после отмены авиасообщений с Российской Федерацией, менеджмент аэропорта, собственники и инвесторы прилагают максимум усилий для дальнейшего увеличения пассажиропотока. В ближайшей перспективе планируется поднять этот показатель вдвое. И в этом есть необходимость. Сегодня стремительно растет интерес к Одесскому региону, как со стороны граждан Украины, так и зарубежных стран. Все мероприятия, которые проводятся Ассоциацией "Аэропорты Украины", в том числе и международные, сопровождаются популяризацией украинских аэропортов. И если быть совершенно откровенным, наибольшей популярностью у авиакомпаний, туроператоров, бизнесменов, торговых представителей, компаний, специализирующихся на морских и речных грузоперевозках, пользуется город Одесса и его аэропорт. Но для активизации деловой активности региону необходимо иметь современную, развитую инфраструктуру аэропорта, в том числе и соответствующую взлетно-посадочную полосу", - отметил Липовенко.

Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" убежден, что в ближайшей перспективе проблема строительства новой полосы аэропорта будет решена. "Все авиационное сообщество надеется, что в кратчайшие сроки все же будет решена стратегическая проблема аэропорта Одессы - строительство новой ВПП. Тем более, что Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение относительно строительства за государственные средства этого стратегического объекта. Повторюсь, что действующая полоса уже давно исчерпала свои ресурсные возможности. Сегодня этому привлекательному региону, с высоко развитым туристическим потенциалом, взлетно-посадочная полоса необходима в срочном порядке, так как она позволит принимать воздушные суда всех типов, в том числе и широкофюзеляжные пассажирские и грузовые дальне-магистральные самолеты", - констатировал Липовенко.

Как известно, в одесском аэропорту 2 сентября начал работу новый пассажирский терминал, построенный за средства инвесторов, и принял на себя обслуживание пассажиров международных рейсов.

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Бежать собрались? Так Ханна Рейч в свое время посадила самолет просто на городскую улицу во время обстрела.
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За часів Януковича на будівництво нової злітної смуги в Одесі виділяли мільярди гривень! Де смуга? Може спочатку повернуть вкрадені гроші "будівельники" януковича Кауфман і Грановський?
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Прилетаешь из Варшавы в Одессу и сразу понимаешь,что приехал в бомжатник
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А ты представь себе, какой контраст с Лондоном. Мне по работе там сейчас часто приходится бывать (ну вот хотят англичане сотрудничать с нашей оборонной отраслью).
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Зачем представлять,я в Англии много раз был по работе,правда в портах
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Оффтоп.
Сказ об Иванченко Игоре Валерьевиче.
Когда ты сначала был мусором и пытался разогнать Майдан, а когда не получилось - стал путинским террористом.
Мораль сей басни такова: Мусора... мусора никогда не меняются.

Одессе новая взлетно-посадочная полоса необходима в срочном порядке, - Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" - Цензор.НЕТ 9337
Одессе новая взлетно-посадочная полоса необходима в срочном порядке, - Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" - Цензор.НЕТ 3255
Одессе новая взлетно-посадочная полоса необходима в срочном порядке, - Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" - Цензор.НЕТ 5944
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незнаю кто куда собрался бежать, но знать бы за ранее что донецкий аэропорт розфигачат надо было строить в Одесе и проводить там ЧМ а не в Донецке один хрен обетатели города нихрена не поняли даже после проведения ЧМ.
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Для приёма тяжело-транспортных военных самолётов НАТО обязательно.Креслесцуки обсерон.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОдессе новая взлетно-посадочная полоса необходима в срочном порядке, - Президент Ассоциации "Аэропорты Украины"
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