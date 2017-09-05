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Все про:Госкомстат (248) женщины (586) зарплата (1750) статистика (399) гендерные проблемы (60) мужчины (11)

 Среднемесячная зарплата мужчин в Украине на 20% выше, чем у женщин, - Госстат

зарплата

В Украине в 1 полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата мужчин превысила заработную плату женщин на 19,75%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За первое полугодие среднемесячная зарплата штатного работника - мужчины в Украине составила 7779 грн, тогда как среднемесячная зарплата штатного работника - женщины составила 6243 грн.

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Согласно данным Госстата, наиболее высокие зарплаты в Украине в сфере финансовой и страховой деятельности. Там мужчины зарабатывают в среднем 16 469 грн, а женщины - 10 846 грн. Наиболее низкий уровень зарплат в сфере временного размещения и организации питания: у мужчин - 5254 грн, у женщин - 4736 грн.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
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"В Украине в 1 полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата мужчин превысила заработную плату женщин на 19,75%", - это у кого и где, как средняя температура по больнице.
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шо это за "временное размещение"?)))...нормальная зарплата)))
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- Сарочка!
- Шо Гросичка?
- Ты знешь, шо Среднемесячная зарплата мужчин в Украине на 20% выше, чем у женщин ?

- Я тебя прошу,зачэм мине это нада знать?
- Ну... ну, шоп уважала меня больше... ценила...
- Ты, старый дурак об шифоньер ударился? Если п ты не сидел тут сиднем, а собрал нас и повьёз на родину обетованую, то эту среднюю зарплату мы видели бы каждый день, я уже молчу про твою пенсию!
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вранье , жены или тещи всех ссук народа, прокуроров , судей бизнесвумен , и содержат их..... пример? вот например Грося, да он голота по сравнению с тещей
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Ерунда!!!!!!!!! Статуправления вообще надо ликвидировать. Нахлебники на бюджет. Другой вопрос куда эта армада пойдет работать.....)))
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Нужно забрать и у тех и у других все,что бы не завидовали
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О чем новость то? О том что мужик который ебаш*т асвальтоукладчиком / на стройке больше зарабатывает чем, к примеру женщина касир / воспитатель / учитель? Или то что специалисты с высокой ЗП программисты / архитекторы на 95% мужчины, так как нужно уметь мыслить логически?
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Вот при совке женщины шпалы дожили,но видимо им это не понравилось
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ну есть еще ивент-менеджеры которые в 95% женщины и с помощью одного только телефона, почты и клубка своих нервов зарабатывают как программисты
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А что должно быть иначе? Это естественно, как то, что днем светит солнце, а ночью выходит луна.
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Порноиндустрия - единственная отрасль, где зарплаты женщин существенно выше.
(Не шутка)
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режиссер все равно гребет больше , а режиссер-мужик, как и киномеханик, звукорежисер, световик и другие.
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Мне хотелось бы знать, кто дал право Госстату озвучивать размер мужской заначки,в СМИ которые тоже читают женщины?
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Зато у всех чиновников жены - все сплошь бизнесвумен с неипическими доходами. И дохода плучают намного больше мужей с их нехилыми зарплатами.
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Почему бы нет, им надо заставить их быть домохозяйками?! Единственное плохо что через эти фирм очки чинуши отмывают свои коррупционные доходы.
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На оккупированых территориях такие зарплаты в рублях, при ценах в 3 раза выше
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Среднемесячная зарплата мужчин в Украине на 20% выше, чем у женщин, - Госстат
Всё ясно, будут уменьшать))
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Тогда для справедливости презик сейчас понизит мужикам на 20%
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСреднемесячная зарплата мужчин в Украине на 20% выше, чем у женщин, - Госстат
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