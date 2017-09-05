 С начала года Миграционная служба выдала украинцам 2,5 млн биометрических загранпаспортов и почти 700 тысяч ID-карточек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українським Новинам" со ссылкой на пресс-службу Миграционной службы.
"С начала года оформлено 2,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу", - сообщил начальник пресс-службы Сергей Гунько.
Также было оформлено 683 424 ID-карточки.
По словам Гунько, данное количество загранпаспортов и ID-карточек выдано по состоянию на 4 сентября.
Напомним, по состоянию на 24 августа, Евросоюз по безвизу посетили 200 тысяч украинцев. 57 граждан Украины получили отказ в пересечении границы за это время. Самая частая причина - путешественники не смогли подтвердить цели своей поездки.
Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС.
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