 Россия начала постепенно выводить свое вооружение с Донбасса, - Грымчак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
По его словам, Россия постепенно выводит с Донбасса свое вооружение, начав с вывоза особенно ценных образцов.
"Например, РЭБы - комплексы радиоэлектронной борьбы. Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в России тоже такое производится. Их не так много в самой российской армии, это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники", - отметил Грымчак.
Как сообщалось ранее, вечером 22 августа состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата". По итогам разговора было согласовано совместное заявление, в котором они выразили поддержку запланированного решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня с 25 августа по случаю начала учебного года.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня на Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия".
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Явно не на интересы Украины.
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Я не могу до конца проверить эту информацию, но она поступает. Причем из разных источников. Последнее, что было - и это уже подтверждают неоднократно - что финансирование этих ОРДЛО в следующем году Российская Федерация прекращает. Они не закладывают расходы на "народные республики" в бюджете-2018.
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Усыпляют бдительность, с.ки :
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вот когда точно вывезут - тогда порадуемся!
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Ага. Два позавчерашних эшелона, прибывших в Иловайск, один с боеприпасами, другой с горючкой, это наглядно подтверждают.
Не, ну может какую-то пишущую машинку конечно и вывезли назад в Кацапию.
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Обама спрашивает:
- Иисус, в чём мое счастье?
Иисус:
- Твоё счастье в том, что ты руководишь страной с самой мощной экономикой, развитой демократией, счастливым народом.
Порошенко:
- Иисус, в чём моё счастье?
Иисус:
- Твоё счастье в том, что у тебя есть шанс построить страну с сильной экономикой, развитой демократией, счастливым народом.
Путин:
- Иисус, а в чём моё счастье?
Иисус:
- Твоё счастье, хуйло, в том, что у меня сейчас руки прибиты!
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"В Донецке с утра пропал А-95.Практически на всех АЗС в графе А-95 б/н. Бенз был на ул.Ткаченко(бывшая Параллель),и на ул.Кубышева (ДОК)", "Макеевка и Харцызск 95 нет нигде. На Колосничке Лукойл, осталась только соляра. Газ 23", - сообщают пользователи соцсетей.
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От базы, куда перебрасывается штаб 20-й общевойсковой армии (армии!) РФ, до украинской границы - 45 км, до Запорожья - по прямой, - километров 400.
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- Шо?
- Россия начала постепенно выводить свое вооружение с Донбасса !
- Ну и шо?
- Значит Россия разоружает бандитов, шоб война кончилась?
- Сара, ты дура! Они их разоружают, шоп они с оружием не стали пробиватся в рузький мир, когда ВСУ таки до них придут!!!
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А теперь в очередь на расчет.
Шахта закрывается.
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Так или иначе войска РФ будут выбиты с Донбасса, как бы не вопели в комментах фсб-тролли
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Наступай.
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Слова Путіна про «точніше не миротворців», «які забезпечують безпеку місії ОБСЄ» на «на лінії розмежування і ані на жодних інших територіях», з якимись переміщеннями і конструктивом не мають НІЧОГО спільного.
Особливо в зв'язці із загрозою, що «невизнані республіки» (= окуповані території) «направлять наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них», в разі поставок Штатами летальної зброї Україні.
Цими заявами Путін лише підтверджує свої наміри і далі будувати з окупованих територій Сходу України «Сектор Газа» посеред Європи, забезпечуючи анклав всім необхідним для повноцінної терористичної освіти, включаючи озброєння й ідеологічне прокачування населення з пелюшок. І нічим більше.
Проблема почне розв'язуватся лише після офіційного визнання РФ стороною конфлікту на рівні ООН.https://www.infa.ua/olena-galkina-putin-i-nadali-planuye-buduvaty-sektor-gaza-posered-yevropy/
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Ага, днем, чтобы ОБСЕ видело, вывозят, а ночью тихонько завозят.
И к тому же, а как и кто определил, что вооружение вывозится в россию? Ведь граница с россией не контролируема!!!
А может идет всего лишь перегруппировка?
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starshinazapasaSeptember 4th, 14:46
Это все снова к вопросу, почему триста православных сталинистов, готовых вешать и жечь, представляют собой большую силу, чем сто пятьдесят тысяч прекраснодушных либералов, но готовых лишь махать шариками.
В Екатеринбурге мужик на начиненной газовыми баллонами и бочкой с бензином "буханке" протаранил и практически полностью сжег кинотеатр, чтобы там не показывли "Матильду".
