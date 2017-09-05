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 Политика Украины
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 "Вещание на оккупированные территории – ключевое задание для Мининформа Украины", - Джеппарова

джеппарова

Украинское вещание в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса является одним из ключевых заданий для Министерства информационной политики Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом 5 сентября на пресс-конференции "Запуск новых радиостанций с целью развития вещания на территорию Крыма" в Киеве сказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппарова.

"Вместе с оккупацией территорий осуществляется оккупация сознания. Наши приоритеты направлены на то, чтобы этому противостоять... К сожалению, наши территории, в том числе контролируемые Украиной, получают пропагандистской сигналы. Сейчас перед нами стоят три основных задачи. Первая - развитие инфраструктуры: установление башен, просчет чистоты, выдача лицензий. Это делается для того, чтобы охватить как можно больше территорий. Вторая - блокирование незаконного сигнала, который "добивает" на подконтрольную территорию Украины. Третья - качество контента", - сказала Джеппарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет должен упростить предоставление телерадиокомпаниям частот на вещание в зоне разграничения на Донбассе, - Сюмар
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Репост и Украинское гражданство , мне вообще тогда героя Украины должны дать
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Видимо не такое уж прибыльное дело, вещать на оккупированный Донбасс, раз так коряво и медленно выполняют свои служебные обязанности
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А чи буде з того користь? Там 20 років було українське мовлення. І шо?
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Стройка телевышки в Покровске так и не стартовала
О строительстве новой вышки в Покровске глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в сентябре прошлого года.«Запустим в эксплуатацию телевышку на Карачуне, возьмемся за 220 метровую вышку в Покровске»
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все правильно!
только от разговоров надо переходить к делу!
тормошите каждый день тех, от кого хоть что-то зависит..
сама по себе может только брехня на крыльях по селу бродить!
а правду надо проталкивать-подталкивать-втолковывать
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А о чём будете вещать ? О первых местах Украины по коррупции,смертности,нищете или будете вещать о самой богатой власти в Украине ??? Только не вещайте о том,что Украинцы много едят и не дай Бог не вещайте о предсказании Гройсмана,что скоро страдания Украинцев прекратятся,бо могут не так понять ...
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Помнится за 3 года Сталин освободил всю территорию СССР, построил кучу армий и всего остального. Тут за 3 года вышку достроить и частоту посчитать не могут. Видимо, действительно не очень прибыльное это дело, денег много не срубать, вот и мотивации нет никакой. С контентом вообще беда, а потому может быть и к лучшему, что никак не начнут вещать: лучше вообще никак, чем так...
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пытаться донести мораль, продажным дешевкам, могут либо наивные либо полные депилы. Дешевок либо покупают, как сделало )(уйло либо ставят в стойло, как сделает сними )(уйло, когда денег не будет.
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Это визуализация модели по которой будет работать этот проект - пирамида.
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Это национальный татарский головной убор с тугриками.
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ряженые какие-то... о чем вещать-то может министерство информационной политики если украинской идеи в украинской политики нет вообще, какой то хвост, которые пытается всех убедить в том, что на самом деле это он машет собакой, а не собака им
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"Украинское вещание в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса является одним из ключевых заданий для Министерства информационной политики Украины". Не понял! Это что все еще только задание? А кто трепался о его выполнении с вышки установленной рядом с Перекопом?
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Херня это бесполезная, Ю.Корея уже сколько лет вещает северным придуркам, и что ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вещание на оккупированные территории – ключевое задание для Мининформа Украины", - Джеппарова
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