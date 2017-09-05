 "Вещание на оккупированные территории – ключевое задание для Мининформа Украины", - Джеппарова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом 5 сентября на пресс-конференции "Запуск новых радиостанций с целью развития вещания на территорию Крыма" в Киеве сказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппарова.
"Вместе с оккупацией территорий осуществляется оккупация сознания. Наши приоритеты направлены на то, чтобы этому противостоять... К сожалению, наши территории, в том числе контролируемые Украиной, получают пропагандистской сигналы. Сейчас перед нами стоят три основных задачи. Первая - развитие инфраструктуры: установление башен, просчет чистоты, выдача лицензий. Это делается для того, чтобы охватить как можно больше территорий. Вторая - блокирование незаконного сигнала, который "добивает" на подконтрольную территорию Украины. Третья - качество контента", - сказала Джеппарова.
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Извините, ассоциации...
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О строительстве новой вышки в Покровске глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в сентябре прошлого года.«Запустим в эксплуатацию телевышку на Карачуне, возьмемся за 220 метровую вышку в Покровске»
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только от разговоров надо переходить к делу!
тормошите каждый день тех, от кого хоть что-то зависит..
сама по себе может только брехня на крыльях по селу бродить!
а правду надо проталкивать-подталкивать-втолковывать
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