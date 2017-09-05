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 Общество
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Все про:биометрические паспорта (203) безвизовый режим (1332) Госмиграция (136) ID-карта (54)

 С начала года Миграционная служба выдала украинцам 2,5 млн биометрических загранпаспортов и почти 700 тысяч ID-карточек

паспорт биометрический

С начала года Государственная миграционная служба оформила 2,5 млн биометрических паспортов и 683 424 карты удостоверения личности (ID-карточек) для выезда за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українським Новинам" со ссылкой на пресс-службу Миграционной службы.

"С начала года оформлено 2,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу", - сообщил начальник пресс-службы Сергей Гунько.

Также было оформлено 683 424 ID-карточки.

По словам Гунько, данное количество загранпаспортов и ID-карточек выдано по состоянию на 4 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала безвиза украинцы заказали более миллиона биометрических паспортов

Напомним, по состоянию на 24 августа, Евросоюз по безвизу посетили 200 тысяч украинцев. 57 граждан Украины получили отказ в пересечении границы за это время. Самая частая причина - путешественники не смогли подтвердить цели своей поездки.

Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС.
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Из Польши огромный поток денежной массы идёт для семей отцы или жёны из которых выехали на сезонные работы,так как в Украине РАБОТЫ НЕТ!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала года Миграционная служба выдала украинцам 2,5 млн биометрических загранпаспортов и почти 700 тысяч ID-карточек
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