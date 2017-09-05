Об этом стало известно во вторник, по результатам заседания депутатской группы "Партия "Відродження", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Как пояснил политик, такое его решение связано с желанием избежать политического давления на депутатскую группу.
"Чтобы предотвратить спекуляции относительно влияния на нашу депутатскую группу во время будущих голосований в Верховной Раде, я решил сложить с себя обязанности председателя депутатской группы", - сказал Хомутынник.
Новым руководителем группы избран народный депутат, председатель партии "Відродження" Виктора Бондарь, заместителем руководителя группы - народный депутат Артем Ильюк.
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http://glavcom.ua/ru/news/pomolodevshuyu-irinu-lucenko-sravnili-s-soratnicey-yanukovicha-foto-435082.html
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- Шо?
- Ты знаешь шо Хомутынник сложил полномочия главы депутатской группы "Відродження" ?
- Ну?
- Шо ты нукаешь? Поди и узнай де он их сложил и подыми!
- Сара, зачем они мне нужны, я шо умею воровать и брехать про улуччения? Пусть себе лежат его полномочия где он их сложил. Пусть другой прохожий их подымает, если не боится, шо его потом повесят на Майдане...
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