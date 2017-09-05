 Среднемесячная зарплата мужчин в Украине на 20% выше, чем у женщин, - Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
За первое полугодие среднемесячная зарплата штатного работника - мужчины в Украине составила 7779 грн, тогда как среднемесячная зарплата штатного работника - женщины составила 6243 грн.
Согласно данным Госстата, наиболее высокие зарплаты в Украине в сфере финансовой и страховой деятельности. Там мужчины зарабатывают в среднем 16 469 грн, а женщины - 10 846 грн. Наиболее низкий уровень зарплат в сфере временного размещения и организации питания: у мужчин - 5254 грн, у женщин - 4736 грн.
Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
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- Шо Гросичка?
- Ты знешь, шо Среднемесячная зарплата мужчин в Украине на 20% выше, чем у женщин ?
- Я тебя прошу,зачэм мине это нада знать?
- Ну... ну, шоп уважала меня больше... ценила...
- Ты, старый дурак об шифоньер ударился? Если п ты не сидел тут сиднем, а собрал нас и повьёз на родину обетованую, то эту среднюю зарплату мы видели бы каждый день, я уже молчу про твою пенсию!
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(Не шутка)
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Всё ясно, будут уменьшать))
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