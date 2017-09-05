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 Политика Украины
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Все про:вооружение (3488) Грымчак (260) Россия (72142) Донбасс (15955) перемирие (1022)

 Россия начала постепенно выводить свое вооружение с Донбасса, - Грымчак

грымчак

Россия начала процесс уменьшения своего присутствия на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его словам, Россия постепенно выводит с Донбасса свое вооружение, начав с вывоза особенно ценных образцов.

"Например, РЭБы - комплексы радиоэлектронной борьбы. Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в России тоже такое производится. Их не так много в самой российской армии, это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники", - отметил Грымчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о возможных поставках США летального оружия Украине: Может увеличиться количество жертв

Как сообщалось ранее, вечером 22 августа состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата". По итогам разговора было согласовано совместное заявление, в котором они выразили поддержку запланированного решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня с 25 августа по случаю начала учебного года.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня на Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия".

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Ага . Из Крыма металолом свои пусть не забудут прихватить
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Пуйло из Сирии, поначалу, тоже войска выводил-для путаницы.
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Вчера только несколько рассейских эшелонов заехало на оккупированные территории под видом помощи- завезли боеприпасы.
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У меня давно возникает вопрос - на кого этот Грымчак работает?
Явно не на интересы Украины.
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Грымчак это мразь на которой давным-давно негде пробы ставить.
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Можливо це дезінформація, розрахована на Захід. Тіпа: "Ми дотримуємось домоленостей". А Гримчак підспівує.
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Кацапы не могут такое гАвАрить, пАтАму ША их тамнет
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это говорящая голова которая иногда дает сбой и выдает свои фразы.
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Угоди з Мокшею не варті використаного туалетного паперу.
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она и с пепелища, в которое превращается, будет кричать, что самая великая
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так может это самое время третьей силе начать утилизировать вату? Что-то тут мутное, это же хуйло. Оно же конченое
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И очень брехливое, помнится после сообщения что из Сирии уходят, начали бомбить еще больше и захватывать
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Это оставили для другой темы:

Я не могу до конца проверить эту информацию, но она поступает. Причем из разных источников. Последнее, что было - и это уже подтверждают неоднократно - что финансирование этих ОРДЛО в следующем году Российская Федерация прекращает. Они не закладывают расходы на "народные республики" в бюджете-2018.
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петя якщо шо з ПР підсуєтиться..... це дійсність.
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Какои дурак закладывает официально в бюджет поддержку террористических организаций их будут черным налом поддерживать
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развязывать раненого недобитого зверя чревато. ПаРаша должна выполнить все условия , освободить все территории, границу укрепить и только после этого можно мишку выпускать в клетку
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Это тот Грымчак,который по мусорникам лазил и проверял,много ли там еды ???
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ну да, отжать часть Черниговской области, Житомирской, ЧАЭС...
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Впервые с 2014 года из анонсов новостей ското-вестей ру ушла тема Украины.
Усыпляют бдительность, с.ки :

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это доказанный факт - или бабка дедке в подъезде сказала, что ей сказала под большим секретом подруга кумы двоюродного брата первой жены племянника...
вот когда точно вывезут - тогда порадуемся!
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если на клетке слона написано "буйвол" не верь глазам своим (с)
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Россия постепенно выводит с Донбасса свое вооружение, начав с вывоза особенно ценных образцов.
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Ага. Два позавчерашних эшелона, прибывших в Иловайск, один с боеприпасами, другой с горючкой, это наглядно подтверждают.
Не, ну может какую-то пишущую машинку конечно и вывезли назад в Кацапию.
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Да в том министерстве судя по всему вообще адекватных людей нет, а если и есть, то о них ничего не слышно, говорящими головами там выступают два клоуна - тука и грымчак.
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Идут Обама, Порошенко и Путин… Вдруг видят перед собой распятого на кресте Иисуса.
Обама спрашивает:
- Иисус, в чём мое счастье?
Иисус:
- Твоё счастье в том, что ты руководишь страной с самой мощной экономикой, развитой демократией, счастливым народом.
Порошенко:
- Иисус, в чём моё счастье?
Иисус:
- Твоё счастье в том, что у тебя есть шанс построить страну с сильной экономикой, развитой демократией, счастливым народом.
Путин:
- Иисус, а в чём моё счастье?
Иисус:
- Твоё счастье, хуйло, в том, что у меня сейчас руки прибиты!
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В этом министерстве одни "разведчики": Тука и Грымчак)ггг
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Если все сопоставить, что наш парламент хочет принять закон о деокупации Донбасса, а эти выводят по словам Грымчака, то похоже будет второе Приднестровье.
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Не получится Приднестровье . Приднестровье не имеет границ с парашей, а лугандон имеет и это будет вечно воюющий с Украиной, рашистский нарыв , надо очищать и востонавливать свои контроль с такими как Генадий Москаль , руководителями, что бы муха на донбас с параши не проскочила
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Это не препятствие для пуйла, что нет границ с Приднестровьем, что оружия, что контингента не уменьшилось.
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Тем более, пуйло соглашается на введение миротворцев ООН, правда, только на своих условиях.
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Бензин А95 пропал из продажи в ряде населенных пунктов ОРДО - соцсетиБензин категории А95 пропал из продажи в ряде населенных пунктов на оккупированной территории Донецкой области. Об этом местные жители пишут в соцсетях.
"В Донецке с утра пропал А-95.Практически на всех АЗС в графе А-95 б/н. Бенз был на ул.Ткаченко(бывшая Параллель),и на ул.Кубышева (ДОК)", "Макеевка и Харцызск 95 нет нигде. На Колосничке Лукойл, осталась только соляра. Газ 23", - сообщают пользователи соцсетей.
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Грамчакам и ему подобным крысоидам: это - военная база с техникой в Воронежской области, которую в спешном порядке создает козло-паРаша.
От базы, куда перебрасывается штаб 20-й общевойсковой армии (армии!) РФ, до украинской границы - 45 км, до Запорожья - по прямой, - километров 400.

