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 Общество
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Все про:Головин (14) курорт (110) Нацполиция (8590) туризм (1078)

 В трех городах Украины может появиться туристическая полиция, которая будет оснащена максимумом техсредств

головин

Проект создания в Украине туристической полиции в Одессе, Львове и Киеве был инициирован одесситами по итогам курортного сезона и серии преступлений в отношении иностранных граждан и сейчас он дорабатывается на государственном уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Идеология проекта в том, чтобы в период с 1 мая по 15 сентября туристическая полиция работала на упреждение и предоставление сервисных услуг, а не только на реакцию и раскрытие… Планируется оснастить полицейских максимумом технических средств. Это лицо страны, лицо города. Такая полиция, устранив преступность в курортных районах, будет содействовать росту привлекательности этих городов для туристов, увеличению инвестиций в туристическую отрасль", - сказал Головин.

Потенциальный эффект от запуска проекта Головин проиллюстрировал примером, когда запуск велопатрулей в курортном районе Одессы Аркадии снизил там преступность на 60%.

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"Я приложу максимум усилий, чтобы в Одессе это было реализовано на высшем уровне. Чтобы мамы, которые выходят с детьми в Аркадию, не боялись, что ребенок потеряется, чтобы карманников не было, и даже если вы на пляже вещи забудете, чтобы никто их не украл", - добавил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области.
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Нормально. Давайте ще створимо окремо поліцію для вчителів, для політиків, для лікарів, для шахтарів і т.д.
Реформа поліції перетворилась на повну нісенітницю.
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А як би воно було інакше, коли за "переатестацією" лише трохи змінилася низова ланка, а середня та вища залишилася та сама?
За таких умов навіть порядні люди, що вірили й шли до "нової поліції" щонайменше - нічого не можуть змінити, а щонайгірше - самі скурвлюються.
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Одесса и так уже дороже и Турции и Болгарии при абсолютном нуле сервиса. Собираются догнать Египет и Таиланд? По цене в смысле
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Т.е. появится полиция, которая будет трусить только туристов.
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а поле 15 сентября и до 1 мая чем та полиция будет заниматься?
кого пасти-трясти?
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туристов выгонять, не сезон же, чего приперлись?
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антиукраинский режим поросенко - готовится к массовым протестам граждан Украины..
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На энтих курортах принято с бибизянами фотографироваться...

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Потому и вводят чипы для бибизян с мокшандии .
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Такая полиция, устранив преступность в курортных районах
-------------------------
а остальную полицию мы для чего содержим?
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Маразму соевых нет предела,туристов по чем будете определять?Спасите от реформ соевых!!!
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Нет уж, голосовали - теперь получайте удовольствие.
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эй Вань, гляди какие клоуны... я просто валяюсь
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а що там із сином шуфрича наполеона- Одеського ?
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Петя насчитал сотни реформ,но ни одна не сделана,даешь каждый день новую реформу!А все сводится к тому,что бы не раскачивать лодку липецкого.
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144 реформи. зробив безвіз. всьо ! решта -авакову під поліцію.
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больше полиций, хороших и разных! еще нужна школьная полиция, больничная, полиция ЖЭКов и ОСББ, рыночная или базарная, магазинная, а то мало ли где кто-то у кого-то мобилу потянет, так специалисты тут же и помогут, еще укажут куда идти
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и обязательно надо ЗАБОРНУЮ, забор Кролика охранять
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Сдурели??? о_О А чтоб их отличали одеты они будут в костюм клоуна и иметь весь набор техсредств, воздушные шарики, губная гармошка вместо свистка, и водяной пистолет!!
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И каждому обезьянку выдадут, чтобы туристы фоткаться могли...
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Я думал за поребриком полицейское государство.Но зато у нас АТО в котором обычные люди защищают свою страну,а сабаковцы в не войны,они заняты защитой шоколодных и разпилу старых схем
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во во , еще базарную, около барную, с Главком в чоколадной
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ДА усьо просто- бздют шакаладники и готовят себе "армию" для защиты награбленного
под любым "соусом".... 😎
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Закон инициирован наверняка не одесситами,а отдыхающими.Одесситам лишь бы бабло лопатой гребти в сезон,а на остальное...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ трех городах Украины может появиться туристическая полиция, которая будет оснащена максимумом техсредств
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