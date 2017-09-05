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Все про:вор в законе (190) Головин (14) Грузия (3481) Одесская область (1671) Нацполиция (8590)

 Грузинские воры в законе продолжают попытки оказывать влияние на криминогенную обстановку в Одесской области, - Головин

головин

Грузинские воры в законе продолжают пытаться оказать влияние на криминогенную обстановку в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Речь идет об Омаре Бекаеве, Миндии Горадзе и Антимосе Кухилаве.

"Первые двое вообще не оказывают какого-либо существенного влияния. А гражданин Кухилава периодически приезжает и пытается влиять тут на месте, подчеркиваю, пытается. Но мы ему не даем", - сказал Головин.

При этом он добавил, что в настоящее время Министерство внутренних дел, департамент уголовного розыска и ГУ Нацполиции в Одесской области работают над тем, чтобы Кухилава покинул территорию Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция выдворила из Украины вора в законе по кличке Профессор. ФОТО

"По решению Верховного суда ему действительно вернули паспорт гражданина Украины. Поэтому фактически у нас связаны руки. Хотя мы с миграционной службой Одесской области приложили максимум усилий, чтобы ситуация с Антимосом вошла в законное русло. К сожалению, у нас процедуры в этом плане очень бюрократические и длительные. Но мы продолжаем работу.

Я не считаю, что гражданин Кухилава должен находиться с таким статусом в Одессе и пытаться влиять на криминогенную ситуацию в регионе", - сказал начальник облполиции.
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В Одессе и области криминогенная обстановка была всегда и власть там криминогенная,так что грузинские воры в законе там не основные и нечего на них все сваливать.Начинать нужно с власти.
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Да, еще та клоака, а одесситам нравится, исправно за них голосуют...
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54%проголосовали за имитаторов и большенство в раде которые не в состоянии принять закон о ворах в законе !тебя эта клоака не перчит?
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По стране цифры ещё хуже.
"тебя эта клоака не перчит?" ©
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Грузинские воры в законе продолжают попытки оказывать влияние на криминогенную обстановку в Одесской области, - Головин - Цензор.НЕТ 2795 Sergii Ustim

Да, еще та клоака, а одесситам нравится, исправно за них голосуют..

и это не касается отдельно взятого города,это касается благоприятных условий в стране.
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Я не перестаю удивляться украинскому народу ,который регулярно, активно, упорно, тупо голосует за тех, кто его просто уничтожает. А ведь все зависит только от народа и все его теперешнее состояние и нахождение в ж-пе - это выбор народа.
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Лариса, ты права.
Сейчас лидирует "батькивщина" - 13%
за ними "оппоблок" - 12%
в хвосте "бпп"...
Всё те же лица на манеже.
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по этому Саакашвили не пускают в страну потому как хотят (власть)себе в оппозицию прежних воров ,так сказать выбор без выбора для народа.
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"Спасибо товарищу Сталину Саакашвили за..." грузинський криміналітет який попер в Україну як на постій
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Ниши менты, и все остальные службы, Саакашвили отслеживают, им до воров грузинских дела нет...
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ну так їх до своїх тягне. безнаказанність. хороший откатно-фінансовий клімат. доступ до тендерів з держ.бюджета. та ще і з президентом можна добазариться... до речі- при Саакашвілі всі злодії в законі з Грузії потікали і не хотіли туди вертатись. а тут їх виганяють а вони назад лізуть. співпадіння ? не вважаю....мать клімат їм підходить....
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Большую ошибку сделали российские цари когда присоединили Кавказ к империи.
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В Украину съезжаются только грузинские воры в законе , или грузинские опаснее других ? Ах да - Саакашвили ведь грузин...Интересно формируются новости
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Знаменитая фраза Железного Канцлера "Отто фон Бисмарка: "Революцию делают Романтики, а плодами пользуются Негодяи"
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вот о ком он сейчас говорит?
не о том ли друге, у которого другой друг паспорт отобрал, трясясь за свой стульчик?
(шутка. статью прочитал)
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От Михо и свиту приволок! То своим любовницам раздал должности, одну даже с Кремля выписал, то своих дружков со времен Грузии созвал.
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Саакашвили посадил всех воров в законе в Грузии,абсолютно всех до одного,а Порошенко не считает их проблемой,любовница у него была- София Ротару,ты недоговорил
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Это он вам сам сказал? Он вообще-то на сговор со всеми шел. Достаточно было откупиться, и заплатить в казну денежку, и ты уже чист перед законом. Не слышали его? Он же сам не раз хвастался.
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Я это видел,вы не были в Грузии в то время,а я был и скажу вы лжете
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Україні більше шкодять не грузинські, а єврейські вори в законі.
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бедолаги полицейские. нет у них методов воздействия, да и 300 000 человек личного состава недостаточно
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прямой текст - во всех бедах в Украине виноваты Грузины
подтекст: "Саакашвилли - грузин"
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На каждом одесском рынке стоят валютные менялы,половина из них кавказцы, менты гуляют напротив менял и нихрена не видят, всё по новому как обещали.
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- Сарочка! Ты слышала, шо Грузинские воры в законе продолжают попытки оказывать влияние на криминогенную обстановку в Одесской области?

- Ой, вэй, Грося, я не токо слышала , но и видела своими глазами!
- Не надо фантазировать! Шо ты могла видеть?
- Я видела, шо все полицейские начальники ездят на таких дорогих машинах, шо шоп заработать на эти машины своими зарплатами они должны были бы охранять одесский порядок минимум триста лет, шоб они были здоровы...
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Вот только грузинские воры грузинская кухня и все грузинское враг само слово грузия вызывает спазмы у власти и она срет кирпичамиот стоаха потери корыта по уровню информационной подачи совок он в голове у пап очень большой
Грузинские воры в законе продолжают попытки оказывать влияние на криминогенную обстановку в Одесской области, - Головин - Цензор.НЕТ 632
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Ну так их дружбан Труха приглашает на дерибан.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрузинские воры в законе продолжают попытки оказывать влияние на криминогенную обстановку в Одесской области, - Головин
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