 Данилюк: ГФС после реформирования должна предоставлять большинство услуг онлайн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов на свое сайте.
Как отмечается, в рамках проекта по комплексной реформе ГФС определены 4 основные направления работы в краткосрочной перспективе. Направления определили по результатам 6-недельной диагностики основных функций и сервисов ГФС. Ключевой задачей Рабочей группы в составе представителей Минфина, ГФС и международной консалтинговой компании был поиск путей повышения эффективности операционной деятельности Службы.
Министр финансов Александр Данилюк отметил, что для приближения работы ГФС к мировым стандартам и превращения ее в сервисную организацию необходимо уменьшить человеческий фактор, автоматизировать процессы и перейти к модели работы, когда большинство услуг налогоплательщики могут получить в онлайн-режиме.
"Этот подход дал положительные результаты в других государственных ведомствах в Украине и широко использовался при предоставлении услуг фискальными службами в мире, поэтому ГФС нужно продолжать осовременивать свои подходы к работе. Для каждого налогоплательщика работа с ГФС должна стать удобной", - цитирует пресс-служба министра финансов Данилюка.
По данным Минфина, около 60% контактов плательщиков с ГФС совершается через центры обслуживания плательщиков (ЦОП). Половина обращений касается подачи налоговой отчетности и платежей. Однако 35 из 55 админуслуг налогового направления могут полностью предоставляться онлайн, остальные - частично.
168 4
Сегодня Рада рассмотрит реформу образования(22)
8,5 млн пенсионеров получают пенсию на уровне прожиточного минимума, - Рева(126)
Медреформу будем внедрять поэтапно. Большого взрыва не будет, - замглавы Минздрава(49)
Мы поддерживаем образовательную реформу и призываем продолжать медицинскую, - Бурбак(65)
Амністія від Порошенка: більшість ветеранів війни продовжать сидіти за ґратами(0)
Супрун: "С 1 января пациенты будут иметь свободный выбор своего семейного врача или педиатра"(338)
Есть идея создать систему телемедицины для сельской местности, - Супрун(320)
Ответить
ГПУ приостановила на два месяца уголовное производство против Данилюка
05.09.2017 43 Просмотров
Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины приостановил на два месяца расследования уголовного производства, открытого по факту возможного уклонения от уплаты налогов Александра Данилюка, который сегодня занимает пост министра финансов.
Об этом УНН стало известно из собственных источников.
«Следствие приостановлено в связи с тем, что Данилюку предоставленное время - два месяца, как это предусмотрено законодательством, найти якобы потерянные документы», - отметил собеседник агентства.
Стоит отметить, 9 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о предоставлении временного доступа к вещам и документам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В частности, суд разрешил стороне обвинения изъять у НАПК все декларации, поданные народным депутатом Украины Данилюком 2015, 2016 годы, и других, которые есть в наличии, в частности уточнений и/или исправлений. Кроме того, разрешено изъятие писем, объяснений и уточнений, которые поступали по поводу декларации министра.
Как говорится в постановлении суда, Управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 04 июля 2017 года, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
В обосновании ходатайства сторона обвинения отметила, что в период 2010-2014 годов Данилюк занимал должность руководителя Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации Президента и, согласно налоговой информацией о доходах, он за 2010-2014 годы получил доход на сумму 556 162,98 грн.
При этом в тот же период Данилюк «приобрел в собственность следующее имущество: жилой дом общей площадью 290 кв.м, стоимость которого согласно предварительному договору купли-продажи составляет 2 054 000 грн, а также автомобиль БМВ Х5». А также в 2014 году им «сделано взнос на счет в ПАО «Укрсоцбанк» в сумме 519 665,67 грн».
«Предварительным анализом таких сведений сделаны выводы о наличии возможного уклонения от уплаты налогов и сборов», - отмечается в обосновании стороны обвинения.
Ответить
Ответить
- Сарочка,Зачэм мне про то знать нада?
- Та я так, просто сказала...
- Сара! Не говори про чужое горе мне! Просто посочувствуй этим чесным людям про то, шо в онлане им уже не заработать себе на жизнь...
Ответить