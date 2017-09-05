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 Политика Украины
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Все про:Бондарь (74) ВР (22948) Хомутынник (121)

 Хомутынник сложил полномочия главы депутатской группы "Відродження"

хомутынник

Председатель депутатской группы "Партия "Відродження", народный депутат Виталий Хомутынник решил оставить пост руководителя группы на период расследования Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и проверки Государственной фискальной службы (ГФС) его деклараций с 1998 по 2016 год.

Об этом стало известно во вторник, по результатам заседания депутатской группы "Партия "Відродження", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как пояснил политик, такое его решение связано с желанием избежать политического давления на депутатскую группу.

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"Чтобы предотвратить спекуляции относительно влияния на нашу депутатскую группу во время будущих голосований в Верховной Раде, я решил сложить с себя обязанности председателя депутатской группы", - сказал Хомутынник.

Новым руководителем группы избран народный депутат, председатель партии "Відродження" Виктора Бондарь, заместителем руководителя группы - народный депутат Артем Ильюк.

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в тюрьму збирається ? чи вже накрав що з горла лізе ?
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шо петя ,шо витя ,шо рая ,шо ира.
Помолодевшую Ирину Луценко сравнили с соратницей Януковича (фото)

http://glavcom.ua/ru/news/pomolodevshuyu-irinu-lucenko-sravnili-s-soratnicey-yanukovicha-foto-435082.html
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- Грося!
- Шо?
- Ты знаешь шо Хомутынник сложил полномочия главы депутатской группы "Відродження" ?
- Ну?
- Шо ты нукаешь? Поди и узнай де он их сложил и подыми!
- Сара, зачем они мне нужны, я шо умею воровать и брехать про улуччения? Пусть себе лежат его полномочия где он их сложил. Пусть другой прохожий их подымает, если не боится, шо его потом повесят на Майдане...
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это "оппоблок лайт", всегда дольют недостающих голосов коалиции, по договорённости.
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что анонс открытия уголовного дела животворящий делает
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А Хомутынник ещё не в тюрьме? На нем же пробы негде ставить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХомутынник сложил полномочия главы депутатской группы "Відродження"
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