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На своеи территории пусть создают что хотят, Украина тоже должна вдоль разграничений держать такие базы, без них теперь никуда с таким дебильным соседом. Благо теперь базы будут совместные с НАТО
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Ну, пусть строят. Только у меня есть подозрение, что эта армия будет наносить удар не на Запорожье, а южнее, чтобы пробиться в Крым. Вот чем опасна эта база.
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Слово "ротация" есть в словарном запасе Грымчака? Мысль, что это не вывод а простая замена не приходит в голову?
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Постепенно можно и сто лет выводить, грымчак полнейший идиото.
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та на ремонт повезли. или на учения "запад-2017". грымчак, "все вернется, обязательно опять вернется"(с)
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- Грося!
- Шо?
- Россия начала постепенно выводить свое вооружение с Донбасса !
- Ну и шо?
- Значит Россия разоружает бандитов, шоб война кончилась?
- Сара, ты дура! Они их разоружают, шоп они с оружием не стали пробиватся в рузький мир, когда ВСУ таки до них придут!!!
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Такие заявления могут делать только компетентные органы ВСУ, СБУ или разведки, а не всякие пи***болы
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Отпраздновали?
А теперь в очередь на расчет.
Шахта закрывается.
Россия начала постепенно выводить свое вооружение с Донбасса, - Грымчак - Цензор.НЕТ 3286
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смотрите, как тут в комментах фсб-тролли дружно вопят на Грымчака.
Так или иначе войска РФ будут выбиты с Донбасса, как бы не вопели в комментах фсб-тролли
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ты-бы дурачек лучше подумай над своим поведением которое характерно тем же фсб-тролли.


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Не-миротворці
Слова Путіна про «точніше не миротворців», «які забезпечують безпеку місії ОБСЄ» на «на лінії розмежування і ані на жодних інших територіях», з якимись переміщеннями і конструктивом не мають НІЧОГО спільного.
Особливо в зв'язці із загрозою, що «невизнані республіки» (= окуповані території) «направлять наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них», в разі поставок Штатами летальної зброї Україні.
Цими заявами Путін лише підтверджує свої наміри і далі будувати з окупованих територій Сходу України «Сектор Газа» посеред Європи, забезпечуючи анклав всім необхідним для повноцінної терористичної освіти, включаючи озброєння й ідеологічне прокачування населення з пелюшок. І нічим більше.
Проблема почне розв'язуватся лише після офіційного визнання РФ стороною конфлікту на рівні ООН.https://www.infa.ua/olena-galkina-putin-i-nadali-planuye-buduvaty-sektor-gaza-posered-yevropy/
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Россия начала постепенно выводить свое вооружение с Донбасса, - Грымчак

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Ага, днем, чтобы ОБСЕ видело, вывозят, а ночью тихонько завозят.
И к тому же, а как и кто определил, что вооружение вывозится в россию? Ведь граница с россией не контролируема!!!
А может идет всего лишь перегруппировка?


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Есть куча фото с донецка 2006 года,когда в то время уже тусовались с нынешним флагом днр,гранчак тогда был депутатом помаранчевым представлявшим донецк,что тогда мешало этим избранникам при власти в корне пресечь эту заразу,было все пофиг,главное к корыту пролезть,а теперь оно прям счастливое от каких то слухов
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громкоговоритель всегда издает и выдает звуки радиостанции...."эхо кремля" через грымчака...пора спасать лицо куйла...
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Шарики, шарики...

starshinazapasaSeptember 4th, 14:46

Это все снова к вопросу, почему триста православных сталинистов, готовых вешать и жечь, представляют собой большую силу, чем сто пятьдесят тысяч прекраснодушных либералов, но готовых лишь махать шариками.

В Екатеринбурге мужик на начиненной газовыми баллонами и бочкой с бензином "буханке" протаранил и практически полностью сжег кинотеатр, чтобы там не показывли "Матильду".
Как там, у Ремарка-то, про захват власти гитлеровцами?