Как там, у Ремарка-то, про захват власти гитлеровцами?
"Слова, слова… А другие действовали. Они не были сильнее, они были решительнее. Они не были смелее, они лишь знали, что другие не станут сопротивляться".
Еще семьдесят лет назад сказано. Читайте классику.
Здесь будет одна большая ДНР. От моря и до моря.
Ах, какой теплый декабрь был в две тысячи одиннадцатом году...
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Тактика зрозуміла. Через війну на Донбасі мають пройти усі військові Раші. По декілька місяців. Готуються до повної окупації
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05 сентября 2017, 13:0
Цивилизованный мир - в поиске ответа на вопрос, что ему делать с северокорейским режимом. Никакого точного ответа на этот вопрос не существует. Начало войны на Корейском полуострове может обернуться самой настоящей катастрофой для региона и в первую очередь для Южной Кореи. Но и не замечать темпы, с которыми режим в Пхеньяне продвигается к созданию собственного ядерного оружия, тоже нельзя, пишет Виталий Портников для издания"Главред".
Чтобы найти выход, стоит ответить самим себе на вопрос: а почему это происходит именно сейчас? Почему маргинальный режим, который всегда находил некий компромисс с Западом, теперь с такой уверенностью провоцирует на войну и Соединенные Штаты, и соседей? Неужели "третий Ким" настолько наглее первых двух тиранов? Да нет же, суть северокорейской коммунистической монархии - система. Система, которая остается незыблемой.
Но за последние годы эта система убедилась, до какой степени ядерное оружие помогает жить в атмосфере полной безнаказанности. Это то, о чем я предупреждал, когда российские войска оккупировали Крым. Главным возражением против активных действий Запада было то, что нельзя серьезно конфликтовать с ядерной державой. Вот когда международное право и принципы человечности нарушали Сербия или Ирак - проблем не было. А Россия - совсем другое дело. На нее нужно давить экономически, ее нужно убеждать в том, что нарушение международного права бьет по интересам самой страны-нарушителя. Санкции имеют кумулятивный эффект, рано или поздно в России все поймут. Без России миропорядок все равно невозможен, с Путиным надо договариваться по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Президент США Дональд Трамп - тот самый Трамп, который обещает остановить КНДР - повторяет все это по сей день, не отдавая себе отчета в том, что каждое такое слово - его личный вклад в будущую войну с Пхеньяном. Но для Трампа - как и для многих других политиков на Западе - отношения с Россией и умиротворение КНДР практически никак не связаны.
Но это если смотреть из Вашингтона или Брюсселя. А теперь попробуем посмотреть из Пхеньяна. Выглядит картина совершенно иначе. Украину, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, никто не стал защищать - даже при наличии Будапештского меморандума. А Россия с ее ядерным потенциалом наслаждается полной безнаказанностью. Так что нужно делать, чтобы к тебе шли на поклон? Нужно делать бомбу!
Это - простая логика и она стала прямым результатом недальновидной политики Запада по отношению к агрессору из Кремля. И вот беда пришла оттуда, откуда не ждали. При этом расплачиваться за близорукость своих политиков будут не столько сами жертвы агрессии, сколько те, кто не стал их защищать или те, кто на них напал.
Именно такой была логика Мюнхена и последующих событий Второй Мировой войны. За нежелание защищать Чехословакию заплатили своими жизнями миллионы европейцев, за союз Сталина и Гитлера - миллионы советских людей.
За нежелание защитить Украину и остановить агрессию, за нежелание продемонстрировать, что обладание ядерным арсеналом - не повод для безнаказанности - тоже будут платить. И платить очень дорого.
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Попросил телефон Дали Грибаускайте. Надо в сектор две скорые помощи из Литвы, а я не хочу чтобы собирали волонтеры. 5к евро не такая большая цена.
Трубку взял какой-то мужик. Говорит что прямо сейчас Далю дать не может, надо подождать, он через полчаса соединит. Ну, я так подумал, что это ее муж или водитель.
Оказалось шо это президент Латвии Раймондс. Мне не тот телефон дали. Мы эту Латвию с Литвой постоянно путаем. И я представляю, шо подумал пан президент Вейонис, когда ему позвонил какой-то придурок и попросил позвать президента соседней страны.
Вот это и есть Европа без границ. А не ебаный русский мир.
gorky_look
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