 Активисты требуют санкций против причастных к нападению на храм УПЦ КП в оккупированном Симферополе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом 5 сентября на пресс-конференции в Киеве сообщил координатор "Таврической гуманитарной платформы" Андрей Иванец.
"Относительно лиц, причастных к незаконному давлению на верующих Киевского патриархата, в частности участвовавших в нападении 31 августа на главный храм в Крыму - мы обращаемся к международному сообществу, к странам, которые уже ввели санкции против страны-агрессора, с требованием ввести персональные санкции... и усилить секторальные санкции против России за грубое и системное нарушение прав человека в Крыму", - сказал Иванец.
Директор украинского государственного предприятия "Национальное газетно-журнальное издательство" Андрей Щекун добавил, что активисты также обратятся с заявлением к правозащитникам, в Генеральную прокуратуру Украины и в прокуратуру Автономной Республики Крым.
Щекун также уточнил, что к нападению 31 августа на церковь равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Симферополе причастны приехавшие граждане соседней России.
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2. Пытаешься протащить в Раду антиправославные законы.
3. Получаешь ответку.
4. Кричишь "А нас то за що???"
5. ???
6. Profit
Воистину, религия - ловушка для ума.
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Коли будете волати п.4?
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это же надо додуматся назначить святым человека просравшего все что можно.
если так уж хотелось очередного святого, лучше бы его сына назначили, тот точно не в чем не виноват.
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P.S. Я не молюсь на иконы.
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