"Слова, слова… А другие действовали. Они не были сильнее, они были решительнее. Они не были смелее, они лишь знали, что другие не станут сопротивляться".

Еще семьдесят лет назад сказано. Читайте классику.
Здесь будет одна большая ДНР. От моря и до моря.
Ах, какой теплый декабрь был в две тысячи одиннадцатом году...
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Досвідчених спеців везуть у Білорусь а їм на заміну необстріляних. Навіть при Союзі військових кидали з одного кінця країни в іньший. По багатьом причинам: щоб не нудились, щоб не обростали знайомствами серед місцевих, обмін досвідом, меньше панібратства, щоб звикали до похідного життя...
Тактика зрозуміла. Через війну на Донбасі мають пройти усі військові Раші. По декілька місяців. Готуються до повної окупації
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На кого ж мокші залишають шахтьоров і трахтористів? Хунтє на растєрзаніє?
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Повод для безнаказанности

05 сентября 2017, 13:0



Цивилизованный мир - в поиске ответа на вопрос, что ему делать с северокорейским режимом. Никакого точного ответа на этот вопрос не существует. Начало войны на Корейском полуострове может обернуться самой настоящей катастрофой для региона и в первую очередь для Южной Кореи. Но и не замечать темпы, с которыми режим в Пхеньяне продвигается к созданию собственного ядерного оружия, тоже нельзя, пишет Виталий Портников для издания"Главред".

Чтобы найти выход, стоит ответить самим себе на вопрос: а почему это происходит именно сейчас? Почему маргинальный режим, который всегда находил некий компромисс с Западом, теперь с такой уверенностью провоцирует на войну и Соединенные Штаты, и соседей? Неужели "третий Ким" настолько наглее первых двух тиранов? Да нет же, суть северокорейской коммунистической монархии - система. Система, которая остается незыблемой.

Но за последние годы эта система убедилась, до какой степени ядерное оружие помогает жить в атмосфере полной безнаказанности. Это то, о чем я предупреждал, когда российские войска оккупировали Крым. Главным возражением против активных действий Запада было то, что нельзя серьезно конфликтовать с ядерной державой. Вот когда международное право и принципы человечности нарушали Сербия или Ирак - проблем не было. А Россия - совсем другое дело. На нее нужно давить экономически, ее нужно убеждать в том, что нарушение международного права бьет по интересам самой страны-нарушителя. Санкции имеют кумулятивный эффект, рано или поздно в России все поймут. Без России миропорядок все равно невозможен, с Путиным надо договариваться по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Президент США Дональд Трамп - тот самый Трамп, который обещает остановить КНДР - повторяет все это по сей день, не отдавая себе отчета в том, что каждое такое слово - его личный вклад в будущую войну с Пхеньяном. Но для Трампа - как и для многих других политиков на Западе - отношения с Россией и умиротворение КНДР практически никак не связаны.

Но это если смотреть из Вашингтона или Брюсселя. А теперь попробуем посмотреть из Пхеньяна. Выглядит картина совершенно иначе. Украину, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, никто не стал защищать - даже при наличии Будапештского меморандума. А Россия с ее ядерным потенциалом наслаждается полной безнаказанностью. Так что нужно делать, чтобы к тебе шли на поклон? Нужно делать бомбу!

Это - простая логика и она стала прямым результатом недальновидной политики Запада по отношению к агрессору из Кремля. И вот беда пришла оттуда, откуда не ждали. При этом расплачиваться за близорукость своих политиков будут не столько сами жертвы агрессии, сколько те, кто не стал их защищать или те, кто на них напал.
Именно такой была логика Мюнхена и последующих событий Второй Мировой войны. За нежелание защищать Чехословакию заплатили своими жизнями миллионы европейцев, за союз Сталина и Гитлера - миллионы советских людей.
За нежелание защитить Украину и остановить агрессию, за нежелание продемонстрировать, что обладание ядерным арсеналом - не повод для безнаказанности - тоже будут платить. И платить очень дорого.
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Война это римский цирк с кровью. Смех переходит в плач.
Попросил телефон Дали Грибаускайте. Надо в сектор две скорые помощи из Литвы, а я не хочу чтобы собирали волонтеры. 5к евро не такая большая цена.

Трубку взял какой-то мужик. Говорит что прямо сейчас Далю дать не может, надо подождать, он через полчаса соединит. Ну, я так подумал, что это ее муж или водитель.

Оказалось шо это президент Латвии Раймондс. Мне не тот телефон дали. Мы эту Латвию с Литвой постоянно путаем. И я представляю, шо подумал пан президент Вейонис, когда ему позвонил какой-то придурок и попросил позвать президента соседней страны.

Вот это и есть Европа без границ. А не ебаный русский мир.

gorky_look
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"Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы" дай-то Бог, но пока это не подтвердят спецы - не верю чиновнику.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия начала постепенно выводить свое вооружение с Донбасса, - Грымчак
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