EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  1119  44
Материалы по теме:
Все про:Крым (20605) нападение (1700) религия (722) церковь (988)

 Активисты требуют санкций против причастных к нападению на храм УПЦ КП в оккупированном Симферополе

крым упц кп климент

Украинские активисты обратятся к международному сообществу с просьбой ввести персональные санкции против лиц, причастных к нападению 31 августа на церковь равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Симферополе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом 5 сентября на пресс-конференции в Киеве сообщил координатор "Таврической гуманитарной платформы" Андрей Иванец.

"Относительно лиц, причастных к незаконному давлению на верующих Киевского патриархата, в частности участвовавших в нападении 31 августа на главный храм в Крыму - мы обращаемся к международному сообществу, к странам, которые уже ввели санкции против страны-агрессора, с требованием ввести персональные санкции... и усилить секторальные санкции против России за грубое и системное нарушение прав человека в Крыму", - сказал Иванец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные проводят учебные стрельбы на полигонах оккупированного Крыма

Директор украинского государственного предприятия "Национальное газетно-журнальное издательство" Андрей Щекун добавил, что активисты также обратятся с заявлением к правозащитникам, в Генеральную прокуратуру Украины и в прокуратуру Автономной Республики Крым.

Щекун также уточнил, что к нападению 31 августа на церковь равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Симферополе причастны приехавшие граждане соседней России.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да какие санкции, нужна полная изоляция вотчины сатаны - россия !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дьякон и его сука православная подружка не позволят
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
1. Отжимаешь имущество УПЦ МП.
2. Пытаешься протащить в Раду антиправославные законы.
3. Получаешь ответку.

4. Кричишь "А нас то за що???"
5. ???
6. Profit

Воистину, религия - ловушка для ума.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хватит нести чушь, москальская прокладка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Соглашусь. Прежде, чем сегодня что-то делать в Украине, нужно понимать: будет ответка в РФ. Как по мне - при любых нельзя трогать церкви. Вспомните коммунистов - им до сих пор вспоминают разрушенные церкви. При том, что в ТЕ годы церковь, действительно, была центром антисоветской агитации и ее роль была намного выше в обществе, чем сегодня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен. Всякий сброд отлавливать можно и в церквях, не трогая их. Закон не есть исключением для попов-пропагандонов. СБУ отловит и вставит скрепы по законам Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще то РФ захватила украинские земли и убивает украинцев, какой еще ответки надо бояться ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно Дима, захватывайте имущество УПЦ в Крыму и будьте готовы свалить с Лавр .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я, так понимаю, что в из Киево-Печерской лавры МП практически выжили. Или уже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Увы, ни из Печерской ни из Почаевской пока не выжили, но все к этому идет, кстати гундяйка с Украины собирает больше денег чем с мокшандии .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну вот видите. Как такой процесс называется? Правильно - автокаталитический. Так что лучше не рефлексировать по поводу заявлений батюшек. Меня просто забавляют вскрики "а нас то за що?" и все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А где крики " а нас то за что"? , После убийств детей в Сирии и Украине отношение к московитам как к паразитам, поэтому любое пробитие дна воспринимается как должное .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, наверное, надо было позволить бородатым сказочникам из ИГИЛ убивать детей в Сирии и дальше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какое отношение к Киево-Печерской Лавре имеете вы, москальские зулусы ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
вы ошиблись: имущество УПЦ в Крыму ни кто не трогает, пытаются потеснить лишь УПЦ КП (т.е. филаретовцев).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти дурний, чи сказився? Таке вже відбулось, але трохи не так. Віджали майно УПЦ КП.
Коли будете волати п.4?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
То что в новости - лишь следствие предыдущих событий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фашизм, которого так боялись крымчане, поднимает голову. До многих уже дошло, но молча скрипя зубами, хлебают это дерьмо. Куда жаловаться пойдёте, идиоты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Фашизм в многоконфессиональной стране?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кого дуришь, ордынец скрепный? Нах пошёл в свою помойку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы точно уверены, что хотели использовать этот термин. М.б. лучше было бы написать "патернализм"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
То есть россия уже не православная страна а многоконфессиальная ? Правильной дорогой идете .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Россия уже несколько столетий является домом для множества различных конфессий. Это же не секрет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Точно? А в начале 20 века попов расстреливали на московщине пиндосы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я думаю, что их расстреливали коммунисты. Коммунисты по своей сути были интернационалистами. Но религиозных людей не очень жаловали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да? А вован мавзолейный лежит на главной площади страны при коммунистах сейчас ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, у их сегодня Николай мироточенец и душка сралин, новые образы скрепности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы перескакиваете с темы на тему. Причем тут Ленин. Ну лежит он себе тихонько. Радуйтесь, что просто лежит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скрепный путлер, за нечего делать, убивал сирийских суннитов, забывая про своих суннитов. Это для раши обернётся такими потрясениями, что Мьянма покажется куротными разборками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дмитрий вы помолились на икону сталина и коли кровавого.
это же надо додуматся назначить святым человека просравшего все что можно.
если так уж хотелось очередного святого, лучше бы его сына назначили, тот точно не в чем не виноват.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, Николай 2 сумел сделать все, чтобы разрушить РИ.

P.S. Я не молюсь на иконы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пупок у вас развяжется, если пойдёте против Украинской Православной Церкви (которую возглавляет митрополит Онуфрий).
 показать весь комментарий
Ответить
 
пусть на московию едет и там возглавляет, хоть до посинения
 показать весь комментарий
Ответить
 
зачем же против?, просто выгнать силой!, зачинщиков, остальные попики сами прибегут в КП)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
приползут, они без кормушки не захотят остатся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Крыму надо прижать "к ногтю" этих самозванцев из УПЦ КП (т.е. филаретовцев). Они вводят в заблуждение православных людей. В Украине Пётр Порошенко и многие политики уже давно "по каблуком" у "митрополита" Филарета.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ты под каблуком у гундяева, он же агент михайлов, скрепно, да?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктивисты требуют санкций против причастных к нападению на храм УПЦ КП в оккупированном Симферополе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти