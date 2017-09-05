 В трех городах Украины может появиться туристическая полиция, которая будет оснащена максимумом техсредств

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
"Идеология проекта в том, чтобы в период с 1 мая по 15 сентября туристическая полиция работала на упреждение и предоставление сервисных услуг, а не только на реакцию и раскрытие… Планируется оснастить полицейских максимумом технических средств. Это лицо страны, лицо города. Такая полиция, устранив преступность в курортных районах, будет содействовать росту привлекательности этих городов для туристов, увеличению инвестиций в туристическую отрасль", - сказал Головин.
Потенциальный эффект от запуска проекта Головин проиллюстрировал примером, когда запуск велопатрулей в курортном районе Одессы Аркадии снизил там преступность на 60%.
"Я приложу максимум усилий, чтобы в Одессе это было реализовано на высшем уровне. Чтобы мамы, которые выходят с детьми в Аркадию, не боялись, что ребенок потеряется, чтобы карманников не было, и даже если вы на пляже вещи забудете, чтобы никто их не украл", - добавил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области.
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Реформа поліції перетворилась на повну нісенітницю.
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За таких умов навіть порядні люди, що вірили й шли до "нової поліції" щонайменше - нічого не можуть змінити, а щонайгірше - самі скурвлюються.
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кого пасти-трясти?
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а остальную полицию мы для чего содержим?
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под любым "соусом".... 😎
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