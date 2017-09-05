 Грузинские воры в законе продолжают попытки оказывать влияние на криминогенную обстановку в Одесской области, - Головин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
Речь идет об Омаре Бекаеве, Миндии Горадзе и Антимосе Кухилаве.
"Первые двое вообще не оказывают какого-либо существенного влияния. А гражданин Кухилава периодически приезжает и пытается влиять тут на месте, подчеркиваю, пытается. Но мы ему не даем", - сказал Головин.
При этом он добавил, что в настоящее время Министерство внутренних дел, департамент уголовного розыска и ГУ Нацполиции в Одесской области работают над тем, чтобы Кухилава покинул территорию Украины.
"По решению Верховного суда ему действительно вернули паспорт гражданина Украины. Поэтому фактически у нас связаны руки. Хотя мы с миграционной службой Одесской области приложили максимум усилий, чтобы ситуация с Антимосом вошла в законное русло. К сожалению, у нас процедуры в этом плане очень бюрократические и длительные. Но мы продолжаем работу.
Я не считаю, что гражданин Кухилава должен находиться с таким статусом в Одессе и пытаться влиять на криминогенную ситуацию в регионе", - сказал начальник облполиции.
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"тебя эта клоака не перчит?" ©
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Да, еще та клоака, а одесситам нравится, исправно за них голосуют..
и это не касается отдельно взятого города,это касается благоприятных условий в стране.
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Сейчас лидирует "батькивщина" - 13%
за ними "оппоблок" - 12%
в хвосте "бпп"...
Всё те же лица на манеже.
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СталинуСаакашвили за..." грузинський криміналітет який попер в Україну як на постій
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не о том ли друге, у которого другой друг паспорт отобрал, трясясь за свой стульчик?
(шутка. статью прочитал)
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мдя... ПЕРЕВЕЛИСЬ ГОЦМАНЫ
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подтекст: "Саакашвилли - грузин"
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- Ой, вэй, Грося, я не токо слышала , но и видела своими глазами!
- Не надо фантазировать! Шо ты могла видеть?
- Я видела, шо все полицейские начальники ездят на таких дорогих машинах, шо шоп заработать на эти машины своими зарплатами они должны были бы охранять одесский порядок минимум триста лет, шоб они были здоровы...
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