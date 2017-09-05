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 Политика Украины, За рубежом
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 Лукашенко об учениях "Запад-2017": Нападать ни на кого не собираемся. Есть совместная группировка Беларуси и России: мы ее будем учить воевать

лукашенко

Предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017" не нацелены на то, чтобы на кого-то нападать, в чем смогут убедиться приглашенные зарубежные наблюдатели.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Хотел бы накануне начала активной фазы учений "Запад-2017" услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться - оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай", - заявил белорусский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Запад-2017" - это составляющая более глобальной стратегии. РФ планирует завести в Беларусь 4162 вагона военных грузов и оставить две дивизии, - Грицак

"Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения - мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.


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Хто ж попереджає коли дійсно зберається напасти ? Найкращий напад раптовий ,а щоб раптово напасти необхідно переконати майбутню жертву в своєму миролюбстві і любові до навчання .
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Беларусы всегда воевать умели и это факт. Но с Украиной Беларусы не воеволи никогда. Беларуский Псков беларусы, литвны освобождали от кацапов вместе с поляками и украинцами,
Москву беларусы, литовцы, литвины с українцями почти завоевали, если-бы не предательство проплаченных козлов.

В наше время кацапы платят предателям со всей Европы высокими должностями в газо-нефтяной российской конторе "газпром - россия автозапрпрака".
А в 15 Веке кацапы платили предателям натуральным золотом в 40-60 кило весом и пушниной на одно предательское рыло.
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Яка різниця, що цей Лука каже? Просрав він свою країну, а зараз вимушений власне головожопство ховати під різні лицемірні фрази.
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кацапам верить, себя нае...обмануть!
(Лукашенко тот же хрен, только в профиль)
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по-моему эта лысая марионетка уже ничем не управляет. осталась оболочка председателя колхоза. Все решеня давно принимаются в Кремле, а Беларусь так и не стала независимой, оставшись Белорусью. Она такая же "независимая", как КНДР, вечный сателлит СССР и РФ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛукашенко об учениях "Запад-2017": Нападать ни на кого не собираемся. Есть совместная группировка Беларуси и России: мы ее будем учить воевать
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