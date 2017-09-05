 Лукашенко об учениях "Запад-2017": Нападать ни на кого не собираемся. Есть совместная группировка Беларуси и России: мы ее будем учить воевать

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Хотел бы накануне начала активной фазы учений "Запад-2017" услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться - оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай", - заявил белорусский лидер.
"Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения - мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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Москву беларусы, литовцы, литвины с українцями почти завоевали, если-бы не предательство проплаченных козлов.
В наше время кацапы платят предателям со всей Европы высокими должностями в газо-нефтяной российской конторе "газпром - россия автозапрпрака".
А в 15 Веке кацапы платили предателям натуральным золотом в 40-60 кило весом и пушниной на одно предательское рыло.
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(Лукашенко тот же хрен, только в профиль)
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